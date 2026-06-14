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Дальние поездки хотят взять под контроль: для автотуристов готовят новый ГОСТ

Авто

Россия готовит первый национальный стандарт для автомобильного туризма. Профильные ведомства намерены систематизировать хаотичные поездки, установив жесткие рамки для отдыха за рулем. Документ вводит лимиты на пробег и обязательные интервалы для отдыха, превращая вольную дорогу в регламентированный процесс.

Автотуризм
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Автотуризм

Новые дорожные правила

Разработка ГОСТа призвана снизить аварийность на трассах через принудительную дисциплину. Водителю рекомендуют преодолевать не более 600 км за восьмичасовую смену. Каждые два часа придется делать остановку, чтобы размять ноги и вернуть концентрацию. Это не просто пожелания, а попытка обуздать усталость, которая часто приводит к трагедиям.

"Усталость водителя копится незаметно. Когда человек за рулем игнорирует остановки, его реакции притупляются, превращая машину в неуправляемый снаряд", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Для безопасного выезда важно не только соблюдать режим, но и подготовить технику. Тщательная подготовка авто к отпуску становится критическим фактором, так как ГОСТ подразумевает знание водителем расположения ближайших точек медицинской помощи на маршруте. Навигация и укомплектованная аптечка переходят из разряда опций в обязательные атрибуты.

Требования к инфраструктуре

Стандарт бьет и по организаторам маршрутов. Документ требует, чтобы 85% дорожного полотна соответствовало нормативам. Санитарные зоны должны встречаться каждые 25 километров. Это серьезный вызов для региональных властей, привыкших к тому, что автотурист — это человек, готовый терпеть любые лишения ради красивого вида.

"Безопасность автомобиля напрямую зависит от состояния покрытия. Разбитый асфальт убивает подвеску и заставляет водителя совершать резкие маневры", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Планирование поездки осложняется не только качеством дорог, но и стоимостью ресурсов. Текущая цена бензина в регионах может стать барьером для дальних выездов, даже если дорога будет идеальной. ГОСТ создаст базу для предсказуемости, но финансовая нагрузка на туриста останется прежней.

Нормативы и реальность

Выбор подходящего транспорта под новые стандарты становится задачей номер один. Многие ищут автомобиль для путешествий, который сочетал бы комфорт с выносливостью. Просторные кроссоверы 2026 года уже проектируются с учетом эргономики для долгих заездов, что помогает легче переносить нормы пробега.

Параметр Рекомендация ГОСТ
Дневной пробег не более 600 км
Время в пути до 8 часов в сутки
Остановки для отдыха каждые 2-3 часа
Частота санзон каждые 25 км

"Путешествия на машине часто планируются без учета реальных сил организма. Четкие нормативы помогут избежать перегрузок", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о ГОСТе

Зачем нужен ГОСТ, если есть ПДД?

ПДД регулируют поведение на дороге, а ГОСТ задает стандарты сервиса и организации маршрутов для комфорта и безопасности туриста.

Будут ли штрафовать за превышение 600 км?

На текущем этапе документ носит рекомендательный характер для частных лиц, но может стать обязательным для туроператоров.

Как изменится стоимость путевок?

Усиление требований к инфраструктуре может поднять цены на организованные туры из-за необходимости соответствия стандартам.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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