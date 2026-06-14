Авто за 8 миллионов через маркетплейс: дилеров начали банкротить по новой схеме

Покупка машины через интернет из удобного сервиса превратилась в юридическую ловушку для продавцов. Оказывается, можно забрать дорогой автомобиль, не переведя дилеру ни копейки, а потом еще и отсудить у него миллионы в придачу. На практике видно, как пробелы в правилах торговых площадок позволяют группам лиц забирать товар практически даром, прикрываясь защитой прав потребителей.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Онлайн-покупка автомобиля

Как работает схема с испорченным договором

Один из дилерских центров решил проверить, как идут продажи через крупный маркетплейс. Выставили машину стоимостью около 8 миллионов. Покупатель нашелся быстро, внес деньги на депозит площадки и приехал в салон за ключами. С этого момента началось странное. Вместо обычного оформления документов группа людей устроила долгие споры, а в финале покупатель просто перечеркнул свой экземпляр договора, забрал ключи и попытался уехать.

Машину удалось заблокировать в шоу-руме, но это стало лишь началом затяжного конфликта. Выяснилось, что деньги с площадки продавцу так и не упали, поскольку сделка не была подтверждена в системе. Однако для суда этот вариант событий стал основанием для иска о передаче имущества.

"Такие группы покупателей действуют по четкому сценарию. Они создают видимость спора о существенных условиях договора, намеренно затягивают процесс и фиксируют каждый шаг, чтобы потом требовать прогрессивную неустойку. Это чистый расчет на несовершенство текущих норм", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Почему суд встает на сторону покупателя

Логика истцов проста: раз товар выставлен на сайте с ценой, это публичная оферта. Нажатие кнопки Купить и внесение денег на депозит — акцепт. Значит, сделка считается закрытой автоматически. Суд первой инстанции согласился с этим, проигнорировав, что дилер не получил оплату, а сам договор был фактически испорчен клиентом. В итоге продавца обязали отдать машину и выплатить огромную неустойку — 0,5% от стоимости в день.

Тот самый секрет заключается в том, что маркетплейс в этой цепочке юридически ни за что не отвечает. Он лишь принимает средства на свой счет и ждет команды на перевод. Если покупатель начинает вести себя агрессивно и не подписывает бумаги, продавец попадает в тупик: товара нет, денег нет, а счетчик штрафов вовсю тикает. Предпринятое решение о блокировке авто в салоне спасло авто только физически, но не финансово.

Позиция дилера Версия покупателя по суду Договор испорчен клиентом, оплата на счет не поступила Заказ на сайте — это уже заключенный договор Машина продана другому человеку после скандала Продавец обязан передать именно этот автомобиль или аналог

"Если смотреть на вещи проще, перед нами классическая дыра в системе. Суд видит факт внесения денег на площадку как исполнение обязательств со стороны человека. То, что дилер этих денег не видел в глаза, систему пока волнует мало", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Риски для рынка и скрытые угрозы

Сумма неустойки за полгода может превысить стоимость самой машины. Это делает схему сверхприбыльной для тех, кто профессионально занимается судебными тяжбами. Подобный процесс уже замечен в нескольких регионах. Одни и те же люди и общественные организации находят формальные зацепки, отказываются от предложенных вариантов замены и ждут, пока сумма претензий вырастет до астрономических высот.

Для обычного водителя это означает только одно — дилеры начнут закладывать риски в цену или вовсе закроют онлайн-продажи. Любая ошибка в оформлении или технический недостаток становятся поводом для разорения автосалона. Дистанционная покупка превращается из удобного сервиса в зону высокой опасности для бизнеса.

"На деле выходит, что продавец оказывается беззащитным перед подготовленным юридическим штурмом. Без четких правовых барьеров против потребительского экстремизма торговля через посредников станет токсичной для всех честных участников", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о спорах с дилерами

Является ли заказ на маркетплейсе полноценным договором?

Суды первой инстанции часто считают, что да. Однако в правилах самих площадок обычно указано, что это лишь предварительный этап, требующий бумажного подписания актов у продавца.

Можно ли вернуть деньги, если сделка в салоне сорвалась?

Да, маркетплейс обязан вернуть средства с депозита, если акт приема-передачи не подписан и товар не выдан. Проблема лишь в том, что профессиональные сутяжники намеренно не забирают деньги, чтобы продолжать спор.

Как дилеру защититься от таких схем?

Единственный способ — детальная видеофиксация процесса выдачи и немедленное отражение в системе маркетплейса статуса отказа покупателя от сделки при любых нарушениях порядка оформления.

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