Ценник снова пошёл вверх: сколько теперь стоит подержанный автомобиль в России

Цены на подержанные легковые автомобили в России за май выросли на 1,5 процента. Средняя стоимость машины с пробегом достигла 1,43 млн рублей. Аналитики зафиксировали рост показателя почти во все месяцы текущего года, за исключением апреля, когда рынок показал краткосрочное снижение цен.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Динамика цен на вторичном рынке

Российский рынок подержанных транспортных средств продолжает демонстрировать устойчивый рост. В мае средний чек за легковое авто увеличился на 20,5 тыс. рублей по сравнению с апрелем. Этот тренд подтверждает, что цены на подержанные авто сохраняют восходящую траекторию. Апрель стал единственным периодом в 2026 году, когда стоимость снизилась на 1 процент к марту. В остальные месяцы ценники переписывались только в сторону увеличения.

"Рынок реагирует на дефицит свежих машин. Люди не готовы расставаться с техникой, поэтому качественные экземпляры дорожают быстрее остального потока", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ситуация напоминает затяжной подъем в гору. Продавцы ориентируются на стоимость новых моделей, которые остаются недоступными для значительной части населения. Это вынуждает покупателей искать варианты на вторичном рынке, подогревая спрос на ликвидные позиции. При этом ресурс двигателя и общее состояние техники часто отходят на второй план перед фактом наличия машины в продаже.

Влияние дилеров на стоимость

За первые пять месяцев текущего года структура предложений заметно изменилась. Частные продавцы постепенно уступают место профессиональным игрокам. Доля объявлений от дилерских центров выросла с 13 до 16 процентов. Крупные компании накопили значительные складские запасы, что вынуждает их предлагать автомобили со скидками. Количество дисконтных предложений увеличилось до 35 процентов от общего объема, а средний размер уступки составил 4,5 процента.

"Дилеры закладывают в цену услуги по предпродажной подготовке и гарантии, что неизбежно тянет средний ценник вверх, несмотря на скидки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Покупателям приходится выбирать между прозрачностью сделки в автосалоне и потенциальной выгодой при покупке у частника. Однако износ подвески и скрытые дефекты у машин из салона часто диагностируются лучше. Профессиональная логистика и хранение позволяют дилерам удерживать планку цен выше рыночного минимума.

Сравнение годовых показателей

Если рассматривать долгосрочную перспективу, ситуация выглядит стабильной. В мае 2026 года подержанные машины стоили на 0,2 процента дешевле, чем годом ранее. Разница в 2,8 тыс. рублей кажется незначительной на фоне общего масштаба цен, но указывает на замедление инфляции в конкретном сегменте. Рынок достиг определенного ценового плато, где резкие скачки сменяются плавными колебаниями.

Показатель (май 2026) Значение Средняя цена авто 1,43 млн рублей Рост к апрелю 1,5 процента Доля дилерских объявлений 16 процентов Средняя скидка у дилера 4,5 процента

"Минимальное годовое снижение цены связано с эффектом высокой базы прошлого периода и перенасыщением рынка старыми бюджетными иномарками", — пояснила специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Поиск достойного варианта превращается в квест. Покупатели внимательнее изучают признаки перекупа и технические нюансы. Высокая стоимость заставляет тщательнее проверять покупку б/у авто на предмет прошлых аварий и юридических обременений. Учитывая текущие ставки по автокредиту, каждая ошибка при выборе обходится слишком дорого.

Ответы на популярные вопросы о ценах на авто

Почему подержанные машины дорожают?

Основная причина — рост цен на новые автомобили и ограниченное предложение свежих иномарок с пробегом 3-5 лет. Спрос перетекает в бюджетные сегменты, толкая цены вверх.

Стоит ли ждать снижения цен в ближайшее время?

Статистика показывает, что периоды удешевления редки и кратковременны. Учитывая инфляционные ожидания, серьезного падения стоимости ожидать не приходится.

Безопаснее ли покупать машину у дилера?

Дилеры обеспечивают юридическую чистоту и проводят базовую диагностику. Это снижает риски, но увеличивает итоговую цену за счет наценки автосалона.

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