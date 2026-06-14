Ценник снова пошёл вверх: сколько теперь стоит подержанный автомобиль в России

Цены на подержанные легковые автомобили в России за май выросли на 1,5 процента. Средняя стоимость машины с пробегом достигла 1,43 млн рублей. Аналитики зафиксировали рост показателя почти во все месяцы текущего года, за исключением апреля, когда рынок показал краткосрочное снижение цен.
Российский рынок подержанных транспортных средств продолжает демонстрировать устойчивый рост. В мае средний чек за легковое авто увеличился на 20,5 тыс. рублей по сравнению с апрелем. Этот тренд подтверждает, что цены на подержанные авто сохраняют восходящую траекторию. Апрель стал единственным периодом в 2026 году, когда стоимость снизилась на 1 процент к марту. В остальные месяцы ценники переписывались только в сторону увеличения.
"Рынок реагирует на дефицит свежих машин. Люди не готовы расставаться с техникой, поэтому качественные экземпляры дорожают быстрее остального потока", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.
Ситуация напоминает затяжной подъем в гору. Продавцы ориентируются на стоимость новых моделей, которые остаются недоступными для значительной части населения. Это вынуждает покупателей искать варианты на вторичном рынке, подогревая спрос на ликвидные позиции. При этом ресурс двигателя и общее состояние техники часто отходят на второй план перед фактом наличия машины в продаже.
За первые пять месяцев текущего года структура предложений заметно изменилась. Частные продавцы постепенно уступают место профессиональным игрокам. Доля объявлений от дилерских центров выросла с 13 до 16 процентов. Крупные компании накопили значительные складские запасы, что вынуждает их предлагать автомобили со скидками. Количество дисконтных предложений увеличилось до 35 процентов от общего объема, а средний размер уступки составил 4,5 процента.
"Дилеры закладывают в цену услуги по предпродажной подготовке и гарантии, что неизбежно тянет средний ценник вверх, несмотря на скидки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Покупателям приходится выбирать между прозрачностью сделки в автосалоне и потенциальной выгодой при покупке у частника. Однако износ подвески и скрытые дефекты у машин из салона часто диагностируются лучше. Профессиональная логистика и хранение позволяют дилерам удерживать планку цен выше рыночного минимума.
Если рассматривать долгосрочную перспективу, ситуация выглядит стабильной. В мае 2026 года подержанные машины стоили на 0,2 процента дешевле, чем годом ранее. Разница в 2,8 тыс. рублей кажется незначительной на фоне общего масштаба цен, но указывает на замедление инфляции в конкретном сегменте. Рынок достиг определенного ценового плато, где резкие скачки сменяются плавными колебаниями.
|Показатель (май 2026)
|Значение
|Средняя цена авто
|1,43 млн рублей
|Рост к апрелю
|1,5 процента
|Доля дилерских объявлений
|16 процентов
|Средняя скидка у дилера
|4,5 процента
"Минимальное годовое снижение цены связано с эффектом высокой базы прошлого периода и перенасыщением рынка старыми бюджетными иномарками", — пояснила специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.
Поиск достойного варианта превращается в квест. Покупатели внимательнее изучают признаки перекупа и технические нюансы. Высокая стоимость заставляет тщательнее проверять покупку б/у авто на предмет прошлых аварий и юридических обременений. Учитывая текущие ставки по автокредиту, каждая ошибка при выборе обходится слишком дорого.
Основная причина — рост цен на новые автомобили и ограниченное предложение свежих иномарок с пробегом 3-5 лет. Спрос перетекает в бюджетные сегменты, толкая цены вверх.
Статистика показывает, что периоды удешевления редки и кратковременны. Учитывая инфляционные ожидания, серьезного падения стоимости ожидать не приходится.
Дилеры обеспечивают юридическую чистоту и проводят базовую диагностику. Это снижает риски, но увеличивает итоговую цену за счет наценки автосалона.
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