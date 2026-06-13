Гарантия закончилась, интерес остался: что скрывает Haval Jolion после нескольких лет эксплуатации

Популярный кроссовер Haval Jolion массово выходит на вторичный рынок. Первые владельцы избавляются от машин после трех лет эксплуатации. Покупателям предстоит столкнуться с деградацией пластика, особенностями платформы LEMON и спецификой работы роботизированной трансмиссии без заводской поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Haval Jolion

Состояние кузова и салона

Металл Haval Jolion сопротивляется агрессивной среде лучше, чем ожидалось. Тонкое лакокрасочное покрытие быстро собирает сколы на капоте и колесных арках, но очаги коррозии не превращаются в сквозные дыры за один сезон. Пластик в интерьере сохраняет геометрию, хотя на рулевом колесе и селекторе трансмиссии к 50-60 тысячам километров пробега появляются следы износа. Нередко владельцы жалуются на сбои в работе бесключевого доступа и мультимедийной системы.

"Основная проблема подержанных китайских кроссоверов кроется в электрике. Окисление контактов в датчиках парковки и камерах кругового обзора — типичная история для машин, переживших две-три московские зимы", — отметил специально для Pravda.Ru Кирилл Семёнов.

Жесткая подвеска Jolion транслирует удары на кузов, что со временем расшатывает крепления декоративных панелей. Если машина часто использовалась как транспорт для дачи, стоит внимательно осмотреть днище. Пластиковая защита картера часто ломается при первом контакте с серьезным препятствием или глубокой замерзшей колеей.

Ресурс агрегатов и трансмиссии

На рынке доминируют версии с турбомотором объемом 1,5 литра. Базовый агрегат на 143 силы конструктивно прост. Его старший брат на 150 сил оснащен непосредственным впрыском и крайне чувствителен к качеству топлива. Роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями работает плавно, но требует замены масла каждые 40-50 тысяч километров. Игнорирование этого регламента приводит к перегреву мехатроника и рывкам при переключениях.

Параметр Характеристика Ресурс двигателя до капремонта 200 000 километров Тип полного привода Электромагнитная муфта BorgWarner Срок службы тормозных дисков 30 000 — 40 000 километров Объем заправки маслом в робот 6,5 литров

Полноприводные модификации используют муфту, которая склонна к перегреву при длительном буксовании. Это важно учитывать тем, кто планирует купить кроссовер 4х4 для эксплуатации вне асфальта. Тормозная система Jolion считается слабым местом. Под весом машины диски деформируются при резком охлаждении, что вызывает вибрации на рулевом колесе.

"При осмотре двигателя 1.5 литра особое внимание уделите состоянию турбины. Масляные запотевания на патрубках интеркулера могут свидетельствовать о скорой замене узла, что стоит недешево", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Михаил Лазарев.

Цены на подержанные экземпляры

Стоимость Jolion на вторичном рынке демонстрирует высокую устойчивость. Машины 2021 года выпуска редко стоят дешевле 1,5 миллиона рублей. Версии с полным приводом и пробегом до 50 тысяч километров оцениваются в 1,9–2,2 миллиона. Высокий спрос объясняется тем, что HAVAL Jolion остается одним из самых ликвидных автомобилей в своем классе, конкурируя с более дорогими корейскими и японскими моделями.

"На рынке много машин после работы в такси или каршеринге. Такие экземпляры выдает затертая обшивка задних дверей и специфический износ водительского кресла. Цена на них может быть заманчивой, но техническое состояние обычно критическое", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Александр Громов.

Часто встречаются объявления о продаже машин с неоплаченными автокредитами. Покупателю необходимо тщательно проверять юридическую чистоту сделки, так как залог в банке может стать неприятным сюрпризом после переоформления в ГИБДД. Большое количество предложений позволяет выбирать цвет и комплектацию, но снижения цен в ближайшее время не предвидится.

Ответы на популярные вопросы о Haval Jolion

Защищен ли кузов Jolion от ржавчины?

Основные кузовные панели оцинкованы, однако крыша лишена антикоррозийной защиты. Сколы на стойках и над лобовым стеклом нужно закрашивать немедленно во избежание появления ржавчины.

Какой реальный расход топлива у модели?

В городском цикле полноприводный кроссовер потребляет около 11–13 литров бензина АИ-95. Переднеприводные версии на 1,5–2 литра экономичнее.

Есть ли проблемы с запчастями в 2026 году?

Благодаря локальному производству в Тульской области основные расходники и кузовные детали всегда есть в наличии. Проблемы могут возникнуть только со специфическими блоками управления электроникой редких комплектаций.

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