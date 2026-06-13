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АвтоВАЗ решился на радикальную сделку: проверенное наследие спасет бюджетный сегмент от вымирания

Авто

АвтоВАЗ готовит ответ на главную претензию российских автомобилистов — стремительный рост цен на новые модели. Вместо ожидаемой "Искры" за миллион рублей дилеры получили ценники до 1,85 млн, а будущие кроссоверы и вовсе рискуют уйти в премиальный сегмент. Чтобы закрыть пустующую нишу бюджетных машин с большим багажником, завод планирует запустить в производство новый универсал на проверенной платформе Datsun on-DO. Это решение позволит создать максимально простую и вместительную машину, стоимость которой в базовых версиях будет стремиться к психологической отметке в один миллион рублей.

Автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Автозавод

Что происходит на рынке универсалов сейчас

Сегодня сегмент практичных семейных машин в России переживает дефицит. Китайские производители делают ставку на кроссоверы, а европейские бренды покинули рынок. В итоге покупатель вынужден выбирать исключительно из линейки Lada, где цены на современные модели уже не кажутся народными. Даже если водитель знает, как правильно торговаться при покупке, дилерские прайсы на "Весту" или "Ларгус" часто выходят за рамки бюджета среднестатистической семьи.

"Сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация: спрос на универсалы есть, а доступных предложений почти нет. Возврат к простым и понятным конструкциям — это единственный способ удержать покупателя, который не готов платить два миллиона за средство передвижения", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему выбрали платформу Datsun on-DO

Изначально инженеры рассматривали вариант модернизации "Нивы Тревел", но проект оказался слишком дорогим из-за необходимости серьезного изменения силовой структуры кузова. Использование базы Datsun on-DO (которая сама является глубокой модернизацией "Гранты") выглядит логичным. Эта архитектура уже отработана в Тольятти, она позволяет устанавливать дополнительные подушки безопасности и имеет усиленную ходовую часть, которая лучше справляется с нагрузками, чем стандартная "Гранта".

"С технической точки зрения база Datsun интереснее обычной Гранты. Там изначально заложены более жесткие допуски по кузову и подвеске. Для рабочего универсала, который будут нагружать под завязку, это критический фактор надежности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Технические особенности и оснащение новинки

Главным козырем модели станет багажный отсек объемом около 700 литров. Такого показателя планируют достичь за счет удлинения заднего свеса и вертикальной пятой двери. В линейке моторов обойдется без сюрпризов: проверенные агрегаты на 90 и 106 лошадиных сил. Покупателям предложат выбор между механикой и вариатором. При этом важно помнить о регулярном обслуживании, чтобы потом не пришлось выяснять, почему греется мотор в самый разгар дачного сезона.

Параметр Ожидаемое значение
Объем багажника ~700 литров
Стартовая цена (база) от 1 100 000 руб.
Двигатели 1.6 л (90 л. с. и 106 л. с.)
Трансмиссия МКПП или вариатор
Подвеска Усиленная задняя балка

Подводные камни "народного" проекта

Несмотря на заманчивые характеристики, эксперты призывают к осторожности. Экономия на производстве часто ведет к использованию менее стойких к коррозии материалов. Вторичный рынок быстро реагирует на такие дефекты — опытный подборщик всегда знает, как вычислить машину после ремонта или с очагами ржавчины под свежей краской. Будущему владельцу стоит заранее заложить бюджет на качественную антикоррозийную обработку.

"Главная опасность бюджетных моделей — это их ресурс в условиях жесткой эксплуатации. Если АвтоВАЗ сэкономит на оцинковке кузова, через пять лет мы увидим массу гнилых машин, которые потеряют в цене гораздо быстрее, чем та же Веста", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы

1. Когда новый универсал появится в продаже?
Первые тестовые экземпляры должны сойти с конвейера в 2026 году. Полноценный старт продаж ожидается ближе к концу того же года.

2. Будет ли этот автомобиль надежнее обычной Lada Granta?
Благодаря усиленной подвеске и элементам кузова от Datsun, машина рассчитана на более высокие нагрузки, что теоретически повышает ее выносливость.

3. Появится ли автоматическая коробка передач?
Заявлено использование вариатора, что станет альтернативой для тех, кто не хочет постоянно переключать передачи в пробках.

4. Какая цена будет считаться справедливой?
Для успеха модели базовый ценник не должен превышать 1,2 млн рублей, иначе покупатель начнет смотреть в сторону подержанных иномарок.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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