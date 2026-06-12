Только у капота и за наличные: новая привычка продавцов авто ударит по покупателям

Почти половина российских автовладельцев (47%) допускают возможность снижения цены при продаже своего транспортного средства. Опрос показал, что 36% продавцов предпочитают обсуждать скидку непосредственно во время осмотра машины "у капота", тогда как 11% респондентов фиксируют для себя предел уступки в размере 10% от рыночной стоимости. Всего 3% опрошенных выразили готовность расстаться с активом за 70% от его изначальной цены, что составило бы 700 тысяч рублей при базовом ценнике в миллион.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Региональные особенности торга и психология продавцов

Наиболее категоричными в вопросах ценообразования оказались жители Воронежской, Нижегородской и Московской областей — более половины из них прервут диалог, если покупатель предложит скидку в 30%. Самые неуступчивые водители зафиксированы в Оренбуржье (35%), Татарстане (26%) и Санкт-Петербурге (24%), где ценник в объявлении чаще всего является окончательным. Напротив, в Хакасии, Ростовской и Ярославской областях продавцы проявляют лояльность и нередко соглашаются реализовать авто ниже рынка.

"Готовность продавца сразу скинуть 30% стоимости должна насторожить покупателя, так как это часто сигнализирует о скрытых дефектах или юридических проблемах", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Многие участники исследования отметили, что завышают стартовую цену на 20%, чтобы иметь пространство для маневра при встрече с реальным клиентом. Как сообщает "За рулём" со ссылкой на мнения опытных автомобилистов, чрезмерная податливость по телефону привлекает перекупщиков, которые продолжат демпинговать при личном осмотре. Опытные продавцы уверены, что серьезно "ломать" цену до проверки технического состояния — тактика сомнительная, а адекватные покупатели обычно доезжают до места встречи без предварительных условий.

Ответы на популярные вопросы о продаже авто

Какая скидка считается нормальной при продаже б/у машины?

В большинстве случаев обоснованный торг не превышает 5-10% от заявленной стоимости. Если покупатель требует снизить цену на треть, продавцы чаще всего отказываются от сделки, считая такое предложение заниженным.

Почему многие отказываются обсуждать цену по телефону?

Продавцы опасаются профессиональных перекупщиков, которые пытаются сбить цену дистанционно, не видя реальных достоинств машины. Предметный разговор о скидках большинство предпочитает вести только после демонстрации технического состояния агрегатов.

В каких регионах проще всего договориться о дисконте?

Статистика показывает, что наиболее гибкие продавцы живут в Хакасии, Ярославской и Ростовской областях. Там более половины владельцев готовы рассматривать предложения ниже среднего рыночного уровня.

Стоит ли доверять объявлению с пометкой "хороший торг"?

Чаще всего это означает, что владелец заложил в цену "запас" для психологического комфорта покупателя. Это позволяет быстро прийти к соглашению, формально сделав уступку, но сохранив желаемую сумму сделки для продавца.

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