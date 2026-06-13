Не самый лучший, а самый нужный: что помогло Fiat 124 выиграть гонку за место ВАЗ-2101

В 1966 году руководство СССР выбрало итальянский Fiat 124 в качестве прототипа для создания Жигулей. Решение определило облик отечественной промышленности. Массовое производство ВАЗ-2101 заставило смежные отрасли выпускать новые масла, антифризы и высокооктановый бензин под требования современного мотора.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2101

Испытания на пределе возможностей

На Дмитровском полигоне в середине 1960-х годов собрали пеструю компанию мировых автопроизводителей. Советские инженеры гоняли по разбитым дорогам Ford Taunus 12M, Morris 1100, Peugeot 204 и Renault 16. Рядом с ними пылили Skoda 1000 MB и отечественные Москвич-408 с ЗАЗ-966. Каждая машина представляла свою школу проектирования. Зарубежные образцы превосходили советские по комфорту, но пасовали перед суровым рельефом.

Инженеры НАМИ активно лоббировали Renault 16. Французский переднеприводный хэтчбек казался прочным и отлично справлялся с неровностями. Его конструкция выглядела долговечной. Однако специалисты смотрели не только на подвеску. Учитывалась сложность переучивания рабочих и темпы строительства конвейера.

"Выбор Fiat 124 был обусловлен не только ходовыми качествами, но и готовностью итальянцев передать полный пакет документации на сборочные линии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Интересно, что современные эксперты находят параллели в истории, когда редкие автомобили Lada создавались на базе готовых зарубежных платформ. Это типичный путь для быстрого старта большой индустрии.

Причины победы итальянского концерна

Фиат не лидировал во всех тестах. Его тормозная система и кузов нуждались в усилении для эксплуатации в России. Дисковые тормоза сзади быстро съедала дорожная пыль. Пришлось менять их на барабанные. Клиренс увеличили, а подвеску сделали жестче. Политика вмешалась в процесс. СССР стремился наладить отношения с Италией. Это сулило выгодные кредиты и промышленный обмен. Фиат 124 в 1967 году получил титул лучшего европейского автомобиля. Это был свежий, понятный и технологичный седан. Он напоминал легендарные модели советского автопрома своей классической компоновкой. Лаконичный дизайн без лишнего украшательства идеально вписывался в советскую эстетику тех лет.

"Масштаб проекта требовал простой логистики. Итальянские схемы производства ложились на нашу почву с минимальными зазорами", — объяснил специально для Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Сделка с итальянцами позволила запустить гигант в Тольятти в рекордные сроки. Это был проект полного цикла, от штамповки деталей до финальной окраски. Такой подход гарантировал, что будущее АвтоВАЗа будет прочно связано с массовым сегментом.

Техническая революция смежных отраслей

Появление Копейки в 1970 году вызвало цепную реакцию. Старые советские машины довольствовались низкооктановым топливом и минеральными маслами плохого качества. Фиатовский мотор требовал чистоты и точности. Химическая промышленность была вынуждена наладить выпуск антифризов, чтобы водители перестали сливать воду из радиаторов каждую зиму.

Характеристика Влияние на индустрию Верхневальный двигатель Массовое производство бензина АИ-93 Закрытая система охлаждения Разработка и выпуск антифриза Тосол

Разработка радиальных шин также ускорилась благодаря ВАЗ-2101. Машина была динамичнее предшественников и требовала иного зацепа с асфальтом. Сегодня автослесарь Денис Хромов подтвердит, что архитектура классики заложила основы сервисной культуры в стране.

"Именно на запчастях для этой модели строилась вся система снабжения станций техобслуживания", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозкам Егорова Наталья.

Ответы на популярные вопросы о выборе Fiat 124

Почему отказались от Renault 16, если он был лучше на тестах?

Французская модель была сложнее в производстве и требовала более дорогих станков. Политическое сближение с Италией и готовность Фиата строить завод под ключ перевесили инженерные симпатии к Рено.

Много ли изменений внесли в конструкцию Fiat 124?

В конструкцию внесли более 800 правок. Усилили лонжероны кузова, заменили нижневальный двигатель на мотор с верхним распредвалом и полностью переработали тормоза под грязь и мороз.

Как этот выбор влияет на современные машины Lada?

Опыт Тольятти научил индустрию работать с иностранными лицензиями. Это знание применяется и сейчас при локализации новых моделей на старых мощностях.

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