Не самый лучший, а самый нужный: что помогло Fiat 124 выиграть гонку за место ВАЗ-2101

В 1966 году руководство СССР выбрало итальянский Fiat 124 в качестве прототипа для создания Жигулей. Решение определило облик отечественной промышленности. Массовое производство ВАЗ-2101 заставило смежные отрасли выпускать новые масла, антифризы и высокооктановый бензин под требования современного мотора.
На Дмитровском полигоне в середине 1960-х годов собрали пеструю компанию мировых автопроизводителей. Советские инженеры гоняли по разбитым дорогам Ford Taunus 12M, Morris 1100, Peugeot 204 и Renault 16. Рядом с ними пылили Skoda 1000 MB и отечественные Москвич-408 с ЗАЗ-966. Каждая машина представляла свою школу проектирования. Зарубежные образцы превосходили советские по комфорту, но пасовали перед суровым рельефом.
Инженеры НАМИ активно лоббировали Renault 16. Французский переднеприводный хэтчбек казался прочным и отлично справлялся с неровностями. Его конструкция выглядела долговечной. Однако специалисты смотрели не только на подвеску. Учитывалась сложность переучивания рабочих и темпы строительства конвейера.
"Выбор Fiat 124 был обусловлен не только ходовыми качествами, но и готовностью итальянцев передать полный пакет документации на сборочные линии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Интересно, что современные эксперты находят параллели в истории, когда редкие автомобили Lada создавались на базе готовых зарубежных платформ. Это типичный путь для быстрого старта большой индустрии.
Фиат не лидировал во всех тестах. Его тормозная система и кузов нуждались в усилении для эксплуатации в России. Дисковые тормоза сзади быстро съедала дорожная пыль. Пришлось менять их на барабанные. Клиренс увеличили, а подвеску сделали жестче. Политика вмешалась в процесс. СССР стремился наладить отношения с Италией. Это сулило выгодные кредиты и промышленный обмен. Фиат 124 в 1967 году получил титул лучшего европейского автомобиля. Это был свежий, понятный и технологичный седан. Он напоминал легендарные модели советского автопрома своей классической компоновкой. Лаконичный дизайн без лишнего украшательства идеально вписывался в советскую эстетику тех лет.
"Масштаб проекта требовал простой логистики. Итальянские схемы производства ложились на нашу почву с минимальными зазорами", — объяснил специально для Pravda.Ru логист Денис Крылов.
Сделка с итальянцами позволила запустить гигант в Тольятти в рекордные сроки. Это был проект полного цикла, от штамповки деталей до финальной окраски. Такой подход гарантировал, что будущее АвтоВАЗа будет прочно связано с массовым сегментом.
Появление Копейки в 1970 году вызвало цепную реакцию. Старые советские машины довольствовались низкооктановым топливом и минеральными маслами плохого качества. Фиатовский мотор требовал чистоты и точности. Химическая промышленность была вынуждена наладить выпуск антифризов, чтобы водители перестали сливать воду из радиаторов каждую зиму.
|Характеристика
|Влияние на индустрию
|Верхневальный двигатель
|Массовое производство бензина АИ-93
|Закрытая система охлаждения
|Разработка и выпуск антифриза Тосол
Разработка радиальных шин также ускорилась благодаря ВАЗ-2101. Машина была динамичнее предшественников и требовала иного зацепа с асфальтом. Сегодня автослесарь Денис Хромов подтвердит, что архитектура классики заложила основы сервисной культуры в стране.
"Именно на запчастях для этой модели строилась вся система снабжения станций техобслуживания", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по перевозкам Егорова Наталья.
Французская модель была сложнее в производстве и требовала более дорогих станков. Политическое сближение с Италией и готовность Фиата строить завод под ключ перевесили инженерные симпатии к Рено.
В конструкцию внесли более 800 правок. Усилили лонжероны кузова, заменили нижневальный двигатель на мотор с верхним распредвалом и полностью переработали тормоза под грязь и мороз.
Опыт Тольятти научил индустрию работать с иностранными лицензиями. Это знание применяется и сейчас при локализации новых моделей на старых мощностях.
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