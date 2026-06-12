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Цены на АЗС улетают в космос: почему бензин дорожает быстрее инфляции и где предел

Авто

Ценники на стелах АЗС обновляются с пугающей регулярностью, и рост топлива уже в пять раз опережает официальную инфляцию. Власти уверяют, что запасов достаточно, но реальность на трассах и в регионах говорит об обратном: логистические сбои и последствия атак на НПЗ превращают обычную поездку на заправку в удар по бюджету. Разбираемся, что на самом деле происходит с ценами и стоит ли готовиться к худшему сценарию в ближайшие месяцы.

Затраты на автопутешествие
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Затраты на автопутешествие

Логистика против дефицита

На практике видно, что нефти в стране добывается достаточно, а экспорт сырья даже ставит рекорды. Проблема кроется внутри цепочки переработки. Когда несколько крупных предприятий одновременно уходят на ремонт, привычные маршруты доставки обрываются. Теперь топливо приходится везти издалека, перегружать на другие узлы и искать новых поставщиков, что неизбежно затягивает процесс снабжения розничных сетей.

"Топлива на складах хватает, но из-за внешних факторов логистику приходится перекраивать буквально на ходу. Маршруты удлиняются, сроки растут, а любая задержка в пути воспринимается рынком как начало нехватки", — объяснил макроэкономист Артём Логинов в беседе с Pravda.Ru.

Особенно остро это чувствуется в южных регионах, где на производственные сложности накладывается сезонный спрос. Тот самый секрет стабильности, когда выпуск бензина превышал потребности на 15 процентов, сейчас работает как подушка безопасности, не давая рынку полностью опустеть. Однако для независимых заправок ситуация выглядит иначе: им приходится искать свободные объемы там, где цена значительно выше средних значений.

Почему биржевые рекорды бьют по кошельку

Биржевые котировки к середине июня добрались до максимальных отметок. Когда стоимость оптовой партии на торгах взлетает, мелкие сети АЗС оказываются в капкане. Чтобы не работать в убыток, они вынуждены поднимать цены быстрее крупных нефтяных компаний. Часто на такие заправки попадает подорожавшее топливо из соседних стран, что еще сильнее раскачивает розницу. Любое неверное решение в закупках сегодня может обернуться пустыми баками завтра.

Вид топлива Темпы роста (неделя)
Бензин всех марок 1,0%
Дизельное топливо 1,0%
Средняя инфляция 0,23%

Важный нюанс заключается в настроениях самих покупателей. Информационный фон порой давит на рынок сильнее, чем технические сбои. Стоит появиться слухам о временных ограничениях на одной станции, как тут же выстраиваются очереди на всех соседних. Этот ажиотаж подстегивает вариант ускоренного подорожания, так как владельцы АЗС пытаются сдержать наплыв клиентов ценой.

"Мы наблюдаем эффект завышенных ожиданий. Люди боятся повторения дефицитных сценариев и начинают заправляться впрок, что создает искусственный пик нагрузки на систему распределения", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы и летнее ожидание

Если смотреть на вещи проще, ситуация зависит от того, как быстро заводы вернутся в строй. Снижение предложения рынок в полной мере ощутит ближе к концу месяца. Пока запасы крупных трейдеров позволяют сглаживать ситуацию, но летний спрос требует бесперебойной работы всех мощностей. Сложный ремонт на нескольких точках сразу делает систему уязвимой к любым новым потрясениям.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему бензин дорожает быстрее инфляции?

Это связано с сокращением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах и резким ростом оптовых цен на бирже, которые закладываются в итоговый чек на АЗС.

Хватит ли топлива на всех этим летом?

Запасов в стране достаточно, а экспорт бензина ограничен законодательно, чтобы обеспечить внутренние нужды. Проблемы могут возникать только локально из-за задержек в доставке.

Где ситуация с топливом наиболее сложная?

Наибольшее давление ощущают южные регионы и европейская часть страны из-за близости к ремонтным площадкам и перестройки транспортных коридоров.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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