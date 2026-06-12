Мастера маскировки: как по пяти мелочам в салоне и кузове вычислить машину после аварии

Продавцы подержанных авто — мастера иллюзий: они умеют сделать "конфетку" из машины, которая еще вчера была на грани списания после ДТП. Чтобы не потратить сбережения на "кота в мешке", нужно смотреть не на полированный блеск, а на детали, которые невозможно спрятать. Эти пять признаков — ваш главный инструмент, чтобы увидеть реальную историю автомобиля и заставить продавца признаться во всех "шрамах" его техники.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Покупка авто с пробегом

Внешние улики и следы перекраса

Первым делом стоит изучить края кузовных элементов. Маляры в сервисах редко снимают все резиновые уплотнители и пластиковые накладки. Если на черной резине или стеклах видны мельчайшие капли краски, значит, деталь обновляли. В глаза бросается и так называемый опыл — шероховатая поверхность в труднодоступных местах, которая образуется при распылении состава без должной подготовки.

"Машина напоминает конструктор. Когда одну деталь перекрашивают, она почти всегда выбивается по шагрени — это такая фактура поверхности, похожая на лимонную корку. На заводе ее наносит робот, а в мастерской — человек, поэтому разница в отражении света всегда заметна", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Свежий слой антикоррозийной мастики в арках или на днище тоже вызывает вопросы. Часто таким вариантом пользуются, чтобы скрыть следы сварки или грубые швы. При этом небольшое несовпадение оттенка бампера и крыла — норма для многих марок. Пластик и металл окрашиваются по-разному, и этот естественный процесс не должен пугать при осмотре.

Заводские швы и состояние крепежа

Тот самый секрет кроется в подкапотном пространстве и проемах дверей. Заводской герметик на стыках листов металла всегда лежит ровно и имеет определенную жесткость. Если нажать на него ногтем, он не должен продавливаться как мягкий пластилин. Ручное нанесение обычно выдает себя неряшливыми мазками и разной толщиной линии слева и справа.

Признак О чем говорит Сбитая краска на болтах Крыло или дверь снимали для ремонта Мягкий герметик Незаводское восстановление швов Разные зазоры Нарушение геометрии кузова

Особое внимание стоит обратить на болты, которыми крепятся крылья и двери. На заводе их красят вместе с кузовом. Если на гранях видны следы ключа или краска содрана, значит, элемент демонтировали. Найти запчасти на замену сейчас бывает непросто, и это часто превращается в длительное ожидание нужных деталей.

Геометрия и скрытые дефекты

Нарушение симметрии — самый тревожный сигнал. Если палец свободно проходит в зазор между капотом и крылом с одной стороны, а с другой застревает, кузов перекошен. Трещины на лобовом стекле, которые появляются без удара камнем, также намекают на деформацию силового каркаса. В таких случаях покупка становится лотереей, где призом может стать дорогое решение технических проблем.

"Битый автомобиль — это не только кривой капот, но и риск для жизни. Если подушки безопасности уже стреляли, повторно они не сработают, а кузовной металл после вытягивания теряет свою прочность. Такой автомобиль при повторной аварии сложится как картонная коробка", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Прибор для измерения толщины покрытия, или толщиномер, помогает найти шпаклевку там, где ее быть не должно. На практике заводской слой составляет около 100–150 микрон. Если цифры на экране зашкаливают за 500, значит, под краской лежит слой ремонтного состава. Проверенные временем модели обычно имеют стабильные показатели по всему кузову, поэтому любые отклонения — повод для торга.

"Важный нюанс: дилеры иногда подкрашивают новые машины после транспортировки. Это не криминально, но покупатель вправе знать о таких манипуляциях и требовать скидку", — добавил автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о проверке авто

Можно ли верить продавцу, если он говорит, что красили только бампер?

Бампер — это расходный материал, его ремонт не влияет на безопасность. Однако нужно убедиться, что за пластиком не скрываются замятые полки крыльев и поврежденный радиатор.

Как проверить срабатывание подушек безопасности?

Стоит посмотреть на заглушки с надписью Airbag. Они должны сидеть плотно, без зазоров, а цвет пластика не должен отличаться от остальной панели. Еще один признак — неродная дата выпуска на ремнях безопасности.

Поможет ли обычный магнит найти ремонт?

Магнит прилипает к металлу и отваливается там, где лежит толстый слой шпаклевки. Но этот метод не сработает на алюминиевых деталях или при качественном тонком ремонте.

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