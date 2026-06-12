Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашняя формула красивых рук: какие три упражнения помогают избавиться от дряблости
Помидоры растут, но вкус подводит: что мешает плодам стать сладкими и ароматными
Рождённые для охраны стад: какие породы собак веками противостояли волкам и выживали
Когда хочется порадовать близких: плов со свининой сделает обычный вечер особенно вкусным
Домашний уход работает не хуже салона: какие правила помогают ногтям выглядеть безупречно
Там, где компас теряет уверенность: какие тайны Карского моря будоражат исследователей
Подводные великаны поражают масштабом: какие рыбы считаются самыми крупными на планете
Когти против слёз: пять правил помогают подружить кошку и ребёнка без царапин
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат

Одометр крутится, счёт растёт: содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже

Авто

Средний возраст востребованных иномарок и отечественных моделей на вторичном рынке увеличился до 11 лет. Исследование аналитиков зафиксировало рост пробегов свыше 162 тысяч километров и резкое удорожание сервисных работ, что вынуждает владельцев пересматривать бюджет на содержание транспорта.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Старение парка и дефицит предложений

Российский вторичный рынок столкнулся с физическим износом наиболее ликвидных моделей. По итогам мониторинга периода с мая 2025 по май 2026 года, средний пробег популярных машин превысил 162 тысячи километров. Парк стремительно стареет, при этом объем предложений сократился на 10,5%. Покупателям приходится выбирать из машин, которые технически находятся в зоне риска.

"На старых моторах критически важно следить за чистотой радиаторов. Забитые соты приводят к тому, что в летний зной антифриз закипает, провоцируя фатальный перегрев двигателя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ситуация усугубляется тем, что владельцы начинают экономить на превентивном обслуживании. Это приводит к накоплению скрытых дефектов, которые проявляются в виде внезапных поломок в пути.

Динамика посещения сервисных центров

Чаще всего на подъемники попадают представители отечественного автопрома. Количество заездов LADA Vesta и LADA Granta существенно выросло. Владельцы этих машин стали чаще обращаться за ремонтом, что связано с интенсивной эксплуатацией в коммерческом и частном секторах. Volkswagen Tiguan также вошел в число лидеров по частоте визитов в ремзону.

Модель автомобиля Рост среднего чека
Toyota Camry + 30%
LADA 2114 + 25%
LADA Granta + 23%
Kia Rio + 16%
BMW 5 Series - 5%

Напротив, количество обращений владельцев LADA 2114 упало на четверть. Аналогичный тренд наблюдается у Skoda Octavia и Toyota Camry. Снижение визитов часто обусловлено не ростом надежности, а переходом владельцев на самостоятельный сервис.

"Многие игнорируют мелкий ремонт шины после попадания самореза, что на скорости 110 километров в час может привести к взрыву покрышки. Старение парка требует особого внимания к деталям безопасности", — подчеркнул специалист специально для Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Изменение стоимости запчастей и работ

Финансовая нагрузка на автомобилистов распределилась неравномерно. Лидером по подорожанию эксплуатации стала Toyota Camry. Средний счет за обслуживание превысил 12,6 тысячи рублей. Причиной стал рост цен на расходные материалы и сложность узлов, требующих вмешательства специалистов. Отечественные седаны и хэтчбеки также не радуют дешевизной. Обслуживание LADA 2114 обходится на четверть дороже, чем годом ранее. Единственным исключением оказалась BMW 5 Series, где зафиксировано снижение стоимости среднего чека на 5%, что аналитики связывают с оптимизацией поставок аналоговых запчастей.

"При покупке авто с пробегом важно помнить, что надежность Kia Rio и его ликвидность напрямую зависят от истории обслуживания. Экономия на запчастях сегодня превращается в капитальный ремонт завтра", — отметил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Подержанные машины требуют не только замены жидкостей, но и восстановления сложных агрегатов. Владельцы сталкиваются с дефектами, которые ранее считались редкими для данных пробегов.

Ответы на популярные вопросы

Почему обслуживание Toyota Camry подорожало сильнее остальных?

Рост на 30% вызван дефицитом оригинальных компонентов и высокой стоимостью качественных заменителей для систем торможения и подвески, чувствительных к качеству материалов.

Чем объясняется снижение стоимости обслуживания BMW 5 Series?

Снижение на 5% обусловлено насыщением рынка качественными дубликатами запчастей и высокой конкуренцией среди профильных неофициальных сервисов, специализирующихся на марке.

Стоит ли сейчас покупать автомобиль возрастом более 10 лет?

Риски возрастают из-за средних пробегов свыше 162 тысяч километров. Требуется тщательная диагностика, так как расходы на приведение машины в порядок выросли на 20—25%.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, мастер шиномонтажа Артём Калинин, автослесарь Денис Хромов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Наука и техника
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Мир. Новости мира
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Последние материалы
Домашняя формула красивых рук: какие три упражнения помогают избавиться от дряблости
Помидоры растут, но вкус подводит: что мешает плодам стать сладкими и ароматными
Рождённые для охраны стад: какие породы собак веками противостояли волкам и выживали
Одометр крутится, счёт растёт: содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже
Когда хочется порадовать близких: плов со свининой сделает обычный вечер особенно вкусным
Домашний уход работает не хуже салона: какие правила помогают ногтям выглядеть безупречно
Там, где компас теряет уверенность: какие тайны Карского моря будоражат исследователей
Подводные великаны поражают масштабом: какие рыбы считаются самыми крупными на планете
Когти против слёз: пять правил помогают подружить кошку и ребёнка без царапин
Ягода на вырост: как один куст жимолости превращается в десятки новых без лишних затрат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.