Одометр крутится, счёт растёт: содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже

Средний возраст востребованных иномарок и отечественных моделей на вторичном рынке увеличился до 11 лет. Исследование аналитиков зафиксировало рост пробегов свыше 162 тысяч километров и резкое удорожание сервисных работ, что вынуждает владельцев пересматривать бюджет на содержание транспорта.
Российский вторичный рынок столкнулся с физическим износом наиболее ликвидных моделей. По итогам мониторинга периода с мая 2025 по май 2026 года, средний пробег популярных машин превысил 162 тысячи километров. Парк стремительно стареет, при этом объем предложений сократился на 10,5%. Покупателям приходится выбирать из машин, которые технически находятся в зоне риска.
"На старых моторах критически важно следить за чистотой радиаторов. Забитые соты приводят к тому, что в летний зной антифриз закипает, провоцируя фатальный перегрев двигателя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Ситуация усугубляется тем, что владельцы начинают экономить на превентивном обслуживании. Это приводит к накоплению скрытых дефектов, которые проявляются в виде внезапных поломок в пути.
Чаще всего на подъемники попадают представители отечественного автопрома. Количество заездов LADA Vesta и LADA Granta существенно выросло. Владельцы этих машин стали чаще обращаться за ремонтом, что связано с интенсивной эксплуатацией в коммерческом и частном секторах. Volkswagen Tiguan также вошел в число лидеров по частоте визитов в ремзону.
|Модель автомобиля
|Рост среднего чека
|Toyota Camry
|+ 30%
|LADA 2114
|+ 25%
|LADA Granta
|+ 23%
|Kia Rio
|+ 16%
|BMW 5 Series
|- 5%
Напротив, количество обращений владельцев LADA 2114 упало на четверть. Аналогичный тренд наблюдается у Skoda Octavia и Toyota Camry. Снижение визитов часто обусловлено не ростом надежности, а переходом владельцев на самостоятельный сервис.
"Многие игнорируют мелкий ремонт шины после попадания самореза, что на скорости 110 километров в час может привести к взрыву покрышки. Старение парка требует особого внимания к деталям безопасности", — подчеркнул специалист специально для Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.
Финансовая нагрузка на автомобилистов распределилась неравномерно. Лидером по подорожанию эксплуатации стала Toyota Camry. Средний счет за обслуживание превысил 12,6 тысячи рублей. Причиной стал рост цен на расходные материалы и сложность узлов, требующих вмешательства специалистов. Отечественные седаны и хэтчбеки также не радуют дешевизной. Обслуживание LADA 2114 обходится на четверть дороже, чем годом ранее. Единственным исключением оказалась BMW 5 Series, где зафиксировано снижение стоимости среднего чека на 5%, что аналитики связывают с оптимизацией поставок аналоговых запчастей.
"При покупке авто с пробегом важно помнить, что надежность Kia Rio и его ликвидность напрямую зависят от истории обслуживания. Экономия на запчастях сегодня превращается в капитальный ремонт завтра", — отметил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Подержанные машины требуют не только замены жидкостей, но и восстановления сложных агрегатов. Владельцы сталкиваются с дефектами, которые ранее считались редкими для данных пробегов.
Рост на 30% вызван дефицитом оригинальных компонентов и высокой стоимостью качественных заменителей для систем торможения и подвески, чувствительных к качеству материалов.
Снижение на 5% обусловлено насыщением рынка качественными дубликатами запчастей и высокой конкуренцией среди профильных неофициальных сервисов, специализирующихся на марке.
Риски возрастают из-за средних пробегов свыше 162 тысяч километров. Требуется тщательная диагностика, так как расходы на приведение машины в порядок выросли на 20—25%.
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