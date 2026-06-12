Одометр крутится, счёт растёт: содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже

Средний возраст востребованных иномарок и отечественных моделей на вторичном рынке увеличился до 11 лет. Исследование аналитиков зафиксировало рост пробегов свыше 162 тысяч километров и резкое удорожание сервисных работ, что вынуждает владельцев пересматривать бюджет на содержание транспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Старение парка и дефицит предложений

Российский вторичный рынок столкнулся с физическим износом наиболее ликвидных моделей. По итогам мониторинга периода с мая 2025 по май 2026 года, средний пробег популярных машин превысил 162 тысячи километров. Парк стремительно стареет, при этом объем предложений сократился на 10,5%. Покупателям приходится выбирать из машин, которые технически находятся в зоне риска.

"На старых моторах критически важно следить за чистотой радиаторов. Забитые соты приводят к тому, что в летний зной антифриз закипает, провоцируя фатальный перегрев двигателя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ситуация усугубляется тем, что владельцы начинают экономить на превентивном обслуживании. Это приводит к накоплению скрытых дефектов, которые проявляются в виде внезапных поломок в пути.

Динамика посещения сервисных центров

Чаще всего на подъемники попадают представители отечественного автопрома. Количество заездов LADA Vesta и LADA Granta существенно выросло. Владельцы этих машин стали чаще обращаться за ремонтом, что связано с интенсивной эксплуатацией в коммерческом и частном секторах. Volkswagen Tiguan также вошел в число лидеров по частоте визитов в ремзону.

Модель автомобиля Рост среднего чека Toyota Camry + 30% LADA 2114 + 25% LADA Granta + 23% Kia Rio + 16% BMW 5 Series - 5%

Напротив, количество обращений владельцев LADA 2114 упало на четверть. Аналогичный тренд наблюдается у Skoda Octavia и Toyota Camry. Снижение визитов часто обусловлено не ростом надежности, а переходом владельцев на самостоятельный сервис.

"Многие игнорируют мелкий ремонт шины после попадания самореза, что на скорости 110 километров в час может привести к взрыву покрышки. Старение парка требует особого внимания к деталям безопасности", — подчеркнул специалист специально для Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Изменение стоимости запчастей и работ

Финансовая нагрузка на автомобилистов распределилась неравномерно. Лидером по подорожанию эксплуатации стала Toyota Camry. Средний счет за обслуживание превысил 12,6 тысячи рублей. Причиной стал рост цен на расходные материалы и сложность узлов, требующих вмешательства специалистов. Отечественные седаны и хэтчбеки также не радуют дешевизной. Обслуживание LADA 2114 обходится на четверть дороже, чем годом ранее. Единственным исключением оказалась BMW 5 Series, где зафиксировано снижение стоимости среднего чека на 5%, что аналитики связывают с оптимизацией поставок аналоговых запчастей.

"При покупке авто с пробегом важно помнить, что надежность Kia Rio и его ликвидность напрямую зависят от истории обслуживания. Экономия на запчастях сегодня превращается в капитальный ремонт завтра", — отметил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Подержанные машины требуют не только замены жидкостей, но и восстановления сложных агрегатов. Владельцы сталкиваются с дефектами, которые ранее считались редкими для данных пробегов.

Ответы на популярные вопросы

Почему обслуживание Toyota Camry подорожало сильнее остальных?

Рост на 30% вызван дефицитом оригинальных компонентов и высокой стоимостью качественных заменителей для систем торможения и подвески, чувствительных к качеству материалов.

Чем объясняется снижение стоимости обслуживания BMW 5 Series?

Снижение на 5% обусловлено насыщением рынка качественными дубликатами запчастей и высокой конкуренцией среди профильных неофициальных сервисов, специализирующихся на марке.

Стоит ли сейчас покупать автомобиль возрастом более 10 лет?

Риски возрастают из-за средних пробегов свыше 162 тысяч километров. Требуется тщательная диагностика, так как расходы на приведение машины в порядок выросли на 20—25%.

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