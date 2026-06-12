Обещали доступность, получили ожидание: какие проблемы всплыли у китайских машин в России

Вторичный рынок захлестнула волна перепродаж китайских автомобилей. Предложение выросло на четверть, но радость покупателей омрачают пустые склады запчастей и очереди в сервисах. Машины превращаются в недвижимость из-за отсутствия каталогов и логистических провалов дилерских сетей.
Китайские бренды заняли 52% российского рынка, но техническая поддержка буксует. Владельцы сталкиваются с тем, что элементарные комплектующие приходится ждать месяцами. Отсутствие единых каталогов превращает поиск нужной детали в лотерею. Мастера в сервисах разводят руками: заказанный по вин-номеру узел может просто не подойти к конкретной модификации автомобиля.
"Главная проблема — в хаотичности поставок. Мы видим, как технические дефекты авто требуют замены агрегатов, которых физически нет в стране. Базы запчастей обновляются медленнее, чем китайцы выпускают новые суббренды", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Ситуация осложняется спецификой логистики. Путь детали из Китая до регионального сервиса затягивается на полгода. В это время цены на авто продолжают колебаться, а стоимость владения подержанным экземпляром растет из-за простоев. Многие владельцы предпочитают избавиться от машины, пока она еще на ходу.
Официальные дилеры часто ищут формальные поводы для отказа в бесплатном ремонте. История с заглохшим двигателем, когда владельцу выставили счет в 500 тысяч рублей из-за якобы неправильных подключений, стала типичной. Без грамотно оформленных документов доказать заводской брак практически невозможно. Юристы настаивают на жестком контроле каждого шага приемщика.
"Дилеры обязаны доказывать вину клиента, а не наоборот. Важно сохранять все акты и заказ-наряды. Если запчасти Chery или другого бренда не везут дольше 45 дней, закон позволяет требовать возврата полной стоимости машины", — объяснил специально для Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
|Проблема
|Последствие
|Нет единых каталогов
|Ошибки при заказе запчастей
|Срок доставки деталей
|Простой автомобиля до 6 месяцев
|Дефицит сервисных центров
|Очереди и отказ в сложном ремонте
Бурный рост продаж не подкреплен развитием ремонтной базы. Дилерские центры открываются быстро, но квалификация персонала и техническое оснащение отстают. В то время как покупатели выбирают китайские премиум авто, механики продолжают учиться на ходу, часто за счет времени и нервов клиентов. Стабильность поставок ожидается не раньше, чем через два года.
"Покупая сложный автомобиль, нужно сразу проверять наличие расходников у дилера. Часто выбор автомобиля должен основываться не на дизайне, а на доступности сервиса в вашем регионе", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Рынок находится в стадии мучительной адаптации. Высокая доля электроники и программного обеспечения делает невозможным ремонт в гаражных условиях. Владельцы оказываются привязаны к официалам, которые сами зависят от сложных трансграничных перевозок и таможенных процедур. Это превращает владение популярным кроссовером в испытание на терпение.
Срок устранения недостатков не может превышать 45 дней. Если запчастей нет на складе, это не является основанием для продления срока дилером в одностороннем порядке.
Да, это возможно при наличии существенного недостатка или невозможности использования авто более 30 дней в течение каждого года гарантии из-за многократных ремонтов.
Необходимо зафиксировать несоответствие актом в сервисе. Если подбор осуществлял дилер, ответственность за ошибку и затягивание срока лежит на нем.
В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.