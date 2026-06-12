Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубника как свежая с грядки: джем на агаре, который готовится в разы быстрее обычного
Апельсиновая корка или просто отёки? Как правильно делать массаж, чтобы не навредить себе
Не только ради формы: восемь упражнений для ягодиц помогут укрепить спину и осанку
Компактно и сочно: как превратить вертикальную грядку в главный источник урожая
Кружево в большом городе: как превратить самый романтичный тренд в дерзкий образ
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Зелёные стойкие оловянные солдатики: 5 растений, которые выживут даже на кухне
Скала с дурной славой: почему моряки веками боялись приближаться к этому острову
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты

Автомат без переплаты ещё существует: какие новые автомобили укладываются в 2,5 млн рублей

Авто

Российский авторынок 2026 года окончательно адаптировался к дефициту европейских марок. Главным запросом покупателей остается надежность трансмиссии при ограниченном бюджете. Список доступных седанов и кроссоверов с классической гидромеханикой до 2,5 млн рублей возглавляют модели восточного происхождения.

JETTA VA3
Фото: commons.wikimedia.org by Динкун Чен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
JETTA VA3

Китайский прагматизм и японские корни

Jetta VA3 удерживает статус самого дешевого входного билета в мир двухпедальных машин. Этот седан — плод совместных усилий FAW и концерна Volkswagen. Под капотом находится атмосферный двигатель 1,5 литра мощностью 110 лошадиных сил. Главный козырь модели кроется в трансмиссии: здесь установлен шестиступенчатый автомат японской компании Aisin. Эта связка напоминает старый добрый молоток — такая же простая и долговечная.

"Классический гидротрансформатор Aisin в сочетании с простым атмосферником делает эту машину практически неубиваемой в городских условиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

За 1 569 000 рублей водитель получает базовый комфорт. В оснащение включены подогрев зеркал, бесключевой запуск и аудиосистема. Машина лишена избыточного глянца, но функционально перекрывает запросы тех, кому важнее ехать, а не хвастаться экранами. На фоне того, как трансмиссия Hyundai усложняется, Jetta остается оплотом консерватизма.

Белорусский ответ рынку седанов

Belgee S50 представляет собой локализованную версию китайского седана, адаптированную для суровых условий. Двигатель объемом 1,5 литра выдает 122 силы, что позволяет увереннее держаться в потоке. Шестиступенчатый автомат работает плавно, не допуская рывков при переключениях в пробках. Цена за версию с АКПП стартует от 2 039 990 рублей.

В отличие от более дешевых конкурентов, белорусский седан предлагает богатую начинку. Покупатель получает климат-контроль, люк с электроприводом и цифровую панель. Безопасность обеспечивают фронтальные подушки и современные системы стабилизации. Эта модель станет серьезным препятствием, когда начнется кроссоверная экспансия отечественных новинок.

"При выборе автомобиля до 2,5 млн рублей критически важно оценивать остаточную стоимость и доступность запчастей через три-четыре года эксплуатации", — отметил специально для Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Кроссовер за минимальные деньги

Forthing T5 — единственный кроссовер в этой ценовой категории, сохранивший гидромеханику. За 2 050 000 рублей концерн Dongfeng предлагает машину с мотором мощностью 144 лошадиные силы. Это выбор для тех, кому дорожный просвет важнее управляемости седана. Салон из искусственной кожи и камера заднего вида добавляют лоска бюджетной покупке.

Модель автомобиля Цена с АКПП (руб.)
Jetta VA3 1 569 000
Belgee S50 2 039 990
Forthing T5 2 050 000
Solaris HS 2 440 000
Solaris KRS 2 445 000

Наследники корейской школы

Модели Solaris HS и KRS фактически являются реинкарнацией популярных корейских бестселлеров. С ценами около 2,44 млн рублей они замыкают бюджетную пятерку. Здесь используются проверенные временем агрегаты 1,6 литра на 123 силы и классическая шестиступенчатая коробка. Эти машины выбирают те, кто не готов к экспериментам с новыми брендами и ценит узнаваемую эргономику.

"Покупая Solaris под новым брендом, клиент должен понимать, что юридически это другой продукт, хотя технически — знакомая конструкция", — подчеркнула юрист Анастасия Гущина.

Рынок демонстрирует, что даже при дефиците можно найти альтернативу. Пока проводится перекройка кузова отечественных моделей под новые трансмиссии, текущие предложения обеспечивают базовую потребность в комфортном передвижении. Конкуренция будет нарастать, заставляя производителей удерживать цены.

Ответы на популярные вопросы

Почему классический автомат дороже вариатора?

Гидромеханическая коробка сложнее в производстве и металлоемче, но ресурс такой трансмиссии при правильном обслуживании значительно выше.

Есть ли гарантия на китайские автомобили с АКПП?

Официальные дилеры предоставляют гарантию от 3 до 5 лет, что особенно важно при покупке сложного агрегата.

Можно ли купить эти машины в кредит?

Да, большинство дилеров работают с программами господдержки и льготного кредитования.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, юрист Анастасия Гущина
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Садоводство, цветоводство
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Недвижимость
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Карточный домик на ветру: сокрушительные удары Ирана вынудили Вашингтон начать масштабную санацию
Карточный домик на ветру: сокрушительные удары Ирана вынудили Вашингтон начать масштабную санацию
Последние материалы
Не только ради формы: восемь упражнений для ягодиц помогут укрепить спину и осанку
Компактно и сочно: как превратить вертикальную грядку в главный источник урожая
Кружево в большом городе: как превратить самый романтичный тренд в дерзкий образ
Автомат без переплаты ещё существует: какие новые автомобили укладываются в 2,5 млн рублей
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Зелёные стойкие оловянные солдатики: 5 растений, которые выживут даже на кухне
Скала с дурной славой: почему моряки веками боялись приближаться к этому острову
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
От океанского бриза до горной прохлады: куда поехать в июле за идеальным отпуском
Никаких жестких тренировок: 5 простых наклонов, которые делают живот плоским
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.