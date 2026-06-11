Неубиваемая репутация проверяется пробегом: сколько способны пройти Solaris и Rio без капремонта

Корейские близнецы Hyundai Solaris и Kia Rio десятилетиями делят российский рынок. Несмотря на техническое родство, машины по-разному теряют в цене и ведут себя на дороге. Эксперты разобрали, почему один седан продается быстрее другого и когда агрегаты потребуют серьезного вмешательства.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Solaris

Разница в поведении на дороге

Механическая начинка Solaris и Rio идентична, но настройки шасси разводят их по разным углам ринга. Solaris напоминает вальяжного городского обитателя. Его подвеска поглощает мелкие неровности асфальта, оберегая покой пассажиров. Однако на высоких скоростях мягкость превращается в раскачку, заставляя водителя крепче сжимать руль.

Rio играет роль подтянутого атлета. Жесткие амортизаторы транслируют профиль дороги в салон, зато автомобиль четче реагирует на команды. На загородной трассе Kia держится увереннее, игнорируя воздушные потоки от фур. Выбор между ними — это спор между комфортом дивана и точностью спортивного снаряда. Часто расход топлива в плотном потоке у обеих моделей оказывается выше паспортных данных из-за специфики работы электроники.

"Подвеска Rio настроена на европейский лад, она плотная и шумная. Solaris прощает больше огрехов дорожникам, но быстрее утомляет на пустой ночной трассе из-за лишних движений кузова", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ресурс агрегатов и слабые места

Двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра при адекватном сервисе выхаживают 300 тысяч километров. Главный враг корейского мотора — износ двигателя при езде на слишком низких оборотах. Автоматические коробки передач считаются одними из самых крепких в классе. Они не боятся перегревов так сильно, как вариаторы, но требуют замены масла каждые 60 тысяч километров.

Кузов Solaris страдает от тонкого лакокрасочного покрытия. Сколы на капоте быстро превращаются в рыжие пятна. У Rio владельцы чаще жалуются на слабую шумоизоляцию колесных арок и капризную электрику. Если вовремя не проводить обслуживание авто летом, можно столкнуться с деформацией пластиковых элементов под капотом. Современный ресурс современных моторов сильно ограничен качеством горючего.

"Внутри этих машин скрыта электроника, которая чувствительна к влажности. Окисление контактов в блоке управления — стандартная история для автомобилей старше пяти лет", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Ликвидность и стоимость владения

Hyundai Solaris остается королем вторичного рынка. Машина уходит к новому владельцу в среднем на 10–15% быстрее конкурента. Это феномен восприятия бренда: Solaris считается более народным и простым. Kia Rio нередко воспринимается как более сложная и дорогая в содержании модель, хотя ценники на запчасти в магазинах не различаются.

Параметр Показатель Средний ресурс двигателя 300 000 км Ресурс АКПП 250 000 км Межсервисный интервал 15 000 км

Обслуживание не обременяет бюджет. Массовость моделей обеспечила наличие как оригинальных деталей, так и качественных заменителей. Проблем с сервисом нет даже в небольших городах. Это делает корейцев отличным вариантом для тех, кто не готов тратить время на ожидание редких комплектующих.

"Разница в цене на вторичке продиктована исключительно спросом. Solaris — это входной билет в мир беспроблемной езды для большинства", — объяснил эксперт Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о корейских иномарках

Что надежнее: автомат или механика?

Оба агрегата зарекомендовали себя отлично. АКПП при должном уходе не уступает в долговечности МКПП, обеспечивая при этом гораздо больший комфорт в пробках.

Какой двигатель предпочтительнее для покупки?

Мотор 1,6 литра дает необходимый запас тяги на трассе. Двигатель 1,4 литра экономичнее, но его ресурс при агрессивной езде вырабатывается быстрее.

Стоит ли брать машину после такси?

Нет. Даже при идеальном внешнем виде такие экземпляры имеют запредельный износ всех узлов и скрытые дефекты кузова.

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