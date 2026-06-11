Не самые новые, зато самые востребованные: эти автомобили чаще других покупают в кредит

Россияне в мае 2026 года сфокусировались на покупке подержанных Kia, Lada и Hyundai. Высокие ставки и цены на новые модели заставляют заемщиков выбирать машины среднего возраста. Средний чек сделки зафиксирован на уровне 1,25 млн рублей при стоимости обслуживания, ставшей решающим фактором.
Вторичный рынок окончательно превратился в спасательный плот для тех, кому нужны колеса здесь и сейчас. Пока новые машины в автосалонах стоят как крыло самолета, покупатели разбирают проверенное трио: Kia, Lada и Hyundai. На эти марки в мае пришлось более 30% всех выданных кредитов. Kia Rio и Hyundai Solaris ценятся за живучесть, а Lada Vesta — за то, что ее починят везде.
"Выбор в пользу корейских и отечественных моделей продиктован исключительно прагматизмом. Когда запчасти становятся дефицитом, а норма-час в сервисе бьет рекорды, люди ищут ликвидный актив, который можно быстро продать без потери половины стоимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Спрос на продажи авто с пробегом разогревает конкуренцию. За достойные экземпляры идет настоящая драка. В лидерах модельного зачета прочно закрепились те, чья репутация ковалась годами работы в такси и каршеринге. Это надежные инструменты передвижения, лишенные современных излишеств, но сохранившие ресурс металла.
Денежная диета заставляет считать каждый рубль. Средневзвешенная ставка по кредитам на подержанные авто в мае достигла 22,1% годовых. Это жесткая реальность, где переплата за пять лет может составить стоимость еще одного такого же автомобиля. Однако темпы инфляции и постоянное подорожание техники убеждают людей, что лучше платить банку сегодня, чем копить на подорожавшую машину завтра.
|Признак выбора
|Показатель мая 2026
|Средняя сумма займа
|1,25 млн рублей
|Средняя процентная ставка
|22,1% годовых
|Популярный возраст авто
|9 лет (2017 г.в.)
|Доля сегмента 500 тыс. — 1 млн руб.
|31%
"Банки ужесточают проверку платежеспособности, поэтому средний чек автокредита замер на одной отметке. Люди не могут брать больше из-за предельной долговой нагрузки, поэтому рынок уходит в сторону более возрастных и дешевых машин", — отметил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров специально для Pravda.Ru.
Общая закредитованность населения вынуждает заемщиков искать варианты в бюджетном сегменте до 1 млн рублей. На него приходится треть всех сделок. Это категория машин, которые уже пережили пик своей амортизации, но еще не начали рассыпаться в прах. Покупка такого актива выглядит логичнее, чем приобретение нового китайского кроссовера в кредит на 7 лет.
Россияне перестали бояться больших пробегов. Основной вал продаж — это машины возрастом от 5 до 15 лет. Такие автомобили занимают более половины кредитного портфеля. Это говорит о том, что условия кредитования 2026 года адаптировались под старый парк. Покупатель осознанно идет на риск ремонта, закладывая его в бюджет вместо огромных страховок КАСКО для новых машин.
"Техническое состояние девятилетних корейцев зачастую лучше, чем у более свежих представителей некоторых марок. Металл еще держится, а электроника не капризничает по каждому поводу. Главное — проверить кузов и не купить тотал", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев в интервью Pravda.Ru.
Постепенно формируется новая норма: автомобиль стоимостью 1,5–2 млн рублей — это крепкий "середняк" с пробегом, а не роскошь. Спрос на дорогие подержанные авто также растет, поскольку они замещают ушедший премиум. Каждая сделка на вторичном рынке сегодня — это баланс между остаточным ресурсом агрегатов и готовностью заемщика ежемесячно отдавать банку существенную часть дохода.
С точки зрения последующей продажи лидируют Kia и Hyundai. На них всегда есть спрос, а запчасти доступны в неограниченном количестве.
Это зависит от необходимости. Если машина нужна для работы и генерирует доход, заем оправдан. Для поездок на дачу дважды в год такая переплата будет избыточной.
Статистика мая показывает, что золотая середина — 9 лет. К этому времени цена стабилизируется, а технический ресурс еще позволяет эксплуатировать авто без капитальных вложений.
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