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Не самые новые, зато самые востребованные: эти автомобили чаще других покупают в кредит

Авто

Россияне в мае 2026 года сфокусировались на покупке подержанных Kia, Lada и Hyundai. Высокие ставки и цены на новые модели заставляют заемщиков выбирать машины среднего возраста. Средний чек сделки зафиксирован на уровне 1,25 млн рублей при стоимости обслуживания, ставшей решающим фактором.

Kia Rio
Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Rio

Лидеры кредитных сделок

Вторичный рынок окончательно превратился в спасательный плот для тех, кому нужны колеса здесь и сейчас. Пока новые машины в автосалонах стоят как крыло самолета, покупатели разбирают проверенное трио: Kia, Lada и Hyundai. На эти марки в мае пришлось более 30% всех выданных кредитов. Kia Rio и Hyundai Solaris ценятся за живучесть, а Lada Vesta — за то, что ее починят везде.

"Выбор в пользу корейских и отечественных моделей продиктован исключительно прагматизмом. Когда запчасти становятся дефицитом, а норма-час в сервисе бьет рекорды, люди ищут ликвидный актив, который можно быстро продать без потери половины стоимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Спрос на продажи авто с пробегом разогревает конкуренцию. За достойные экземпляры идет настоящая драка. В лидерах модельного зачета прочно закрепились те, чья репутация ковалась годами работы в такси и каршеринге. Это надежные инструменты передвижения, лишенные современных излишеств, но сохранившие ресурс металла.

Условия и стоимость займов

Денежная диета заставляет считать каждый рубль. Средневзвешенная ставка по кредитам на подержанные авто в мае достигла 22,1% годовых. Это жесткая реальность, где переплата за пять лет может составить стоимость еще одного такого же автомобиля. Однако темпы инфляции и постоянное подорожание техники убеждают людей, что лучше платить банку сегодня, чем копить на подорожавшую машину завтра.

Признак выбора Показатель мая 2026
Средняя сумма займа 1,25 млн рублей
Средняя процентная ставка 22,1% годовых
Популярный возраст авто 9 лет (2017 г.в.)
Доля сегмента 500 тыс. — 1 млн руб. 31%

"Банки ужесточают проверку платежеспособности, поэтому средний чек автокредита замер на одной отметке. Люди не могут брать больше из-за предельной долговой нагрузки, поэтому рынок уходит в сторону более возрастных и дешевых машин", — отметил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров специально для Pravda.Ru.

Общая закредитованность населения вынуждает заемщиков искать варианты в бюджетном сегменте до 1 млн рублей. На него приходится треть всех сделок. Это категория машин, которые уже пережили пик своей амортизации, но еще не начали рассыпаться в прах. Покупка такого актива выглядит логичнее, чем приобретение нового китайского кроссовера в кредит на 7 лет.

Возраст и цена автомобилей

Россияне перестали бояться больших пробегов. Основной вал продаж — это машины возрастом от 5 до 15 лет. Такие автомобили занимают более половины кредитного портфеля. Это говорит о том, что условия кредитования 2026 года адаптировались под старый парк. Покупатель осознанно идет на риск ремонта, закладывая его в бюджет вместо огромных страховок КАСКО для новых машин.

"Техническое состояние девятилетних корейцев зачастую лучше, чем у более свежих представителей некоторых марок. Металл еще держится, а электроника не капризничает по каждому поводу. Главное — проверить кузов и не купить тотал", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев в интервью Pravda.Ru.

Постепенно формируется новая норма: автомобиль стоимостью 1,5–2 млн рублей — это крепкий "середняк" с пробегом, а не роскошь. Спрос на дорогие подержанные авто также растет, поскольку они замещают ушедший премиум. Каждая сделка на вторичном рынке сегодня — это баланс между остаточным ресурсом агрегатов и готовностью заемщика ежемесячно отдавать банку существенную часть дохода.

Ответы на популярные вопросы о кредитах на подержанные авто

Какую марку выгоднее брать в кредит на вторичке?

С точки зрения последующей продажи лидируют Kia и Hyundai. На них всегда есть спрос, а запчасти доступны в неограниченном количестве.

Стоит ли оформлять кредит при ставке выше 22%?

Это зависит от необходимости. Если машина нужна для работы и генерирует доход, заем оправдан. Для поездок на дачу дважды в год такая переплата будет избыточной.

Какой возраст автомобиля считается оптимальным для покупки в кредит?

Статистика мая показывает, что золотая середина — 9 лет. К этому времени цена стабилизируется, а технический ресурс еще позволяет эксплуатировать авто без капитальных вложений.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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