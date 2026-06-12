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Рынок падает, а они растут: 5 кроссоверов, которые продолжают бить рекорды продаж

Авто

Российский автомобильный рынок столкнулся с серьезным охлаждением: объемы продаж сократились почти на треть, заставив покупателей занять выжидательную позицию. Несмотря на общую неопределенность, пятерка наиболее востребованных моделей демонстрирует поразительную устойчивость. В лидеры выбились автомобили, которые смогли предложить баланс между ценой и технической оснащенностью, игнорируя общие негативные тренды.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Абсолютный лидер: почему выбирают Jolion

Haval Jolion удерживает статус главного "народного" кроссовера страны. Даже при двукратном падении темпов реализации в начале лета, модель сохраняет внушительный отрыв от конкурентов — за шесть месяцев владельцев нашли более 25 тысяч машин. Успех объясняется глубокой локализацией производства в Тульской области, что позволяет удерживать предсказуемую стоимость и обеспечивать наличие запчастей.

"Популярность этой модели обусловлена не только ценой, но и понятным ресурсом агрегатов. За первые 50-70 тысяч километров пробега Jolion не преподносит критических сюрпризов, что крайне важно для тех, кто пересаживается с бюджетных седанов на свой первый кроссовер", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Chery Tiggo 7 Pro Max: стратегия стабильности

Второе место прочно занял Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом около 19,7 тысяч проданных единиц. Автомобиль стал ответом на запрос рынка о "золотой середине". В нем нет спорных дизайнерских решений, но есть полный набор необходимых опций: от вентиляции кресел до адаптивного круиз-контроля. Силовая связка из 1.6-литрового турбомотора на 150 сил и роботизированной трансмиссии DCT7 считается одной из самых сбалансированных для городской эксплуатации.

Премиальный сегмент и бюджетные сюрпризы

Geely Monjaro продолжает доминировать в категории "почти премиум". Несмотря на высокую цену относительно других лидеров топа, мощный 238-сильный двигатель и классический 8-ступенчатый автомат привлекают тех, кто ищет комфорт уровня европейских брендов. Снижение спроса на 38% в июне эксперты склонны считать временным насыщением, а не потерей интереса к модели.

"Выбирая сложные технологичные машины вроде Monjaro, водители часто забывают, что условия эксплуатации у нас далеки от идеальных. В городе с пробками и короткими поездками любая смазка теряет свойства быстрее, поэтому слепо доверять одометру нельзя", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Параллельно в топ ворвался белорусский Belgee X50, созданный на базе Geely Coolray. Продажи в 11 тысяч штук подтверждают: спрос на простые и понятные машины по-прежнему огромен. При этом покупатели подержанных экземпляров этой линейки уже знают, как важно вычислить скрытый ремонт при проверке б/у кузова.

Changan UNI-S: городской прагматизм

Замыкает пятерку Changan UNI-S (преемник CS55 Plus). Кроссовер с футуристичной внешностью и 181-сильным мотором разошелся тиражом 13,5 тысяч экземпляров. Владельцы ценят его за бодрую динамику в мегаполисе, хотя и отмечают определенную жесткость подвески на неровностях.

"Высокие продажи китайских кроссоверов поставили новые задачи перед страховщиками. Сейчас формируется статистика отказов и доплат, так как ремонт некоторых моделей обходится неоправданно дорого из-за дефицита кузовных элементов", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Модель автомобиля Главное преимущество (по отзывам)
Haval Jolion Локальная сборка и лучший сервис
Chery Tiggo 7 Pro Max Богатое оснащение и баланс качеств
Geely Monjaro Комфорт и мощность классического автомата
Belgee X50 Доступная цена за проверенную базу
Changan UNI-S Современный дизайн и резвый турбомотор

Ответы на популярные вопросы

Почему рынок падает, а продажи Jolion остаются высокими?

Модель считается максимально безопасной покупкой с точки зрения дальнейшего обслуживания: наличие запчастей гарантировано заводом в РФ.

Стоит ли переплачивать за Geely Monjaro?

Это оправдано, если вам необходим классический гидроавтомат и динамика 2-литрового двигателя, чего нет у более дешевых конкурентов.

Чем Belgee X50 отличается от Geely Coolray?

Технически это одна машина, но Belgee собирается в Беларуси, что позволяет предлагать более привлекательные условия по цене и кредитам.

Какие слабые места у лидеров рейтинга?

Общие претензии владельцев касаются тонкого лакокрасочного покрытия, средней шумоизоляции и слабой адаптации подвески к крупным ямам.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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