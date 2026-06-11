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Покупка превратилась в квест: новые требования страховщиков лишили защиты тысячи водителей

Авто

Российские автомобилисты все чаще получают отказы при попытке оформить полис каско. Страховые компании радикально пересмотрели внутренние регламенты, превратив покупку добровольной защиты в настоящий квест для владельцев определенных категорий транспорта. Статистика порой не отражает реальной картины: многие машины фактически выпадают из системы страхования из-за своей специфики или возраста.

Водитель за рулём автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём автомобиля

Кого страховщики внесли в черный список

В основной группе риска оказались транспортные средства старше 15 лет. Восстановление возрастных моделей после ДТП обходится компаниям в суммы, сопоставимые с ремонтом новых иномарок, тогда как рыночная цена старого актива постоянно падает.

Кроме того, серьезные барьеры выстроены для владельцев экзотических брендов, таких как Morgan Plus Four, Lotus Elise или Alpina B5. Как сообщает издание 110km.ru, главная проблема здесь заключается в логистике оригинальных запчастей, ожидание которых растягивается на месяцы.

Трудности возникли и у обладателей премиальных электрокаров из Поднебесной, например, марки HiPhi. Из-за отсутствия развитой сети сервисных центров и дефицита комплектующих страховщики опасаются брать на себя ответственность за их эксплуатацию. Согласно данным, аналогичная ситуация наблюдается с праворульными иномарками из Японии, чьи детали часто уникальны и требуют индивидуального заказа по спецкаталогам.

"Страховые компании сейчас крайне осторожно оценивают любые нестандартные риски, будь то редкий бренд или глубокий тюнинг. Если машина не имеет официальной технической поддержки в РФ или ее запчасти невозможно найти в федеральных базах, полис либо станет заградительно дорогим, либо в нем просто откажут", - объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Специфика рынка и предпочтения водителей

Под особый надзор попали автомобили с серьезными техническими доработками: усиленной подвеской, форсированными двигателями или нестандартным обвесом. Компании крайне неохотно страхуют технику, предназначенную для американского рынка, так как по ней отсутствуют официальные справочники цен на комплектующие.

При этом владельцы отечественных машин часто сами игнорируют каско после первого года владения, хотя именно Lada лидирует в общем объеме договоров, занимая 12% рынка.

Интересно, что спрос на полисы для российских авто вырос почти на четверть, а в пятерку наиболее часто страхуемых марок вошли Geely, Haval, Chery и Kia. Эксперты рекомендуют заранее проверять возможность оформления страховки еще до покупки редкой или подержанной модели, чтобы не остаться без финансовой защиты в экстренной ситуации.

Ответы на популярные вопросы о страховании каско

Почему страховые компании отказывают старым машинам?

Ремонт авто старше 15 лет обходится дорого из-за дефицита деталей, при этом их рыночная стоимость мала, что делает страховку убыточной для компании.

Можно ли застраховать праворульный автомобиль?

Это возможно, но сложно: страховщики неохотно берут такие машины из-за трудностей с поиском уникальных запчастей и сложностей в оценке сроков ремонта.

Как тюнинг влияет на получение полиса каско?

Любые изменения в конструкции, включая доработку двигателя или подвески, являются поводом для отказа, так как их невозможно адекватно оценить при расчете ущерба.

Какие марки проще всего застраховать в России сегодня?

Стабильнее всего ситуация обстоит с массовыми моделями Lada, а также популярными китайскими брендами Haval, Geely и Chery, имеющими развитую сеть дилеров.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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