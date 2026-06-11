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Бензиновый дефицит ударил по Крыму в разгар сезона: туристам готовят спецзаправки для выезда

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Сложности с поставками топлива в Крым заставили руководство республики внедрять экстренные механизмы распределения ресурсов, рассказал автоэксперт и главный редактор издания Quto.Ru Максим Ракитин. В интервью Pravda.Ru специалист отметил, что ситуация затронула не только местных жителей, но и многочисленных туристов, для которых сейчас организуют специальные точки заправки для выезда на материк.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Ранее сообщалось, что в течение последних двух недель бензин марки АИ-95 доступен на полуострове преимущественно по талонам. Приоритет в обеспечении горючим отдан социальному и коммунальному транспорту, включая машины скорой помощи и автобусы. Для частных лиц действуют лимиты на АИ-92 — не более 20 литров на один автомобиль. Кроме того, введен запрет на продажу топлива в канистры, что призвано исключить спекуляции и создание избыточных запасов в частном секторе.

Ракитин подчеркнул, что текущие перебои связаны с логистическими сложностями, возникшими на фоне внешнего давления. Свою роль играет и специфика сезона. Для многих владельцев машин дефицит АИ-95 становится серьезным фактором при планировании поездок. Тем не менее, эксперт указывает на готовность инфраструктуры к решению проблемы.

"Проблема влияет не только на крымчан, но и на туристов, находящихся на полуострове. Руководство республики принимает меры для их выезда, в том числе обозначает заправочные комплексы, где можно заправиться. Эта проблема возникает не впервые, и она достаточно серьезная. Но решение, я думаю, будет найдено в ближайшее время", — пояснил он.

Специалист напомнил, что подобные инциденты уже фиксировались после начала специальной военной операции, в периоды атак на Крымский мост и активизации беспилотников. Местное население относится к ситуации философски, сохраняя рабочий настрой. При этом водителям важно понимать разницу между типами горючего, ведь иногда вместо АИ-95 приходится использовать доступные альтернативы.

По словам специалиста, сроки нормализации обстановки зависят от безопасности транспортных коридоров. В условиях постоянных угроз сухопутному маршруту доставка горючего требует особой координации. В некоторых регионах страны уже вводят режим тотального цифрового контроля над отпуском нефтепродуктов. В Крыму же основной упор сделан на физическое наличие бензина в резервуарах.

"Здесь все будет зависеть от того, насколько быстро удастся решить инфраструктурные вопросы. Основная проблема — доставка топлива на полуостров. Вариантов не так много: либо Крымский мост, либо сухопутный коридор. К сожалению, даже по сухопутному коридору украинские вооруженные формирования наносят удары беспилотниками и ракетами", — сказал эксперт.

Чтобы избежать лишних трат в пути, автомобилистам рекомендуется заранее изучить, как обновленные правила проезда влияют на итоговый бюджет поездки. Не менее важным остается и техническое состояние транспорта. Перед выездом в южные регионы эксперты советуют проверить машину, чтобы исключить поломки, и запастись бензином для избежания возможного ожидания в очередях на АЗС.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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