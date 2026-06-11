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Беспредел с паркоматами скоро закончится: Минтранс РФ вводит новые правила оплаты парковок

Авто

Минтранс затеял масштабную перетряску правил обращения с платными парковками. В министерстве решили, что нынешний "дикий запад" с региональными разнобоями пора заканчивать. Водителям готовят законодательный щит, который защитит кошелек от ошибок в расчетах и капризов упрямых паркоматов.

Машины на парковке
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на парковке

Суточное окно для ленивых и забывчивых

Главная новость — возвращение здравого смысла в тарифную сетку. Сейчас любой алгоритм фиксации работает как безжалостный палач. Минута просрочки — и в бюджет уже летит протокол. Минтранс предлагает закрепить в законе право на постоплату. Парковку можно будет закрыть "задним числом" в течение 24 часов.

Это не значит, что можно бросать машину где попало неделями. Это страховка от банальной забывчивости или спешки, когда нужно бежать на встречу, а приложение зависло или карта отказала в последний момент. Теперь у водителя будет полноценный световой день, чтобы уладить формальности.

"Любая автоматизация не терпит спешки пользователя. Внедрение суточного периода оплаты — это признание того, что техника бывает капризной, а человек — рассеянным. Это решение разгрузит суды от пустых споров", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Право на ошибку при сбое электроники

Второе изменение коснется случаев, когда ты хочешь заплатить, но не можешь. Паркомат приказывает долго жить, сервер приложения выдает ошибку, а оператор молчит. До сих пор это была твоя проблема. Теперь Минтранс собирается законодательно закрепить: если оборудование "легло" — штрафа не будет.

Водитель больше не спонсор неисправной инфраструктуры. Если система цифровой начинки парковки отказывает, обязанность доказывать исправность ляжет на оператора. Нет связи — нет состава нарушения.

Ситуация Что меняется
Задержка оплаты Разрешено оплатить в течение 24 часов
Сбой приложения/парковки Освобождение от штрафа при доказанной неисправности

"Юридически подтвержденная возможность не платить при отказе оборудования — это мощный рычаг давления на компании-операторов. Им придется следить за софтом, иначе убытки по штрафам станут их головной болью", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Конец парковочному хаосу

Региональные власти до этого момента крутили правилами как хотели. В одном городе парковка бесплатная по праздникам, в другом — штраф за секунду задержки. Теперь введут единые базовые стандарты безопасности дорожного движения и администрирования. Инициатива Минтранса направлена на то, чтобы водитель не чувствовал себя чужаком в каждом новом субъекте федерации.

"Унификация правил — это не просто удобство. Это снижение нервозности на дорогах. Водитель едет по понятным лекалам, а не гадает, не придет ли ему "письмо счастья" из-за того, что в местном законе прописали другой интервал", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о парковках

Если я забыл оплатить вчера, могу я сделать это сегодня?

Да, поправки предполагают "суточное окно", так что оплата в следующие 24 часа будет законной.

Кто должен доказывать, что паркомат был сломан?

По новому закону оператор парковки несет ответственность за исправность своих систем, поэтому доказывать отсутствие сбоя придется им.

Распространяются ли эти нормы на частные парковки?

Закон касается общей организации дорожного движения, поэтому требования станут базовым стандартом для всех операторов.

Нужно ли писать заявление, если паркомат не принял оплату?

Лучше зафиксировать проблему на фото или видео, чтобы в случае автоматического штрафа у вас была железобетонная база для его обжалования.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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