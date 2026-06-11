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Шина не прощает спешки: как не потерять контроль над автомобилем в критической ситуации

Авто

Саморез в протекторе — это не просто досадная неприятность, а настоящая мина замедленного действия. Пока вы наслаждаетесь  поездкой, саморез или гвоздь внутри резины работает как лезвие, уничтожая корд и превращая покрышку в лохмотья. Оставлять такой "подарок" в шине — значит играть в русскую рулетку на скорости 100 км/ч.

Летняя шина
Фото: unsplash.com by Jaye Haych is licensed under Free to use under the Unsplash License
Летняя шина

Стальной паразит: почему нельзя игнорировать инородное тело

Если давление держится, многие водители машут рукой — мол, доеду. Это фатальная ошибка. Гвоздь в шине — это постоянное движение. На каждом обороте колеса предмет смещается, расширяя отверстие и перетирая нити каркаса. В один момент ослабленная резина просто лопнет. Это не плавный спуск воздуха, а взрывная декомпрессия.

"Даже если манометр не фиксирует падение давления, саморез внутри протектора постоянно вибрирует. Это деформирует внутреннюю структуру шины, что в итоге приведет к внезапному разрыву на трассе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Цоканье смерти: как понять, что колесо "поймало" металл

Первый признак — ритмичный цокающий звук, частота которого растет вместе со скоростью. Это шляпка самореза чеканит шаг по асфальту. Вторая стадия — легкий увод машины в сторону и вибрация на руле. Если вы почувствовали, что автомобиль ведет, не списывайте это на колею или косой уклон. Возможно, пора проверить ресурс мотора и целостность шасси, но начать стоит с осмотра резины.

Признак Последствия игнорирования
Характерное цоканье Разрушение брекера и корда
Медленная потеря давления Перегрев боковины и риск ДТП

При малейшем подозрении на дисбаланс нужно остановиться. Если вы проигнорируете проблему и попадете в аварию, помните: страховка может не покрыть ущерб, если будет доказана эксплуатация заведомо неисправного транспортного средства.

Операция по спасению: не вынимать зубами

Главная ошибка новичка — сразу выдернуть "помеху" пассатижами. Если саморез сидит плотно, он работает как пробка. Как только вы его извлечете, шина сдуется за секунды. Если насоса под рукой нет, машина превратится в недвижимость. Проверьте давление: если оно в норме, плавно двигайтесь до ближайшего шиномонтажа. Избегайте резких маневров и высоких скоростей, чтобы не спровоцировать проблемы с ГИБДД из-за неадекватного поведения на дороге.

"Владельцам кроссоверов, которые любят проверять проходимость и часто меняют полный привод на гравийке, я советую возить с собой жгуты для оперативного ремонта. Это временная мера, но она позволит дотянуть до сервиса без потери резины", — отметил в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Помните, что качественный ремонт подразумевает установку грибка или заплатки изнутри. Обычный жгут — это лишь способ добраться до профессионалов. Если пренебречь этим, через некоторое время шина начнет "травить" воздух, а вы будете гадать, куда уходят литры горючего и почему расход топлива внезапно вырос из-за повышенного сопротивления качению.

Ответы на популярные вопросы о повреждении шин

Можно ли ездить с саморезом, если давление не падает?

Нет, это крайне опасно. Инородное тело вибрирует и разрушает внутренний каркас шины, что может привести к ее взрыву на высокой скорости.

Нужно ли вытаскивать гвоздь самостоятельно?

Только если у вас есть ремкомплект или запасное колесо. В противном случае воздух выйдет моментально, и вы не сможете продолжить движение.

Поможет ли герметик в баллончике?

Это средство на крайний случай. Оно может разбалансировать колесо и затруднить последующий качественный ремонт в мастерской.

Как обнаружить мелкий прокол в пути?

Обильно смочите колесо водой или мыльным раствором. Пузырьки воздуха точно укажут на место, где притаился враг.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, мастер шиномонтажа Артём Калинин
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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