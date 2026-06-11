Миллионы рублей уходят в трубу: конструктивный просчёт в популярном кроссовере не даёт покоя владельцам

Китайское технологическое чудо дало трещину. Флагманские кроссоверы Zeekr 9X, которые еще вчера считались иконами стиля и премиального комфорта, превращаются в недвижимость на парковках сервисных центров. Каждый пятый автомобиль этой модели в России страдает от врожденного порока, превращающего гордый полный привод в бесполезную телегу со стучащими колесами. Пока владельцы гадают, как вернуть к жизни свои гаджеты на колесах, цены на ремонт заставляют глаза лезть на лоб даже у состоятельных фанатов "электричек".

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Zeekr 9X

Хрустальный зад: почему флагман встал на колени

Проблема Zeekr 9X — это не глючная прошивка или севший аккумулятор. Это грубое "железо". Задний редуктор кроссоверов 2025 года выпуска оказался сделан из субстанции, более подходящей для детских конструкторов, чем для тяжелого мощного внедорожника. Корпус узла просто лопается. Машина оповещает об этом владельца жизнерадостным металлическим стуком и превращается в переднеприводный "овощ". Если вовремя не проверить скрытые дефекты, можно остаться без тяги посреди оживленной трассы.

"Корпус редуктора трескается под нагрузкой из-за огрехов литья или неверного расчета сопромата. Это чистый заводской брак, который в условиях параллельного импорта становится головной болью исключительно владельца, а не производителя", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Статистика неумолима: из двух тысяч ввезенных машин около трехсот уже "приехали" на дефектовку. Это 20% от всего поголовья Zeekr 9X в стране. Мастера потирают руки, очереди растягиваются на месяцы, а запчасти превращаются в дефицитный артефакт, за которым охотятся перекупы и логисты.

Миллион за спокойствие или сварка "на авось"

Сервисы предлагают меню, от которого хочется пересесть на общественный транспорт. Бюджетный вариант — "лечение синей изолентой", а точнее, аргоновой сваркой. За 300 тысяч рублей трещину залатают, но гарантий не дадут. Корпус может лопнуть рядом со швом в любой момент. Ресурс агрегата после такого вмешательства — величина мифическая.

Метод ремонта Стоимость (руб.) Сварка корпуса (без гарантии) от 300 000 Замена редуктора на новый 850 000 — 1 450 000

Радикальное решение — покупка нового узла. Цена вопроса доходит до полутора миллионов рублей. Это стоимость неплохого седана на вторичном рынке за одну деталь. К тому же новый редуктор еще нужно найти и довезти через границы, что в нынешних реалиях — целый квест. Владельцы, привыкшие к роскоши, теперь осваивают искусство ожидания запчастей из Поднебесной.

"Поскольку большинство этих машин ввезено по серым схемам, требовать бесплатного ремонта от производителя в России практически невозможно. Владельцам придется за свой счет доказывать наличие брака и пытаться взыскать деньги с продавца-импортера", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Пух, радиаторы и другие напасти

Пока Zeekr страдает от "механического инфаркта", остальные автолюбители рискуют поймать перегрев на ровном месте. Тополиный пух, который кажется безобидным, забивает соты радиатора, создавая "шубу", не пропускающую воздух. Это медленно убивает систему охлаждения, превращая мотор в раскаленную сковородку. Без регулярной профилактики и чистки даже самый надежный двигатель может "стукануть" в летнюю жару, особенно если оптика авто требует ухода, а владелец не заглядывает под капот.

"Для электромобилей чистота радиаторов охлаждения батареи еще более критична, чем для машин с ДВС. Перегрев инвертора или ячеек из-за 'пуховой подушки' может привести к выходу из строя дорогостоящей электроники", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ответы на популярные вопросы о неисправностях Zeekr 9X

Почему редуктор выходит из строя именно сейчас?

Проблема массово проявилась на моделях 2025 года выпуска. Это указывает на партию деталей с заводским дефектом материала или нарушением технологии сборки. Рост количества поломок связан с увеличением пробегов ввезенных машин.

Можно ли засудить производителя, если машина куплена не у дилера?

Напрямую китайский завод вряд ли ответит. Претензии нужно предъявлять юридическому лицу, указанному в договоре купли-продажи. Если это была фирма-однодневка или частник, шансы на возмещение ущерба минимальны.

Как распознать поломку до полной остановки?

Первые признаки — глухие удары сзади при резком ускорении или сбросе газа. Также на приборной панели может появиться ошибка системы полного привода, так как электроника видит несоответствие крутящего момента на осях.

Поможет ли усиление корпуса сваркой?

Аргоновая сварка — это временная мера. Поскольку литье корпуса ослаблено по всей площади, трещины часто возникают повторно рядом со сварочным швом. Это риск, который ложится на плечи владельца.

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