Авторынок России переживает странную трансформацию: цифры в документах стали важнее реальных характеристик

В июне 2026 года российский авторынок столкнулся с уникальным сочетанием факторов: укрепление рубля и завершение квартала заставили дилеров пойти на серьезные уступки. Ключевым драйвером продаж стали модели, ввезенные по параллельному импорту, чьи двигатели выдают до 160 лошадиных сил. Такие машины попадают под льготный утилизационный сбор, в то время как более мощные аналоги облагаются по высокому коммерческому тарифу. Это позволило сохранить конкурентные цены на популярные модели Mazda, Skoda и Kia, сделав их наиболее востребованными в сегменте "альтернативного" ввоза.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Mazda CX-5

Топ-продаж: японский кроссовер и дефицитный лифтбек

Безоговорочным лидером потребительского спроса стала Mazda CX-5. С декабря по апрель в Россию завезли более восьми тысяч таких кроссоверов. Популярность модели объясняется тем, что её 155-сильный мотор идеально вписывается в льготные налоговые рамки. Сегодня переднеприводную версию можно найти в салонах примерно за 3,9 миллиона рублей. Чтобы выполнить план продаж, продавцы активно используют хитрости перекупов по привлечению клиентов, предлагая не только скидки, но и бесплатную установку дополнительного оборудования. Однако за японскую сборку с полным приводом придется отдать уже от 5,1 до 5,5 миллиона рублей.

"Ставка на машины до 160 сил — это единственный способ сохранить адекватный ценник для массового покупателя. Если мотор мощнее хоть на одну "лошадь", цена мгновенно подпрыгивает из-за коммерческого утильсбора. Покупатель сейчас очень расчетлив и не хочет переплачивать за лишние цифры в ПТС", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

На второй строчке неожиданно закрепился Skoda Superb. Это единственный представитель сегмента легковых авто, попавший в пятерку лучших. Было реализовано чуть более двух тысяч машин, и сейчас наблюдается явный дефицит. Модели 2025 года в исполнении Exclusive стоят порядка 3,4 миллиона, тогда как свежие экземпляры 2026 года оцениваются в 3,7 миллиона рублей, но уже включают двухлетнюю гарантийную поддержку.

Как мощность мотора экономит миллионы на налогах

Изменение правил взимания утильсбора с декабря 2025 года полностью перекроило структуру импорта. Теперь выгода при покупке напрямую зависит от паспортных данных двигателя. Статистика показывает, что из 54 тысяч ввезенных по параллельным схемам машин почти 40% — это именно "льготники" с умеренной мощностью. Водители стараются выбирать проверенные временем агрегаты, избегая опасных режимов для мотора, чтобы максимально продлить ресурс автомобиля в условиях отсутствия официальной заводской поддержки.

"При выборе автомобиля, ввезенного в частном порядке, критически важно смотреть на техническую документацию. Если мощность превышает порог в 160 лошадиных сил, расходы на оформление ложатся на плечи покупателя, что делает сделку невыгодной", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Корейские и китайские альтернативы с дилерской скидкой

Третье место удерживает Kia Seltos китайской сборки. С результатом в 1609 машин кроссовер остается одним из самых доступных вариантов в ценовом диапазоне 3-3,3 миллиона рублей. Дилеры готовы скидывать до 50 тысяч рублей, однако гарантию на такие авто часто приходится оформлять как отдельную страховку. Замыкает список востребованных моделей Nissan Qashqai второго поколения. Обновленные кроссоверы стоят в среднем 3,4 миллиона рублей, при этом в комплектацию уже заложены камеры кругового обзора и полноценная двухлетняя гарантия от автосалона.

"Зачастую дилеры пытаются навязать дополнительные страховки. Покупателю нужно внимательно проверять условия передачи прав управления, иначе случайный знакомый за рулем может стать причиной отказа в выплате, если гарантия оформлена как страховой продукт", — предупредила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Модель автомобиля Средняя цена в июне 2026 (млн руб.) Mazda CX-5 (передний привод) 3,9 Skoda Superb (2025 г. в.) 3,4 Kia Seltos 3,0 — 3,3 Nissan Qashqai 3,4

Ответы на популярные вопросы

Какие машины попадают под льготный утильсбор?

Под льготную ставку попадают автомобили с объемом двигателя до 3 литров и мощностью не более 160 лошадиных сил, предназначенные для личного пользования. Почему дилеры дают скидки именно сейчас?

В конце квартала автосалонам необходимо закрывать планы продаж, к тому же укрепление курса рубля снизило закупочную стоимость новых партий. Есть ли гарантия на параллельный импорт?

Заводская гарантия обычно не действует. Дилеры либо предоставляют собственную гарантию (на 1-2 года), либо предлагают оформить страховой контракт. Что выгоднее: полный или передний привод?

С точки зрения цены выгоднее передний привод — разница в стоимости из-за таможенных нюансов и комплектаций может достигать 1,5 миллиона рублей.

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