Хитрость перекупов: как вычислить скрытый ремонт автомобиля мгновенно

Следы краски на уплотнителях, фарах или стеклах автомобиля являются прямым свидетельством проведенного кузовного ремонта. Наличие опыла, свежего антикоррозийного покрытия или остатков шпатлевки, напоминающей мелкую пыль, должно насторожить покупателя при осмотре транспортного средства. Хотя незначительная разница в оттенках между пластиковыми бамперами и стальными элементами допустима и часто встречается даже на заводских машинах.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина обнимает машину

Критический осмотр швов и крепежных элементов

Важным маркером вмешательства служит состояние заводского герметика: если он нанесен неравномерно, стоит сравнить деталь с противоположной стороной кузова, пояснил Роман Тимашов из ГК "Автодом" в интервью Газете.Ru.

Особое внимание следует уделить болтам на дверях, крыльях и капоте — сбитая краска на гранях крепежа подтверждает, что элементы демонтировали для выправки или замены. Подобная бдительность необходима, ведь качественно выполненное восстановление авто скрывает серьезные дефекты, которые проявятся лишь в процессе эксплуатации.

"При выборе подержанной машины важно помнить: идеальный внешний вид может быть результатом маскировки серьезных аварий, поэтому проверка толщиномером и осмотр скрытых полостей обязательны", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Косвенно на нарушение геометрии указывают асимметричные зазоры и двери, которые закрываются с трудом. Трещины на лобовом стекле, возникшие без видимого попадания камней, также могут быть следствием перекоса силового каркаса. Специалисты рекомендуют воздержаться от сделки, если машина восстанавливалась запчастями с разборок после серьезных ДТП, при которых сработали подушки безопасности.

Ответы на популярные вопросы о проверке кузова

Может ли новый автомобиль иметь крашеные детали?

Да, иногда дилеры устраняют мелкие повреждения, полученные при транспортировке, поэтому проверять толщиномером стоит даже машины из салона.

Как отличить заводской герметик от ремонтного?

Заводской шов всегда однородный, наносится роботом и имеет специфическую жесткость — его сложно проткнуть ногтем, в отличие от нанесенного вручную состава.

Считается ли замена бампера серьезным ремонтом?

Нет, бамперы относятся к расходным материалам, и их замена не влияет на безопасность или ходовые качества, если не пострадали лонжероны.

Что делать, если обнаружен ремонт, но продавец о нем молчал?

Это веский повод для существенного торга или проведения полной диагностики в профильном сервисе для оценки состояния геометрии рамы.

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