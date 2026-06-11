Гаражный ремонт под запретом: владельцев старых машин вынудят подчиниться новым мировым правилам

Организация Объединенных Наций (ООН) приступила к созданию единого международного стандарта для легальной переделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в электрокары. Новые правила установят жесткие технические требования к компонентам и безопасности таких "переделок". Реформа затронет весь транспорт — от легких мотоциклов до тяжелых магистральных тягачей, фактически легализуя массовый ретрофит на глобальном уровне.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Зарядная станция

Единые правила для "зеленого" тюнинга

Европейская экономическая комиссия ООН намерена ликвидировать юридический вакуум в вопросе конверсии классических машин в электрические. На сегодняшний день в большинстве стран мира просто нет нормативной базы, которая описывала бы, как законно выкинуть бензиновый мотор и поставить вместо него батарею и электродвигатель. В тех государствах, где это возможно, например в Германии, процедура согласования настолько сложна и дорога, что теряет всякий смысл для частного владельца.

"Создание международного стандарта — это прежде всего вопрос безопасности. Сейчас такие переделки часто делают кустарно, что создает риски возгорания или отказа тормозов из-за изменившейся развесовки. Единый регламент заставит производителей комплектов для конверсии отвечать за качество каждой детали", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Разработкой документа руководит рабочая группа под началом Франции и Испании. В процесс также активно вовлечены Германия, Япония, Швеция и Великобритания. Стандарт пропишет минимальные характеристики для электромоторов, тяговых аккумуляторов и систем управления, чтобы обслуживание электрокаров, полученных путем переделки, не превращалось в неразрешимую задачу для диагностов.

Технический контроль и авторизация сервисов

Одним из ключевых пунктов будущего регламента станет запрет на "гаражный" ретрофит. По предварительным данным экспертов ООН, заниматься заменой силовых агрегатов смогут только авторизованные сервисные центры, имеющие сертифицированное оборудование. Это позволит избежать ситуаций, когда после удаления ДВС нарушается работа штатных систем безопасности: ABS, ESP или усилителя руля.

"Для обычного владельца это означает, что просто купить 'кит-набор' и поставить его в сарае не получится. Придется обращаться к профи, иначе машину не поставят на учет. Но есть и плюс: массовость технологии со временем снизит стоимость новых двигателей на электрической тяге за счет конкуренции поставщиков комплектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Особое внимание уделят весовым характеристикам. Электромотор значительно легче бензинового агрегата, зато блок батарей может весить сотни килограммов. Стандарт определит, как именно должна меняться подвеска и тормозная система, чтобы автомобиль сохранил управляемость в критических ситуациях.

Параметр Влияние нового стандарта ООН Стоимость легализации Снизится за счет упрощения и типизации процедур Место проведения работ Только специализированные сертифицированные центры Компоненты Обязательная сертификация инверторов и АКБ Типы транспорта От мотоциклов до грузовиков и автобусов

Почему докатывать ДВС придется еще долго

Несмотря на агрессивное продвижение "зеленой" повестки, эксперты признают: парк машин на ископаемом топливе огромен. Даже при полном прекращении выпуска бензиновых моделей сегодня, процесс естественного выбывания старых авто займет 20-30 лет. Возможность сравнительно дешевой переделки старого кузова под электротягу — это способ ускорить обновление парка без его одномоментной утилизации.

"Главный риск таких изменений — юридическая путаница. Если в стандарте не пропишут четкий механизм изменения регистрационных данных, водители столкнутся с проблемами при первой же встрече с инспектором. Любое внесение изменений в конструкцию должно проходить прозрачно и быстро", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Для многих владельцев ретрофит станет спасением в условиях, когда расход топлива и цены на бензин становятся неподъемными, а въезд в центры городов для машин с низким экологическим классом запрещают. Унификация требований ООН позволит наладить серийный выпуск наборов для самых популярных моделей, что сделает саму процедуру переделки в разы доступнее нынешних штучных проектов.

Ответы на популярные вопросы водителей

1. Можно ли будет переделать машину своими руками в гараже?

Согласно проекту стандарта, нет. Работы должны проводиться только в авторизованных центрах, чтобы гарантировать безопасность эксплуатации и корректную работу электроники. 2. Когда новые правила вступят в силу?

Завершение работы над международным стандартом запланировано на 2025 год, после чего страны-участницы начнут внедрять его в национальные законодательства. 3. Какие машины разрешат переоборудовать?

Стандарт охватит все категории: легковушки, мотоциклы, внедорожники и коммерческий транспорт. Ограничением может стать только техническая целесообразность и состояние кузова. 4. Подешевеет ли процедура после принятия стандарта?

Да, появление единых требований позволит компаниям выпускать массовые комплекты оборудования, что снизит цену за счет объемов производства и конкуренции.

Читайте также