Электрокары: мифы об экономии и реальность сервиса

Владение электромобилем требует иного подхода к сервису по сравнению с традиционными машинами на бензине или дизеле. Механика электрокаров устроена достаточно просто, однако программное обеспечение и электрические компоненты представляют собой сложную систему.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Электромобиль в городе

По словам тренера обучающего центра Константина Ершова, отсутствие топливной системы и сложных трансмиссий упрощает уход за ключевыми узлами, сокращая количество требуемых расходников.

Тем не менее, пишет "За рулем", высокая масса батарей и моментальный крутящий момент создают экстремальную нагрузку на подвеску и шины. Как отмечает представитель маркетплейса FRESH Юрий Чистов, ходовая часть таких машин требует регулярного контроля, а покрышки со специальной маркировкой могут изнашиваться быстрее. Кроме того, владельцам необходимо учитывать специфику литий-ионных элементов, которые чувствительны к перепадам температур и требуют замены диэлектрического антифриза.

"Переход на электротягу не означает полное отсутствие затрат на сервис. Владельцы часто забывают о ресурсе редукторов и необходимости диагностики высоковольтных кабелей, которые подвержены окислению в условиях реагентов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Алексей Кузнецов.

Цифровизация сервиса и актуальность ПО

Современные транспортные средства всё больше напоминают гаджеты, где критически важные функции зависят от прошивки. Роман Тимашов из ГК "Автодом" поясняет, что регулярное обновление программного обеспечения — это не прихоть, а способ устранить возможные ошибки в работе бортовых систем.

Такая процедура становится стандартным этапом техобслуживания, позволяющим оптимизировать расход энергии и поддерживать безопасность электроники на должном уровне.

Помимо плановых обновлений, владельцам стоит внимательно следить за состоянием тормозной системы, которая из-за рекуперации работает в ином режиме, чем на обычных авто.

Игнорирование специфических регламентов может привести к дорогостоящему ремонту электроники, стоимость которой часто сопоставима с ценой двигателя внутреннего сгорания. Грамотная диагностика и своевременное посещение профильных мастерских для владельцев электрокаров остается единственным способом избежать серьезных поломок.

Ответы на популярные вопросы о обслуживании электромобилей

Нужно ли прогревать электромобиль зимой?

Электрокарам не требуется прогрев двигателя, но для экономии заряда батареи и комфорта рекомендуется использовать функцию предварительного прогрева салона от зарядной станции.

Как часто нужно менять антифриз в электрокаре?

Замена диэлектрической охлаждающей жидкости обычно проводится согласно регламенту производителя — в среднем раз в 3-5 лет для поддержания правильного температурного режима аккумулятора.

Почему шины на электромобилях изнашиваются быстрее?

Основными причинами являются большой вес батареи и высокий крутящий момент, который передается на колеса мгновенно при нажатии педали акселератора.

Можно ли обновлять ПО электрокара самостоятельно?

В современных моделях доступно облачное обновление (OTA), однако сложные сервисные настройки рекомендуется проводить в дилерских центрах для предотвращения программных сбоев.

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