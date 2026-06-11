Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хитрость перекупов: как вычислить скрытый ремонт автомобиля мгновенно
Слизни в ужасе обходят такие дачные участки: этот метод лишает вредителей даже малейшего шанса
Законный способ вернуть яркий свет фар: этот бесплатный метод избавит от претензий со стороны ГАИ
Билет в прошлое стал дороже: древний Суздаль вводит плату за въезд в историю
Шум от мотора или вечные дискотеки: как правильно выбрать палубу, чтобы не испортить круиз
Американский газ оказался лишним: в энергобалансе крупного европейского хаба произошел тектонический сдвиг
Это страшнее мирового океана: суша начала оседать в десять раз быстрее нормы
Предательство национальных интересов за гранты: Армения столкнулась с тотальной скупкой элит
Секретное оружие марафонцев: какая тренировка на самом деле развивает максимальную выносливость

Тайные тесты на наших дорогах: столичный кроссовер готовится получить долгожданную опцию

Авто

Завод "Москвич" готовится к масштабному обновлению модельного ряда, ставка в котором сделана на экологичность и современные технологии привода. Предприятие официально подтвердило разработку автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, что позволит бренду конкурировать в сегменте более экономичных машин. Кроме того, инженеры уже вывели на дорожные испытания полноприводную модификацию кроссовера М70, закрывая потребность российских водителей в уверенном движении по сложным покрытиям.

Москвич
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158919073/ by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москвич

Гибридный вектор развития "Москвича"

Столичный автозавод расширяет горизонты планирования: вслед за бензиновыми моделями и электрокарами в линейке появятся "подзаряжаемые" новинки. В компании подтвердили, что запуск производства машин с гибридными установками является одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу. Использование такой технологии позволяет объединить преимущества традиционного двигателя внутреннего сгорания и электромотора, снижая расход топлива и увеличивая общий запас хода.

"Гибридная схема — это логичный шаг для адаптации к российским реалиям, где инфраструктура для чистых электромобилей пока развита неравномерно. Водитель получает экономию в пробках за счет батареи, но не зависит от наличия зарядной станции на трассе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Конкретные сроки выхода первой гибридной модели пока держатся в секрете, как и то, какой именно кузов получит новую установку. Однако эксперты полагают, что речь может идти об одной из существующих моделей, адаптированной под комбинированный привод. Это позволит удержать стоимость в разумных пределах, не создавая абсолютно новую платформу с нуля.

Тесты полноприводного М70 и текущая линейка

Для тех, кто часто выезжает за город, хорошей новостью стали испытания "Москвича М70" с системой полного привода. Сейчас эта модель, как и большинство кроссоверов в линейке, предлагается только с передними ведущими колесами. Появление версии 4x4 расширит аудиторию за счет жителей регионов и любителей активного отдыха. Наличие полного привода критически важно для эксплуатации в зимний период и на грунтовых дорогах.

"Для полноприводного кроссовера крайне важна надежность муфты и электронных помощников. Если завод действительно тестирует машину в реальных условиях, это дает надежду на грамотную настройку агрегатов под наши дорожные ямы и сугробы", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

На сегодняшний день завод предлагает выбор из нескольких моделей: городской кроссовер "Москвич 3" и его электрическая версия 3е, седан "Москвич 6", а также флагманский "Москвич 8". Модели М70 и М90, ставшие результатом технологического партнерства с китайским концерном SAIC, продолжают усиливать позиции бренда на рынке после перезапуска предприятия в 2022 году.

"При выборе обновленных моделей важно помнить, что любая сложная техника требует качественного сервиса. Даже самая копеечная деталь под капотом при неправильном обслуживании может вывести из строя дорогой гибридный узел", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Особенности моделей Текущий статус / Перспектива
Гибридная установка В стадии активной проработки и подготовки к запуску
Привод модели М70 Проходят тесты полноприводной версии (4x4)
Электрическая линейка Представлена серийным "Москвичом 3е"
Базовое производство Полная локализация и сборка на мощностях в Москве

Ответы на популярные вопросы

1. Когда появятся гибридные "Москвичи" в продаже?
Точные даты начала продаж пока не объявлены. Завод находится на этапе проработки производственного цикла и выбора базы для гибридных моделей.

2. Чем полный привод М70 будет отличаться от обычного?
Версия 4x4 получит дополнительные узлы трансмиссии, что улучшит проходимость и устойчивость на скользких дорогах, но может привести к небольшому увеличению веса и цены автомобиля.

3. Повлияет ли внедрение гибридов на стоимость обслуживания?
Гибриды технически сложнее обычных авто с ДВС, однако за счет рекуперации энергии они позволяют существенно экономить на топливе и реже менять тормозные колодки.

4. Какие модели сейчас можно купить у дилеров?
В актуальной линейке доступны кроссоверы "3" и "3е", седан "6", большой кроссовер "8", а также модели М70 и М90.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Еда и рецепты
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Мир. Новости мира
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Билет в прошлое стал дороже: древний Суздаль вводит плату за въезд в историю
Шум от мотора или вечные дискотеки: как правильно выбрать палубу, чтобы не испортить круиз
Американский газ оказался лишним: в энергобалансе крупного европейского хаба произошел тектонический сдвиг
Это страшнее мирового океана: суша начала оседать в десять раз быстрее нормы
Предательство национальных интересов за гранты: Армения столкнулась с тотальной скупкой элит
Тайные тесты на наших дорогах: столичный кроссовер готовится получить долгожданную опцию
Секретное оружие марафонцев: какая тренировка на самом деле развивает максимальную выносливость
Победа над холодом: найден ген, который оживит увядший урожай
Галактика выплевывает самое ценное: необратимый процесс лишил древнюю систему будущего
Медсправки с печатью: стоимость подделки выросла до 8 лет колонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.