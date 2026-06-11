Прежние карты дорог аннулированы: этот массовый сбой в системе фиксации кардинально меняет жизнь водителей

Часть дорожных камер в России перестала работать в прежнем режиме: одни комплексы перевели на контроль аварийных точек и переходов, другие отключили на время переноса, настройки или модернизации. Для водителей это означает сразу две вещи: привычные маршруты больше не гарантируют прежнюю схему фиксации нарушений, а спорные штрафы по таким комплексам по-прежнему можно проверять и оспаривать, если есть доказательства.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожная камера

Почему камеры стали работать иначе

Система фотофиксации на дорогах изменилась. Если раньше многие водители хорошо знали точки, где комплексы стабильно выписывали штрафы, то теперь часть камер внешне осталась на месте, но работает не так активно или вовсе не фиксирует нарушения.

Одна из причин — новые требования к размещению таких систем. Как разъяснил портал njcar.ru, сейчас камеры стараются использовать там, где они действительно влияют на безопасность движения. Речь идет прежде всего об аварийных участках, оживленных перекрестках и пешеходных переходах.

На других дорогах потребность в постоянном контроле пересмотрели. Из-за этого водитель может видеть знакомую камеру, но штрафов с нее уже не приходит.

"Для водителя главный риск сейчас в том, что ориентироваться на старую карту камер уже нельзя. Где-то контроль ослаб, а где-то, наоборот, камеру оставили именно в опасной точке, и там штрафы будут приходить стабильно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Где камеры теперь ставят в первую очередь

Приоритет сместился в сторону мест с повышенным риском. В первую очередь комплексы направляют на участки с аварийностью, перекрестки с плотным трафиком и зоны рядом с пешеходными переходами.

Это означает, что сама логика расстановки камер меняется. Если раньше водитель мог воспринимать их как постоянный фон на всем маршруте, то теперь акцент делают на точках, где контроль считают оправданным с точки зрения дорожной обстановки.

Есть и техническая причина. Часть оборудования нужно обновить и заново настроить. Пока эта работа не закончена, некоторые комплексы действуют с ограничениями или временно отключены. В ряде случаев камеры используют лишь для наблюдения за дорогой, без фиксации нарушений.

Почему установка новых комплексов затормозилась

Монтаж новых камер теперь занимает больше времени. Одного выбора подходящего места уже недостаточно. Каждый участок проходит отдельное согласование, а решение принимают с учетом аварийности и ситуации на дороге.

Из-за этого расширение сети фотофиксации заметно замедлилось. Дополнительные согласования и оформление документов требуют времени, поэтому новые комплексы появляются не так быстро, как несколько лет назад.

Отдельная проблема — перенос старых камер. После демонтажа их нужно перевезти, установить на новом месте, подключить и проверить. Только потом комплекс возвращается в работу.

"Сам перенос камеры — это не просто снять стойку и поставить в другой точке. Нужны подключение, настройка и проверка, а если оборудование еще и обновляют, пауза может затянуться", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

На сроки влияет и финансирование. Перемещение, настройка и модернизация требуют денег, поэтому между отключением камеры и ее повторным запуском нередко проходит немало времени.

Что происходит в регионах и в Москве

Единой картины по стране нет. В одних регионах камеры продолжают работать почти без изменений. В других часть комплексов отключили или отправили на модернизацию, чтобы привести к новым требованиям.

Отдельно выделяется Москва. Там действует свой порядок размещения таких систем, поэтому установка новых камер продолжается. Особенно это касается зон рядом со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями.

Для водителя разница между регионами означает простую вещь: поведение камер на маршруте может сильно зависеть от местных правил и темпов обновления оборудования.

"Если камера стоит с нарушением требований, это уже не вопрос привычки водителя, а вопрос законности. Такие вещи нужно проверять по документам и, если есть основания, обжаловать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Как водителю проверить законность камеры и оспорить штраф

Изменения в системе камер не отменяют привычный порядок защиты своих интересов. Если у водителя есть основания считать, что комплекс установлен с нарушением требований, законность его размещения можно проверить через обращение в прокуратуру.

Если автомобилист не согласен со штрафом, он вправе обратиться в ГАИ и добиваться пересмотра постановления. Для этого нужны доказательства: запись видеорегистратора, фотографии или другие материалы, которые подтверждают позицию водителя.

Особенно внимательно стоит проверять спорные случаи там, где комплекс недавно перенесли, отключали или настраивали заново. Сам факт внешнего наличия камеры еще не означает, что она работает в обычном режиме и оформляет штрафы без вопросов.

Тем, кто следит за изменениями в правилах и штрафной практике, также могут быть полезны материалы о проверке ОСАГО камерами, о том, как идет рейд "Маячок", и о планах по переходу на цифровые водительские документы.

Что было раньше Что происходит сейчас Многие камеры годами стояли на привычных местах и стабильно фиксировали нарушения Часть комплексов оставили, но перевели в иной режим работы или временно отключили Новые камеры могли появляться быстрее Каждый участок проходит отдельное согласование, из-за чего сроки выросли Контроль был шире распределен по маршрутам Приоритет отдали аварийным участкам, перекресткам и переходам После демонтажа водитель мог ожидать быстрый возврат камеры в работу Перенос, подключение, проверка и модернизация занимают заметно больше времени

Ответы на популярные вопросы

Почему знакомая камера больше не присылает штрафы?

Она может работать в ограниченном режиме, быть временно отключенной, ждать модернизации или использоваться только для наблюдения за дорожной обстановкой. Где теперь чаще всего ставят новые комплексы?

В первую очередь — на аварийных участках, оживленных перекрестках и у пешеходных переходов. В Москве новые камеры также продолжают ставить рядом со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями. Можно ли проверить, законно ли установлена камера?

Да. Если у водителя есть основания считать, что требования нарушены, он может обратиться в прокуратуру и запросить проверку законности размещения комплекса. Что делать, если штраф с камеры кажется ошибочным?

Нужно обращаться в ГАИ и прикладывать доказательства: запись видеорегистратора, фотографии и другие материалы, которые подтверждают, что постановление требует пересмотра.

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