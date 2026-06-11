Трезвый знакомый за рулем доведет до штрафа: эта скрытая деталь в документах сорвет дальнюю поездку

Передать руль в дальней поездке знакомому с правами можно не всегда: если полис ОСАГО оформлен с ограничением по водителям, за управление машиной человеком, которого нет в страховке, грозит штраф 500 рублей. Даже действующий полис в такой ситуации не спасает, а проблема всплывает при обычной проверке документов на дороге.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Когда передача руля становится нарушением

Сама идея сменить водителя в дороге выглядит обычной: владелец машины рядом, второй человек трезв, у него есть водительское удостоверение. Но для ОСАГО этого мало. Если страховка оформлена с ограниченным списком допущенных лиц, ехать за рулём могут только те, кто прямо указан в полисе.

Из-за этого и возникает нарушение. Не имеет значения, что полис действующий и заполнен без ошибок. Если человек не вписан в страховку, его управление автомобилем считается неправомерным.

"Водители часто думают так: если собственник сидит рядом и сам разрешил сесть за руль, значит, проблем не будет. Но инспектор смотрит не на устную договорённость, а на полис. Если фамилии в нём нет, формально состав уже есть", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Какой штраф грозит и что проверяет инспектор

За такую передачу управления обычно наказывают по статье 12.37 КоАП РФ. Речь идёт о штрафе 500 рублей. Других мер, как сказано в исходной информации, обычно не применяют: машину не эвакуируют и дополнительных санкций в стандартной ситуации не следует.

Нарушение выявляют не камеры, а сотрудники Госавтоинспекции при проверке документов. Дорожные комплексы не могут определить, вписан конкретный водитель в полис или нет. Это видно только после остановки автомобиля и проверки страховки.

"Многие расслабляются, потому что камера такое нарушение не ловит. Но любая остановка для проверки документов сразу меняет ситуацию. И тогда вопрос решается уже на месте, без всяких сложных трактовок", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Может ли уважительная причина помочь

Отдельное значение имеют обстоятельства, при которых другой человек оказался за рулём. Если собственнику машины стало плохо или управление передали по другой уважительной причине, об этом нужно сразу сказать инспектору.

По приведённым разъяснениям, сотрудник вправе учесть такую ситуацию при разборе и отказаться от составления протокола. Это не означает автоматическую отмену претензий, но объяснение причин здесь может сыграть роль.

"Если речь идёт о плохом самочувствии водителя, молчать не надо. Спокойно объясните, почему пришлось срочно менять человека за рулём. Инспектор может принять это во внимание, и от того, как вы сразу изложите ситуацию, нередко зависит исход разговора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Елена Смирнова.

Что проверить перед сменой водителя

Перед тем как уступить место за рулём, стоит сделать одну простую проверку: посмотреть, есть ли данные второго человека в полисе ОСАГО. Если страховка ограниченная, этого достаточно, чтобы понять, можно ли ему ехать дальше.

Если фамилии в полисе нет, даже вынужденная смена водителя может закончиться штрафом при встрече с инспектором. Поэтому решение лучше принимать не на ходу и не по памяти, а после проверки документа.

Ситуация Что это значит для водителя Человек вписан в ограниченный полис ОСАГО Он может управлять автомобилем Человек не вписан в ограниченный полис ОСАГО Передача руля считается нарушением, возможен штраф 500 рублей Нарушение попадает в поле зрения камеры Нет, камера не проверяет, вписан водитель в страховку или нет Инспектор остановил машину и проверяет документы Именно в этот момент нарушение могут установить Руль передали из-за плохого самочувствия владельца Об этом нужно сообщить инспектору, он может учесть причину и не составлять протокол

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если основной водитель устал и хочет передать руль?

Сначала проверьте полис ОСАГО. Если он ограниченный, второй водитель должен быть в нём указан. Какой штраф грозит, если человек не вписан в страховку?

Обычно речь идёт о 500 рублях по статье 12.37 КоАП РФ. Могут ли камеры зафиксировать такое нарушение?

Нет. По приведённой информации, камеры не видят, вписан водитель в полис или нет. Что говорить инспектору, если смена водителя была вынужденной?

Нужно сразу объяснить причину, например ухудшение самочувствия владельца автомобиля. Инспектор вправе это учесть и отказаться от протокола.

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