Сбросить скорость уже не поможет: эта невидимая граница гарантирует штраф задолго до камеры

Штраф за скорость водитель может получить раньше, чем успеет увидеть камеру у обочины. Всё зависит не от того, что попало в кадр, а от рабочей зоны комплекса: у одних систем она начинается примерно за 80 метров, у других — за 150, а у "Стрелки" речь может идти уже о 350 метрах. Поэтому позднее торможение не всегда спасает: камера нередко фиксирует нарушение ещё до того, как водитель решит сбросить скорость.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Камера на дороге

На каком расстоянии камера начинает фиксировать скорость

Расхожее представление о том, что дорожная камера следит за всем, что видно в объектив, не совпадает с тем, как работают большинство комплексов. Для фиксации нарушений используется конкретная зона контроля. Её длина зависит от модели камеры и от того, как настроена система.

Из-за этого постановление можно получить ещё до момента, когда сам комплекс стал хорошо заметен водителю. Если машина вошла в рабочую зону с превышением, позднее снижение скорости уже может не помочь.

"Главная ошибка водителя — думать, что камера начинает работать только в точке, где её видно глазами. На деле комплекс нередко уже измеряет скорость, пока человек только пытается понять, стоит впереди тренога или нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Какие комплексы работают ближе, а какие — дальше

По данным, которые приводит портал njcar. ru, разные системы начинают контроль на разном удалении. Комплексы "Арена" и "Крис" обычно работают на сравнительно короткой дистанции — около 80-100 метров. Чаще всего их ставят в населённых пункках, где большой радиус действия не нужен.

На дорогах с более высокой скоростью движения встречаются "Кордон" и "Кречет". Такие комплексы могут контролировать поток на расстоянии до 150 метров. Это даёт системе больше времени на обнаружение автомобиля и фиксацию его параметров.

Самый большой запас по дальности в материале указан у "Стрелки". Этот комплекс способен отслеживать автомобили на удалении до 350 метров. При этом системе не обязательно видеть передний номер: она может работать и по задним регистрационным знакам.

Почему один водитель успевает затормозить, а другой — нет

Разница обычно связана не с удачей, а с типом камеры и моментом, когда автомобиль попал в её рабочую зону. Если водитель снизил скорость до въезда в контролируемый участок, нарушение может не попасть в базу комплекса. Но если замедление началось слишком поздно, камера уже успевает зафиксировать превышение.

Поэтому одинаковый манёвр у разных камер даёт разный результат. На короткой дистанции водитель иногда успевает среагировать, а на большом удалении — уже нет.

"Резкое торможение перед камерой само по себе тоже не лучший сценарий. В плотном потоке это может спровоцировать опасную ситуацию, особенно если сзади водитель держит маленькую дистанцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Что это меняет для водителя на дороге

Современные камеры следят не только за скоростью. Они также контролируют сигналы светофора, пересечение разметки, выезд за стоп-линию, нарушения у пешеходных переходов. Некоторые системы способны распознавать даже непристёгнутый ремень безопасности. Но основная часть постановлений по-прежнему связана именно со скоростью.

Из этого следует простой практический вывод: ориентироваться только на визуальный поиск камер рискованно. Если у комплекса запас в несколько сотен метров, снижать скорость в последний момент уже поздно. Надёжнее держать разрешённый режим заранее, а не пытаться "нырнуть" в него прямо перед объективом.

Для водителя это означает ещё и другое: универсальной дистанции, после которой можно быть спокойным, нет. У каждой системы свой рабочий диапазон.

"Когда водитель привыкает ехать по знакам, а не по памяти о местах установки камер, он убирает главный риск — позднюю реакцию. Это дешевле любого штрафа и спокойнее для всех участников движения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Комплекс Дистанция контроля по материалу "Арена", "Крис" Обычно около 80-100 метров "Кордон", "Кречет" До 150 метров "Стрелка" До 350 метров, в том числе с распознаванием заднего номера

Ответы на популярные вопросы

Может ли камера зафиксировать скорость до того, как я её увижу?

Да. Если автомобиль уже вошёл в рабочую зону комплекса, измерение скорости могло начаться раньше визуального контакта с камерой. Если сбросить скорость прямо перед камерой, штрафа точно не будет?

Нет. Всё зависит от типа комплекса и расстояния, с которого он начал контроль. Позднее торможение часто не спасает. Все камеры работают на одинаковой дистанции?

Нет. В материале указано, что у одних систем рабочая зона составляет около 80-100 метров, у других — до 150 метров, у "Стрелки" — до 350 метров. Что делать водителю, чтобы не попасть на штраф?

Держать разрешённую скорость заранее, ориентироваться на дорожные знаки и не рассчитывать на торможение в последний момент перед камерой.

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