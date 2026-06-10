Сердце машины стало дорогим удовольствием: сколько стоят новые двигатели в 2026 году

Ремонт современного мотора в 2026 году превратился в финансовое испытание. Массовый переход на одноразовые блоки цилиндров делает классическую переборку бессмысленной. Владельцы Lada и китайских кроссоверов все чаще выбирают покупку нового агрегата вместо попыток оживить изношенный механизм.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Ресурс и стоимость восстановления

Эпоха миллионников прошла. Современный двигатель — это сложный инструмент, где малая кубатура компенсируется наддувом. Многие производители сознательно ограничивают возможности капитального ремонта. Стенки цилиндров становятся тоньше, а использование специальных покрытий исключает расточку под ремонтный размер.

Попытки гильзовки алюминиевых блоков часто заканчиваются повторной поломкой через 20 тысяч километров. В таких условиях диагностика двигателя по свечам важна как никогда: она помогает заметить критический износ до того, как поршень встретится с клапанами. Если момент упущен, восстановление старого железа обойдется в 70-80% от стоимости нового заводского узла.

"Сегодняшние моторы — это расходный материал. Тонкостенное литье и отсутствие ремонтных поршней делают их фактически неремонтопригодными в гаражных условиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Цены на агрегаты для Lada

Отечественные моторы остаются лидерами по доступности, но и здесь ценники кусаются. Базовый 8-клапанный ВАЗ-11182 для Granta стоит около 150 000 рублей. Если нужен более бодрый 16-клапанный ВАЗ-21127, готовьте 180 000 рублей. Это цена за голый агрегат без генератора, стартера и системы впрыска.

Для флагманской Lada Vesta расходы выше. Стандартный 1.6-литровый мотор оценивается в 210 000 рублей. Новый двигатель 1.8 литра второго поколения, лишенный прежних проблем с расходом масла, обойдется уже в 260 000 рублей. При этом выбор современного автомобиля часто диктуется именно стоимостью его дальнейшего содержания, а не начальной ценой.

"Покупая новый мотор без навесного оборудования, владельцы забывают о стоимости перестановки старых узлов или их замене. Итоговая смета вырастает на 40-50 тысяч рублей", — отметил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Расходы владельцев китайских авто

Китайский автопром диктует свои правила. Популярный Haval Jolion требует за новый 1.5-литровый турбомотор от 250 000 до 270 000 рублей в зависимости от типа привода. Владельцам Chery Tiggo 4 Pro повезло чуть больше: атмосферный вариант можно найти за 120 000 рублей, а турбированную версию — за 150 000 рублей.

Рост спроса на замену агрегатов обусловлен дефицитом качественных б/у запчастей. Для свежих моделей параллельный импорт авто не успел сформировать достаточный рынок разборок. К тому же покупка контрактного мотора — это всегда лотерея без гарантии. Часто проще переплатить за новый заводской узел, чем ставить кота в мешке.

Марка и модель двигателя Приблизительная цена (руб.) ВАЗ-11182 (8 кл., Granta) 150 000 ВАЗ-21129 (1.6 л., Vesta) 210 000 Haval 1.5T (143 л.с.) 250 000 Chery 1.5 (SQRE4G15C) 120 000

Сравнение затрат на замену мотора

Помимо самого железа, бюджет опустошают сопутствующие работы. Замена техжидкостей, фильтров и оплата нормо-часов сервиса добавляют к цене существенную сумму. Если машина была куплена через ввоз автомобилей частниками, то заводской гарантии на агрегаты может не быть, что делает риск поломки еще более болезненным.

Интересно, что современные малообъемные моторы часто оказываются дешевле в закупке, чем старые массивные двигатели. Это результат унификации и автоматизации производства. Однако советская инженерная школа закладывала огромные запасы прочности, которые сегодня принесены в жертву экологии и легкости конструкции.

"При замене мотора на китайском автомобиле критически важно проверить электрику. Малейшее несовпадение в прошивке блока управления превратит новый двигатель в груду металла", — подчеркнул специально для Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли регистрировать замену двигателя в ГИБДД?

Если модель и характеристики агрегата полностью совпадают с оригиналом, регистрация не требуется. Достаточно договора купли-продажи на номерной узел для подтверждения легальности его происхождения при продаже машины.

Входит ли навесное оборудование в стоимость?

В большинстве случаев цена указывается только за лонг-блок — собранную часть двигателя без навесных компонентов. Стартер, генератор и коллекторы переставляются со старого агрегата или докупаются отдельно.

Какая гарантия дается на новый двигатель?

Заводская гарантия обычно составляет 1 год или 30 000 км пробега. Условием сохранения гарантии является установка в сертифицированном центре и регулярное обслуживание.

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