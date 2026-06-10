Не боятся ям и глубоких луж: 5 доступных автомобилей, которые идеально подходят для дачных поездок

Выбор автомобиля для дачи и города в 2026 году диктует жесткие условия. Разбитые проселки и тесные парковки требуют высокого дорожного просвета и объемного багажника. Пять моделей стали ответом на запросы практичных водителей, ценящих выносливость и адекватные расходы на содержание.
Skoda Kodiaq удерживает звание семейного тяжеловеса благодаря багажному отсеку в 835 литров. Если сложить задний ряд, пространство вырастает до 2065 литров, превращая кроссовер в фургон для перевозки саженцев или стройматериалов. Клиренс в 192—200 мм позволяет игнорировать колею на подъезде к участку. Турбомотор объемом 2.0 литра мощностью 150 л.с. обеспечивает уверенный обгон на трассе при умеренном аппетите.
"Конструкция Kodiaq прощает легкое бездорожье, но требует строгого соблюдения регламента обслуживания трансмиссии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Модель часто ищут на вторичном рынке, где она сохраняет высокую ликвидность.
Haval Jolion закрепился в топах продаж благодаря сочетанию цены и габаритов. При клиренсе 190 мм машина справляется с заснеженными дворами и легким грунтом. Для дачных задач предусмотрена версия с полным приводом и многорычажной подвеской. Расход топлива в смешанном цикле держится на отметке 8.2 литра. В багажнике всего 337 литров, поэтому для крупных грузов придется использовать крышу или складывать сиденья до 1133 литров. В сегменте компактных кроссоверов эта модель лидирует по количеству опций в базовой версии.
Китайский кроссовер получил роботизированную коробку и полный привод, что сделало его полноценным игроком за пределами асфальта. Двигатель 1.6 литра на 150 л.с. работает в паре с трансмиссией, адаптированной к российским условиям. Багажник в 475 литров имеет правильную форму, что удобно для перевозки коробок.
"При покупке таких моделей в кредит важно учитывать общую долговую нагрузку и не забывать о стоимости КАСКО", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров специально для Pravda.Ru.
Многие выбирают эту модель как альтернативу тем, кто ищет надежный кроссовер на длительный срок эксплуатации.
Polo остается выбором рационалистов. Кузов лифтбек позволяет загружать габаритные вещи в 530-литровый багажник. Клиренс 170 мм — это минимум для дачи, но усиленная подвеска и оцинковка кузова нивелируют этот риск. Двигатель 1.6 MPI мощностью 110 л.с. считается одним из самых ресурсных в классе.
CS55 Plus выделяется мощным мотором 1.5 литра на 181 л.с. и качественным зимним пакетом. Обогрев всей площади лобового стекла и сидений — база для российских зим. Клиренс 171 мм ограничивает внедорожные амбиции, но многорычажная подвеска дает комфорт на разбитых дорогах.
"Электроника современных кроссоверов чувствительна к влаге, поэтому после поездок по глубоким лужам стоит проверять состояние клемм", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.
Для тех, кто планирует перевозку тяжелых прицепов, стоит изучить экономичные внедорожники с более мощными агрегатами.
|Модель
|Клиренс (мм) / Багажник (л)
|Skoda Kodiaq
|192 / 835
|Haval Jolion
|190 / 337
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|190 / 475
|Volkswagen Polo
|170 / 530
|Changan CS55 Plus
|171 / 475
При выборе стоит помнить, что даже машины с железным ресурсом требуют внимания к качеству топлива и масла.
Для большинства грунтовых дорог достаточно 180—190 мм. Если путь включает глубокую колею, стоит рассматривать модели с просветом от 200 мм.
Полный привод необходим, если планируются поездки в межсезонье по глинистым почвам или нечищеным зимним дорогам. Для сухого лета достаточно переднего привода.
Лифтбеки и кроссоверы выигрывают у седанов за счет широкого проема багажника, что позволяет загружать габаритные предметы.
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