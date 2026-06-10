Не боятся ям и глубоких луж: 5 доступных автомобилей, которые идеально подходят для дачных поездок

Выбор автомобиля для дачи и города в 2026 году диктует жесткие условия. Разбитые проселки и тесные парковки требуют высокого дорожного просвета и объемного багажника. Пять моделей стали ответом на запросы практичных водителей, ценящих выносливость и адекватные расходы на содержание.

Фото: openverse by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq — эталон вместимости

Skoda Kodiaq удерживает звание семейного тяжеловеса благодаря багажному отсеку в 835 литров. Если сложить задний ряд, пространство вырастает до 2065 литров, превращая кроссовер в фургон для перевозки саженцев или стройматериалов. Клиренс в 192—200 мм позволяет игнорировать колею на подъезде к участку. Турбомотор объемом 2.0 литра мощностью 150 л.с. обеспечивает уверенный обгон на трассе при умеренном аппетите.

"Конструкция Kodiaq прощает легкое бездорожье, но требует строгого соблюдения регламента обслуживания трансмиссии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Модель часто ищут на вторичном рынке, где она сохраняет высокую ликвидность.

Haval Jolion — массовый выбор

Haval Jolion закрепился в топах продаж благодаря сочетанию цены и габаритов. При клиренсе 190 мм машина справляется с заснеженными дворами и легким грунтом. Для дачных задач предусмотрена версия с полным приводом и многорычажной подвеской. Расход топлива в смешанном цикле держится на отметке 8.2 литра. В багажнике всего 337 литров, поэтому для крупных грузов придется использовать крышу или складывать сиденья до 1133 литров. В сегменте компактных кроссоверов эта модель лидирует по количеству опций в базовой версии.

Chery Tiggo 7 Pro Max — ставка на оснащение

Китайский кроссовер получил роботизированную коробку и полный привод, что сделало его полноценным игроком за пределами асфальта. Двигатель 1.6 литра на 150 л.с. работает в паре с трансмиссией, адаптированной к российским условиям. Багажник в 475 литров имеет правильную форму, что удобно для перевозки коробок.

"При покупке таких моделей в кредит важно учитывать общую долговую нагрузку и не забывать о стоимости КАСКО", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров специально для Pravda.Ru.

Многие выбирают эту модель как альтернативу тем, кто ищет надежный кроссовер на длительный срок эксплуатации.

Volkswagen Polo — классика на асфальте

Polo остается выбором рационалистов. Кузов лифтбек позволяет загружать габаритные вещи в 530-литровый багажник. Клиренс 170 мм — это минимум для дачи, но усиленная подвеска и оцинковка кузова нивелируют этот риск. Двигатель 1.6 MPI мощностью 110 л.с. считается одним из самых ресурсных в классе.

Changan CS55 Plus — претендент на лидерство

CS55 Plus выделяется мощным мотором 1.5 литра на 181 л.с. и качественным зимним пакетом. Обогрев всей площади лобового стекла и сидений — база для российских зим. Клиренс 171 мм ограничивает внедорожные амбиции, но многорычажная подвеска дает комфорт на разбитых дорогах.

"Электроника современных кроссоверов чувствительна к влаге, поэтому после поездок по глубоким лужам стоит проверять состояние клемм", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Для тех, кто планирует перевозку тяжелых прицепов, стоит изучить экономичные внедорожники с более мощными агрегатами.

Сравнение характеристик популярных моделей

Модель Клиренс (мм) / Багажник (л) Skoda Kodiaq 192 / 835 Haval Jolion 190 / 337 Chery Tiggo 7 Pro Max 190 / 475 Volkswagen Polo 170 / 530 Changan CS55 Plus 171 / 475

При выборе стоит помнить, что даже машины с железным ресурсом требуют внимания к качеству топлива и масла.

Ответы на популярные вопросы

Какой клиренс считается достаточным для дачи?

Для большинства грунтовых дорог достаточно 180—190 мм. Если путь включает глубокую колею, стоит рассматривать модели с просветом от 200 мм.

Стоит ли переплачивать за полный привод?

Полный привод необходим, если планируются поездки в межсезонье по глинистым почвам или нечищеным зимним дорогам. Для сухого лета достаточно переднего привода.

Какой тип кузова практичнее для перевозки грузов?

Лифтбеки и кроссоверы выигрывают у седанов за счет широкого проема багажника, что позволяет загружать габаритные предметы.

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