"Оспорить в суде не получится": автоюрист Зорин объяснил, как рейд "Маячок" массово лишает водителей прав

Российская госавтоинспекция запустила масштабные проверочные мероприятия, получившие среди водителей название "Маячок". Целью операции стало выявление автомобилистов, пренебрегающих обязанностью уступать дорогу транспорту экстренных служб с работающими спецсигналами. Невыполнение этого требования грозит серьезным финансовым наказанием или полным аннулированием права на управление транспортом.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Резкий разворот событий на оживленных трассах: водители поплатились за игнорирование законных требований

Алгоритм работы скрытого патрулирования

Схема проведения рейда строится на использовании спецтранспорта, выполняющего роль "приманки" для недисциплинированных участников движения. Внутри машины скорой помощи или пожарной охраны располагается сотрудник полиции, ведущий непрерывную видеофиксацию дорожной обстановки в потоке. Это позволяет мгновенно идентифицировать тех, кто отказывается освобождать полосу при приближении сигналами оборудованного автомобиля.

Данные о нарушителе моментально передаются экипажам сопровождения, которые следуют на некотором удалении от спецтехники. После получения сигнала патрульные останавливают машину для составления протокола. Подобный подход исключает субъективность оценки и формирует доказательную базу, необходимую для оперативного разбирательства.

Спецтранспорт движется в общем потоке с активированной сиреной и проблесковым маячком.

Инспектор в кабине фиксирует госномера машин, препятствующих проезду или не уступающих дорогу.

Патрульные экипажи выполняют остановку указанных ТС согласно переданным оперативным данным.

Судебная практика подтверждает исключительную законность таких мероприятий, так как участие в профилактическом рейде приравнивается к выполнению служебных задач. Водитель обязан пропускать спецтехнику вне зависимости от личных предположений о срочности ее следования.

Регулирование ответственности за игнорирование приоритета

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru автоюрист Олег Зорин, подобные рейды законны и обоснованы. По словам эксперта, любые попытки доказывать в суде отсутствие "реального вызова" у скорой помощи в данном контексте абсолютно бесперспективны.

"Закон требует от каждого автомобилиста уступить дорогу любому спецтранспорту с включенными сиреной и маячком. Совершенно неважно, едет ли эта машина на спасение человека или участвует в контрольном мероприятии. Если вы этого не сделали, инспектор обязан зафиксировать правонарушение и передать дело для дальнейшего рассмотрения."

По его словам, наказание выбирает суд, ориентируясь на наличие отягчающих обстоятельств вроде создания аварийных ситуаций. Избежать лишения прав можно лишь при строгом соблюдении установленных правил приоритета на дороге.

Часто задаваемые вопросы

Каким штрафом грозит игнорирование "Маячка"?

За невыполнение требования уступить дорогу предусмотрен штраф от 7500 до 10000 рублей или изъятие водительского удостоверения на срок от полугода до одного года.

Можно ли оспорить протокол, если сирена была выключена?

Если вы можете доказать, что звуковой спецсигнал в момент проезда не использовался, тогда ответственность по данной статье исключается.

Считается ли рейд провокацией?

Суды не рассматривают использование спецтехники в ходе рейдов как подстрекательство, считая это законным методом контроля за соблюдением норм безопасности.

Читайте также