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ГАИ может лишиться старого повода для штрафа: водителям готовят правило, которого давно ждали

Авто

Переход на полностью цифровой формат проверки водительских документов станет логичным шагом в развитии дорожной инфраструктуры, поскольку инспекторы уже имеют доступ ко всем необходимым информационным базам. Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев отметил в беседе с Pravda.Ru, что современные технологии позволяют подтвердить право управления транспортным средством без предъявления физических документов.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением отменить штрафы для автомобилистов, которые не могут предъявить инспектору оригиналы документов. Речь идет о ситуациях, когда водитель оставил дома права, свидетельство о регистрации машины или полис ОСАГО, но при этом сведения о них содержатся в цифровых реестрах. В Госдуме уже не первый раз предлагают пересмотреть систему наказаний за отсутствие у водителей физических документов.

По словам Васильева, юридическая необходимость постоянно иметь при себе бумажные или пластиковые оригиналы давно устарела. Эксперт подчеркнул, что базы данных ГАИ позволяют мгновенно проверить статус любого водительского удостоверения и полиса. При этом существующие мобильные приложения уже сейчас дают возможность хранить цифровые копии документов и даже дистанционно передавать право управления автомобилем третьим лицам.

"Все необходимые инструменты для того, чтобы водитель мог не возить с собой бумажные копии документов, формально существуют. Однако возникает закономерный вопрос: какой в них смысл, если такие электронные документы можно предъявить, но при этом они не заменяют оригиналы, хотя по сути являются теми же самыми. Получается, что юридически они не имеют той же силы, что и бумажные версии", — пояснил он.

Несмотря на наличие цифровых сервисов, юридический статус электронных копий до сих пор вызывает дискуссии. В ряде ситуаций бумажная копия полиса ОСАГО остается наиболее надежным способом подтверждения страховки. На текущем этапе бумажные бланки сохранятся, работая в параллельном режиме с электронными сервисами, однако их значимость будет неуклонно снижаться.

Полный отказ от пластиковых носителей позволит избежать их износа и упростит жизнь автовладельцам, пользующимся привычными госсервисами. Для тех, кто все же сталкивается с проверками, полезно знать, что встреча с инспектором без документов перестает быть критической проблемой при наличии доступа к сети.

"Фактически сейчас вся информация о человеке находится в его телефоне — в специальных приложениях, таких как "Госуслуги", "Мой налог", различных автомобильных и других сервисах. Это позволяет полностью исключить необходимость взаимодействия с бумажными носителями, делая всю информацию доступной в цифровом виде в любое время и в любом месте", — добавил специалист.

Внедрение новых правил потребует также адаптации надзорных органов. Например, новые правила работы с водителями подразумевают более оперативный обмен данными. Однако на данный момент оригинал СТС и другие бумаги рекомендуются к хранению в автомобиле до окончательного закрепления всех поправок в законодательстве.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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