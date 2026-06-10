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Немцы больше не в моде: в России окончательно сменился фаворит среди ценителей роскоши

Авто

Китайский бренд Voyah подтвердил статус лидера в премиальном сегменте российского авторынка по итогам мая 2026 года. Марка удерживает более 21% всех продаж в категории дорогих автомобилей, несмотря на общее охлаждение спроса по сравнению с весенним пиком. Основной объем реализации обеспечил кроссовер Free, который остается самой востребованной моделью бренда, в то время как люксовые седаны Passion демонстрируют стремительный рост популярности среди частных покупателей.

Voyah
Фото: commons.wikimedia.org by Ssu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Voyah

Доля рынка и динамика продаж Voyah

В мае 2026 года российские дилеры передали клиентам 1628 автомобилей марки Voyah. Этот результат позволил бренду занять долю в 21,2% в сегменте премиум-класса. Если сравнивать с апрельскими показателями, когда было реализовано 1741 транспортное средство, наблюдается небольшое снижение активности. Однако в годовом исчислении и в сравнении с конкурентами марка сохраняет устойчивое преимущество.

"Незначительное снижение продаж в мае часто связано с сезонным фактором и праздниками, когда покупательская активность в высоком ценовом сегменте традиционно замирает. Важно, что бренд не теряет долю рынка, а значит, лояльность аудитории к китайскому премиуму только растет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по импортным операциям Елена Смирнова.

Популярные модели: лидеры и догоняющие

Бестселлером марки остается кроссовер Voyah Free. За последний месяц весны его выбрали 1274 покупателя. Статистика за первые пять месяцев года еще более впечатляющая: суммарный тираж этой модели составил 5102 экземпляра. Высокий интерес к электрическим и гибридным кроссоверам подтверждает тренд на технологичность, который полностью вытеснил классический европейский премиум.

Заметную динамику показал седан Passion. В мае было продано 203 автомобиля этой модели, что на 28% больше, чем месяцем ранее. Этот скачок связывают с насыщением корпоративных парков и ростом интереса к модели как к альтернативе представительским авто привычных марок.

"Рост продаж седанов на фоне стабильных показателей кроссоверов говорит о том, что покупатели перестали бояться сложной электроники. Современные бортовые системы Voyah адаптированы к нашим условиям, и пользователи видят в этом реальную замену немецким брендам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Перспективы премиального сектора

Текущие результаты подтверждают, что передел рынка в пользу брендов из КНР завершен. Пока одни компании проводят реорганизацию, как это случилось, когда Chery Tiggo 8 Pro Max исчез из России в привычном виде, Voyah наращивает присутствие за счет стабильных поставок и расширения модельного ряда. В условиях, когда проверка ОСАГО камерами становится реальностью, владельцы премиальных авто все чаще ориентируются на официальные поставки с полноценной гарантией.

"Покупатели дорогих машин стали прагматичнее. Им важно, чтобы агрегаты имели длительный ресурс, а запчасти были в наличии. Voyah сейчас предлагает наиболее сбалансированное сочетание цены и надежности в своем классе", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Показатель (май 2026) Значение
Продажи Voyah (ед.) 1628
Доля в премиум-сегменте (%) 21,2%
Продажи Voyah Free (май) 1274
Рост модели Passion к апрелю +28%

Ответы на популярные вопросы о премиум-сегменте

1. Какой автомобиль стал самым популярным в линейке Voyah?
Безоговорочным лидером является кроссовер Voyah Free — на него приходится львиная доля всех продаж бренда в России.

2. Означает ли падение продаж в мае системный кризис бренда?
Нет, снижение с 1741 до 1628 единиц укладывается в рамки сезонных колебаний рынка и не влияет на доминирующее положение марки.

3. Почему растет спрос на седаны Passion?
Модель Passion привлекает покупателей ростом доверия к марке и необходимостью обновления корпоративных и частных парков представительских авто.

4. Какую долю рынка занимает бренд среди конкурентов?
Каждый пятый проданный в России премиальный автомобиль в мае 2026 года принадлежал марке Voyah (21,2%).

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Экспертная проверка: таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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