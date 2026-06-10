Бензиновый мотор больше не крутит колеса: инновация Chery лишила владельцев главной проблемы

Китайский холдинг Chery готовит к выходу на мировой рынок новый кроссовер Jaecoo J6T, который призван исправить ошибки позиционирования предыдущих моделей. Несмотря на то что автомобиль ждали в России ещё год назад, первой площадкой для реализации выбран Таиланд. Новинка получила гибридную систему последовательного типа REEV, где бензиновый двигатель лишен прямой связи с колесами, выполняя роль автономной электростанции для подзарядки батарей прямо в движении.
Jaecoo J6T фактически является экспортным воплощением китайского Chery Fulwin X3L. Главная техническая изюминка модели — последовательный гибрид. В отличие от классических схем, здесь 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л. с. работает исключительно на генератор. Электроэнергия поступает в тяговую батарею емкостью 33,6 кВт·ч, которая, в свою очередь, питает основные тяговые двигатели.
"Такая конструкция позволяет водителю забыть о 'страхе разряженной батареи', характерном для электрокаров. Даже если аккумулятор сядет, ДВС запустится и обеспечит энергию для движения. Это особенно актуально для регионов, где инфраструктура зарядных станций развита слабо", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Кроссовер обладает внушительными габаритами: при длине в 4503 мм он получил широкую колесную базу (2783 мм), что обеспечивает простор в салоне для пяти человек. За комфорт отвечает независимая подвеска: стойки MacPherson спереди и многорычажная конструкция на задней оси. При покупке стоит учитывать, что диагностика электронных блоков таких сложных машин требует специализированного оборудования.
Производитель подготовил два исполнения, которые серьезно различаются по динамике и запасу хода. Базовая версия оснащается одним мотором на задней оси мощностью 252 л. с. Её преимущество — максимальная дальность пробега, которая по циклу NEDC достигает 800 км (из них 190 км — на чистом электричестве).
Полноприводный вариант i-WD предлагает уже 428 л. с., реализуемых через два электромотора. Из-за возросшей массы и энергопотребления общий запас хода снижается до 750 км. Примечательно, что обе версии ограничены электроникой на отметке 170 км/ч. Для быстрой подпитки предусмотрен режим скоростной зарядки: восстановить емкость с 30 до 80% можно всего за 20 минут. Тем, кто ищет более традиционные решения, стоит помнить, что сейчас рынок рамных внедорожников предлагает совсем иные подходы к надежности.
"Гибридная трансмиссия в J6T требует квалифицированного обслуживания. Владельцу нужно следить не только за состоянием высоковольтной системы, но и за обычным ДВС, который может подолгу работать на одних и тех же оборотах, что создает специфическую нагрузку на масло и систему охлаждения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Внутри J6T исповедует минимализм. Почти все управление функциями вынесено на огромный 15,6-дюймовый тачскрин. Быстродействие системы обеспечивает современный чип Snapdragon 8155. Даже в начальной комплектации машина предлагает адаптивный круиз-контроль, светодиодную оптику и продвинутую систему камер с эффектом "прозрачного капота".
Инженеры уделили внимание акустическому комфорту, установив шумоизоляционные стекла спереди. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены кресла с вентиляцией и электроприводами. Также в арсенале имеется мощная беспроводная зарядка (50 Вт) и атмосферная подсветка с выбором из 64 оттенков. Учитывая сложность электронной начинки, обслуживание современных агрегатов становится основной статьей расходов после покупки.
Стоимость Jaecoo J6T на тайском рынке составит около 1 миллиона бат, что эквивалентно 2,25 миллиона рублей. В России бренд Jaecoo уже имеет сформированную дилерскую сеть, однако точные сроки появления именно этой гибридной модели пока не называются. В условиях дефицита новых официальных поставок многие обращают внимание на хиты из Японии, ввозимые частным порядком.
"Если кроссовер доберется до нас официально, его цена неизбежно вырастет из-за логистики и утильсбора. Тем не менее, как последовательный гибрид он может получить определенные таможенные преференции, что сделает его конкурентоспособным на фоне чисто бензиновых одноклассников", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.
|Характеристика
|Показатель Jaecoo J6T
|Тип силовой установки
|Последовательный гибрид (REEV)
|Суммарная мощность (i-WD)
|428 л. с.
|Запас хода (общий)
|До 800 км (NEDC)
|Время быстрой зарядки (30-80%)
|20 минут
Это не обязательно, но желательно для экономии. Машина может заряжать себя сама с помощью бензинового мотора-генератора, но зарядка от внешней сети обойдется дешевле.
Наличием ДВС, который не дает машине встать даже при пустом аккумуляторе. У вас всегда есть резерв в виде 45-литрового топливного бака.3. Какая гарантия предусмотрена на батарею?
Официальные данные для РФ пока отсутствуют, но обычно Chery и её суббренды дают на тяговые компоненты расширенную гарантию до 5-8 лет.4. Можно ли эксплуатировать такой гибрид зимой?
Да, система REEV позволяет прогревать батарею за счет работы ДВС, что снижает потерю емкости в морозы по сравнению с обычными электрокарами.
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