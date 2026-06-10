Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировой рынок ждет потрясение: российское сырье начало вытеснять конкурентов в крупнейшей экономике Азии
Новые штрафы за западные ID‑технологии: разбираемся кто окажется под ударом
Никакого стыда за кошелёк: Ольга Орлова рассказала о распределении средств в своём браке
Бензиновый мотор больше не крутит колеса: инновация Chery лишила владельцев главной проблемы
Просто положить наличные больше нельзя. Юрист назвал суммы, из-за которых банк блокирует счета россиян
Крах безопасности в Европе уже близко: навязанное союзничество превращает Прибалтику в линию удара
Армению взяли на денежный крючок: кредит МВФ стал первым платежом за политическую сдачу позиций
Любителей кино лишили покоя: кинокритики назвали фильмы с самыми непредсказуемыми финалами
Пух и искра: за неосторожность теперь отвечают по всей строгости

Ажиотаж в России закончился: затоваренные склады заставили продавцов вернуть забытые скидки

Авто

Российский авторынок в 2026 году столкнулся с неожиданным явлением: вопреки прогнозам о бесконечном росте, цены на новые машины пошли вниз. В мае средневзвешенная стоимость автомобиля снизилась почти на 1% по сравнению с апрелем. Несмотря на то что продажи в годовом выражении выросли на 20,5%, реальный спрос начал остывать. Покупатели больше не готовы переплачивать за переоцененные новинки, а дилеры вынуждены возвращать скидки и рассрочки, чтобы разгрузить затоваренные склады.

Мужчина смотрит на машину и думает о покупке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина смотрит на машину и думает о покупке

Парадоксы мая: почему продажи растут, а спрос падает

Майская статистика выглядит оптимистично только на бумаге. Россияне приобрели почти 110 тысяч новых легковых машин, что значительно выше показателей прошлого года. Однако при сравнении с апрелем текущего года виден спад. Традиционный весенний всплеск активности, когда автовладельцы обновляют транспорт перед сезоном отпусков, в этот раз оказался слабым.

Даже лидеры рынка зафиксировали снижение темпов. Продажи Lada просели с 31,8 тысячи в апреле до 28,3 тысячи в мае. Аналогичная ситуация у Haval. Это сигнализирует о том, что период ажиотажного спроса закончился, и рынок переходит к стадии охлаждения.

"Рынок достиг точки насыщения, когда первичный дефицит уже закрыт, а высокая стоимость кредитов заставляет людей внимательнее считать деньги. Дальнейший рост возможен только через реальное снижение цен или государственные программы поддержки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Реванш отечественных марок: Lada, Tenet и Solaris

Вопреки опасениям о тотальной экспансии брендов из КНР, российские и локализованные марки удерживают 38% рынка. В мае их суммарные продажи составили 42 тысячи единиц. Настоящим прорывом стал бренд Tenet, реализовавший более 11,5 тысячи авто. Покупатели выбирают эти машины из-за понятной сервисной политики и отсутствия проблем с запчастями.

Ценовая война: причины удешевления автомобилей

Средний ценник на уровне 3,33 миллиона рублей перестал быть догмой. Снижение стоимости в мае обусловлено тремя факторами. Во-первых, китайских брендов стало слишком много, и они начали бороться за одного и того же клиента. Во-вторых, многие модели вышли на рынок с неоправданно завышенными ценами, что привело к остановке продаж. В-третьих, дилеры начали активно применять маркетинговые инструменты: прямые скидки и беспроцентные рассрочки.

"Сейчас мы видим классическое затоваривание складов. Дилерам выгоднее продать машину с минимальной наценкой прямо сейчас, чем держать её на балансе и платить за хранение. Для покупателя это лучший момент для торга", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Кризис флагманов: почему Vesta теряет позиции

У АвтоВАЗа наметилась тревожная тенденция. Продажи флагманской Lada Vesta рухнули более чем на 40% за пять месяцев года. Проблема кроется в агрессивной политике конкурентов: китайские седаны предлагают более современную электронику и комфорт за сопоставимые деньги. При этом внутри бренда растет спрос на Niva Travel — её выбирают жители регионов за проходимость и низкую стоимость эксплуатации.

Параллельный импорт и триумф Toyota

Импорт автомобилей в мае вырос на 84% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на отсутствие официальных поставок, Toyota вошла в семерку лидеров рынка, продав более трех тысяч машин за месяц. Это доказывает, что российский водитель по-прежнему доверяет японскому качеству больше, чем ярким китайским планшетам на колесах. Водительское удостоверение сегодня позволяет управлять самыми разными типами техники, включая импортные вездеходы, что также подстегивает интерес к надежным зарубежным брендам.

"Схемы ввоза через дружественные страны полностью отлажены. Покупатель получает привычный бренд, а вопрос с гарантией решают крупные страховые компании. Это уже не экзотика, а полноценная часть нашего рынка", — отметила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Показатель Значение в мае 2026
Продано новых легковых авто 109 892 единиц
Средняя цена автомобиля 3,33 млн рублей
Доля импорта из Китая ~73%
Лидер среди иномарок Haval (15,8 тыс. шт.)

Ответы на популярные вопросы

1. Почему цены начали снижаться именно сейчас?

Рынок перенасыщен китайскими марками, а покупательский спрос замедлился из-за высокой закредитованности и прекращения ажиотажа.

2. Стоит ли покупать машину прямо сейчас?

В массовом сегменте до 3 млн рублей сейчас можно получить максимальные скидки от дилеров, так как склады переполнены моделями прошлых поставок.

3. Какая марка сейчас самая доступная в обслуживании?

Лидерами остаются отечественные Lada и Tenet из-за развитой сети сервисов и наличия комплектующих на локальных складах.

4. Что будет с ценами до конца 2026 года?

Тенденция к стабилизации сохранится, однако резкого обвала ждать не стоит — стоимость будет балансировать в зависимости от курса валют и мер господдержки.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, автослесарь Денис Хромов, специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Садоводство, цветоводство
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Последние материалы
Мировой рынок ждет потрясение: российское сырье начало вытеснять конкурентов в крупнейшей экономике Азии
Новые штрафы за западные ID‑технологии: разбираемся кто окажется под ударом
Никакого стыда за кошелёк: Ольга Орлова рассказала о распределении средств в своём браке
Бензиновый мотор больше не крутит колеса: инновация Chery лишила владельцев главной проблемы
Просто положить наличные больше нельзя. Юрист назвал суммы, из-за которых банк блокирует счета россиян
Крах безопасности в Европе уже близко: навязанное союзничество превращает Прибалтику в линию удара
Армению взяли на денежный крючок: кредит МВФ стал первым платежом за политическую сдачу позиций
Любителей кино лишили покоя: кинокритики назвали фильмы с самыми непредсказуемыми финалами
Пух и искра: за неосторожность теперь отвечают по всей строгости
Эпоха вертикального взлёта закончилась: ситуация в турбизнесе России заставили искать новые рычаги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.