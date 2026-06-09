Российским водителям развязали руки: привычный документ позволил пересесть на мощные вездеходы

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который существенно упрощает жизнь любителям активного отдыха и владельцам загородной недвижимости. Теперь водителям легковых автомобилей, грузовиков и автобусов не придется получать специальное удостоверение тракториста-машиниста, чтобы сесть за руль мощных квадроциклов и снегоболотоходов. Новые правила устраняют избыточные бюрократические барьеры, позволяя управлять спецтехникой категории AII на основании обычного водительского удостоверения при соблюдении ряда условий по возрасту и стажу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квадроцикл

Какие права теперь заменяют удостоверение тракториста

Принятый законопроект расширяет возможности владельцев стандартных водительских категорий. Если раньше обладатели прав "B", "C" и "D" могли легально управлять только самой легкой внедорожной техникой (категория AI), то теперь им открыт доступ к более тяжелым машинам. Речь идет о категории AII, для которой ранее требовалось проходить обучение в специализированных центрах и сдавать экзамены в Гостехнадзоре.

"Это решение давно назрело, так как органы управления на современных квадроциклах и мощных багги во многом схожи с автомобильными. Навыки, полученные в автошколе, позволяют безопасно маневрировать на такой технике, особенно с учетом автоматических трансмиссий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Нововведение избавляет водителей от необходимости возить с собой массивную кипу документов. Достаточно будет предъявить инспектору обычную "розовую карточку". Это особенно актуально на фоне того, как Госдума предлагает пересмотреть систему штрафов за отсутствие физических документов в пользу электронных баз данных.

Возрастные ограничения и требования к стажу

Несмотря на упрощение правил, свободный доступ к внедорожникам получат не все. Законодатели установили фильтр, чтобы отсечь неопытных водителей от управления потенциально опасной техникой. Чтобы сесть за руль вездехода категории AII с обычными правами категории "B" или "C", водителю должно исполниться 19 лет. Кроме того, стаж активного вождения по соответствующей категории должен составлять не менее 12 месяцев.

"Техника категории AII коварнее обычного авто: у неё другой центр тяжести и специфическая реакция на газ. Годовой стаж за рулем машины дает базовое понимание динамики, но я советую перед первым выездом в лес потренировать 'змейку' и экстренное торможение на пустой площадке, чтобы почувствовать габариты и инерцию тяжелого вездехода", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Для владельцев прав категории "D" дополнительные условия по стажу не прописаны так жестко, однако общие требования к возрасту и безопасности остаются приоритетными. Государство рассчитывает, что такая мера подстегнет развитие внутреннего туризма, сделав аренду внедорожной техники более доступной для россиян.

Технические параметры доступной техники

Под категорию самоходных машин AII попадают внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов. Количество сидячих мест в таких машинах ограничено восемью (не считая кресла водителя). Это практически весь сегмент современных туристических багги и мощных утилитарных вездеходов.

"С технической точки зрения эти машины близки к легковым внедорожникам, но имеют упрощенную конструкцию подвески и открытый кузов. Важно помнить о регулярном обслуживании: после каждой поездки по грязи нужно промывать радиаторы и проверять пыльники шрусов, иначе дорогостоящий ремонт неизбежен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Стоит учитывать, что рост популярности такой техники может изменить расстановку сил на рынке. Пока одни выбирают надежные рамные вездеходы для путешествий по дорогам, другие теперь смогут легально пересесть на специализированную внедорожную технику для заездов по пересеченной местности, не тратя время на лишние экзамены.

Параметр Новые правила (Категория AII) Необходимые документы Водительское удостоверение "B", "C" или "D" Минимальный возраст От 19 лет Требуемый стаж Не менее 12 месяцев по основной категории Лимит массы техники До 3500 кг Пассажировместимость До 8 человек (кроме водителя)

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли менять старые права, чтобы водить квадроцикл? Нет, менять бланк удостоверения не требуется. Право управления внедорожной техникой при наличии нужных категорий подтверждается автоматически на основании закона. Относится ли это правило к легким мотовездеходам? Да, водители с правами "B" уже имели доступ к категории AI, а теперь получают право управлять и более тяжелой техникой AII без дополнительных экзаменов. Можно ли выезжать на таких машинах на дороги общего пользования? Закон регулирует только право управления (наличие прав), но не отменяет правила эксплуатации самоходных машин. Большинство такой техники по-прежнему предназначено для бездорожья. Будут ли проверять стаж при каждой остановке? Инспекторы ГИБДД увидят дату открытия вашей категории в правах. Если с момента получения прав прошло меньше года, управление техникой AII будет считаться нарушением.

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