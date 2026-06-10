Салон задыхается в душной парной: копеечная мера восстанавливает климат без визита в сервис

Когда салон автомобиля превращается в парную, а кондиционер вместо спасительной прохлады гонит тёплый воздух, владельцы часто готовятся к крупным тратам в сервисе. Однако в 80% случаев вернуть арктическую свежесть в машину можно самостоятельно, потратив на это не более часа и минимум средств. Большинство проблем с климатической системой связаны с банальным загрязнением или естественной утечкой хладагента, что устраняется без специального инженерного образования.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Климат-контроль

Первичная диагностика: ищем причину

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо локализовать неисправность. Заведите двигатель и активируйте кондиционер на минимально возможную температуру при максимальных оборотах вентилятора. Если поток воздуха слабый — проблема в проходимости каналов. Если дует сильно, но жаром — в охлаждающем контуре.

"Многие водители путают механическую поломку компрессора с обычным загрязнением радиатора. Прежде чем ехать на диагностику, посмотрите на состояние конденсора под капотом. Если он забит плотным слоем пыли и пуха, теплообмен нарушается, и система просто уходит в защитный режим", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Чек-лист по самостоятельному обслуживанию

Приведение системы в порядок состоит из четырех этапов. Начать стоит с самого простого — замены салонного фильтра. Забитый расходник не только препятствует прохождению воздуха, но и становится рассадником бактерий. Стоимость нового элемента редко превышает 800 рублей, а замена занимает около 10 минут.

Второй этап — очистка радиатора кондиционера. Он расположен в передней части автомобиля и принимает на себя весь дорожный мусор. Для очистки нужно аккуратно промыть его водой под небольшим давлением. Использование мощных моек высокого давления запрещено, так как струя может моментально загнуть мягкие алюминиевые ребра теплообменника.

"Если в салоне появился характерный запах сырости, это признак размножения грибка на испарителе. Рекомендую использовать специальные пенные очистители. Достаточно распылить состав через дренажную трубку или воздуховоды, подождать 15 минут и проветрить машину. Это не только уберет вонь, но и защитит органы дыхания от аллергенов", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Заключительный этап — проверка давления фреона. Ежегодная потеря хладагента в пределах 10-15% считается нормой. Для самостоятельной заправки существуют готовые наборы с манометром. Процедура проводится при работающем двигателе через штуцер низкого давления. Важно контролировать положение стрелки на манометре: она должна оставаться в зеленом секторе, так как избыточное давление так же опасно для системы, как и его дефицит. Часто современные автомобили оснащаются сложными блоками управления, которые могут выдать всю правду о поломках авто при правильном прочтении данных.

Как продлить жизнь климатической системе

Чтобы не сталкиваться с внезапным перегревом в пробках, кондиционер требует регулярного внимания не только летом. Основная причина выхода системы из строя — рассыхание резиновых уплотнителей. Чтобы этого избежать, включайте охлаждение минимум на 10 минут каждые две недели даже в зимний период. Это обеспечит циркуляцию масла внутри контура.

"Даже если визуально система кажется герметичной, микротрещины в шлангах могут постепенно стравливать газ. Самостоятельная дозаправка — это временная мера. Если через неделю после процедуры холод снова пропал, значит, есть серьезное повреждение, требующее инструментального поиска утечки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

При покупке подержанной машины бывает сложно оценить реальное состояние климата, особенно если цены на внедорожники в России подталкивают к экономии на диагностике. Всегда проверяйте чистоту пространства между радиаторами — это лакмусовая бумажка отношения владельца к технике.

Признак неисправности Способ решения Слабый обдув из дефлекторов Замена салонного фильтра Неприятный запах прелости Антибактериальная чистка испарителя Воздух прохладный, но не холодный Промывка радиатора Отсутствие охлаждения при нормальном потоке Дозаправка хладагентом (фреоном)

Ответы на популярные вопросы водителей

Можно ли заправлять кондиционер самостоятельно без опыта?

Да, при использовании готовых наборов с манометром и подробной инструкцией риск ошибки невелик. Главное — не перекачать систему и подключаться только к порту низкого давления. Как часто нужно менять салонный фильтр?

В городских условиях рекомендуется замена каждые 10 000 — 15 000 км или один раз в год весной, перед началом эксплуатации кондиционера. Почему нельзя мыть радиатор кондиционера напором из "Керхера"?

Давление воды из профессиональной мойки составляет 120-150 бар, что мгновенно сминает тонкие алюминиевые соты радиатора, полностью блокируя поток воздуха. Зачем включать кондиционер зимой?

Хладагент содержит специальное масло. При длительном простое оно стекает в нижнюю часть системы, из-за чего резиновые прокладки пересыхают и начинают пропускать фреон.

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