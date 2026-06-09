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Документы дома, а штраф в кармане: Госдума против устаревших правил

Авто

В Государственной думе предложили пересмотреть систему наказаний за отсутствие физических документов у водителей. Инициатива направлена на устранение избыточных штрафов в ситуациях, когда автомобилист просто забыл удостоверение или СТС дома. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий направил соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, призывая адаптировать законодательство к цифровым реалиям.

Удивленный водитель
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Удивленный водитель

Цифровизация против дорожных протоколов

Авторы проекта настаивают на полной отмене административной ответственности, если инспектор может подтвердить право управления транспортным средством через электронные базы ГИБДД. Сегодня наличие данных в системе не освобождает водителя от взыскания, хотя технические возможности ведомства позволяют провести проверку за считанные секунды. 

Парламентарии указывают на юридическую несправедливость: сейчас забывчивый владелец машины наказывается по той же статье, что и злостный нарушитель, не имеющий прав вовсе. Такая мера позволит избежать лишних конфликтов на дорогах, особенно когда инспекторы оформляют протокол ГИБДД по формальным признакам.

"Инициатива выглядит логичным шагом в эпоху государственных цифровых сервисов, так как избыточное давление на дисциплинированных водителей не способствует безопасности, а лишь плодит бюрократию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Архаичные штрафы в эпоху баз данных

Нынешняя санкция в размере 500 рублей создавалась в период, когда удаленная верификация личности была невозможна. Как пишет "За рулём", современные инспекторы оснащены планшетами, позволяющими мгновенно "пробить" водителя. Сохранение наказания за отсутствие пластиковой карточки кажется пережитком прошлого, который не несет профилактической пользы. Возможно, в будущем такие послабления станут частью более глобальной реформы 2027 года, затрагивающей правила допуска к движению.

Стоит отметить, что пока закон обязывает возить с собой оригиналы документов, любые споры с полицией часто заканчиваются не в пользу автомобилиста. Даже если машина технически исправна, а полис ОСАГО активен, формальное нарушение ПДД влечет за собой потерю времени и средств. Депутаты надеются, что перевод документов в "цифру" станет окончательным приоритетом МВД, упростив жизнь миллионам россиян.

Ответы на популярные вопросы о штрафах за отсутствие прав

Нужно ли платить штраф, если права есть в приложении "Госуслуги Авто"?

На данный момент наличие электронного образа документов в приложении не отменяет обязанности предъявлять оригинал по требованию инспектора, поэтому штраф в 500 рублей остается законным.

Могут ли эвакуировать машину, если водитель забыл СТС?

Согласно действующим нормам, если водитель не может предъявить свидетельство о регистрации, инспектор имеет право задержать транспортное средство и отправить его на штрафстоянку.

Относится ли инициатива к водителям, лишенным прав?

Нет, предложение ЛДПР касается исключительно тех случаев, когда у человека есть действующее право управления, но физический бланк документа остался дома.

Как инспектор проверяет наличие страховки без бумажного полиса?

Сотрудник ГИБДД запрашивает информацию в единой базе АИС ОСАГО по номеру автомобиля или VIN-коду, что позволяет подтвердить наличие страховки даже без бланка.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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