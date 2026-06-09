Кошелек водителя под прицелом: ситуация на дорогах вынудила страховщиков готовить жесткие меры

ОСАГО превратилось в хромую лошадь, которая жрет больше овса, чем способна везти. Страховщики в панике: по итогам начала 2026 года убыточность сектора пробила психологический потолок в 104,3%. Это значит, что на каждый полученный рубль компании тратят 1 рубль и 4 копейки. Математика, достойная камикадзе.

Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина, калькулятор и монеты на столе

Почему горят бюджеты страховщиков

Российский союз автостраховщиков (РСА) бьет в набат: "автогражданка" официально признана убыточной. Основная причина — взлет цен на запчасти. Теперь любая мелкая потасовка в пробке превращается в финансовую катастрофу. Фара современного "китайца" стоит как подержанная "Гранта", а суды все чаще встают на сторону пострадавших, требуя выплат сверх лимитов.

"Запчасти дорожают быстрее, чем растут тарифы. Мы видим разрыв между реальностью и страховыми справочниками", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Свою лепту вносят и "профессиональные пострадавшие". Мошенники изобретают схемы быстрее, чем маркетологи — названия для новых моделей машин. Недостаточный контроль за полисами превратил систему в решето, сквозь которое утекают миллиарды.

Цифры, которые кусаются

Средняя выплата подскочила до 119 197 рублей. Это почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом стоимость полиса застряла на отметке в 7,5 тысяч. Страховые компании напоминают голодного медведя, которого заставляют сидеть на диете из сухих веток.

Параметр Значение (2026 год) Уровень выплат и расходов 104,3% Средняя выплата пострадавшему 119 197 руб. Средняя стоимость полиса 7 557 руб.

Индивидуализация тарифов пока удерживает дамбу от прорыва. Те, кто водит аккуратно, платят меньше. Но для тех, кто превращает дороги в арену для гладиаторских боев, ценник будет только расти. Банк России замер в раздумьях: расширять ли тарифный коридор снова?

"Выход за рамки 100% — это сигнал к пересмотру базовых ставок. Мы ждем реакции регулятора осенью", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Камеры против "пустых" лобовых стекол

Главная надежда страховщиков — тотальный контроль. Осенью камеры начнут щелкать тех, кто решил сэкономить и ездит без полиса. Это должно выдавить "зайцев" с дорог и наполнить общую кассу. Краткосрочные полисы (на 1-3 дня) уже пользуются спросом, но их доля пока слишком мала, чтобы спасти систему.

Если ситуация не выправится, нас ждет рост коэффициентов. Страховое лобби уже готовит почву для законотворческих маневров, пытаясь ограничить выплаты по суду. Битва за кошелек водителя официально началась.

"Техническое состояние машин ухудшается, а запчасти везут окольными путями. Это комплексный кризис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru мастер по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы об ОСАГО

Подорожает ли ОСАГО до конца года?

Прямых распоряжений Банка России пока нет, но эксперты ожидают расширения тарифного коридора на 10-15% для компенсации убытков компаний.

Помогут ли камеры снизить цены на страховку?

Напрямую — нет. Но они увеличат количество застрахованных машин, что сделает систему устойчивее и может притормозить рост базовой ставки.

Почему выплаты превышают собранные премии?

Из-за резкого подорожания кузовных деталей и агрегатов, а также издержек на судебные споры, которые составляют существенную часть расходов страховщиков.

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