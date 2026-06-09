Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт-шик, классика или бельевой стиль: как выбрать "свои" черные шорты этого лета
Худшая привычка по утрам: разрушен главный миф о бодрящем витаминном напитке
Волонтерские часы в Подмосковье: как добровольцы меняют экологию региона
Российский авторынок ждет жестокая зачистка: выжившие игроки из КНР изменят правила игры навсегда
Тихая катастрофа в вашей крови: как распознать симптомы критического снижения эритроцитов
Секретное право пенсионера: почему вам могут вернуть деньги за таблетки и анализы
Турция вытянет из вас последние деньги: эти ловушки разорят неопытных туристов
Рецепт бумажного клейстера: как избавиться от тараканов в квартире без химии и дихлофоса
Пляжная обувь вышла за пределы песка: как самые простые сланцы стали главным трендом сезона

Кошелек водителя под прицелом: ситуация на дорогах вынудила страховщиков готовить жесткие меры

Авто

ОСАГО превратилось в хромую лошадь, которая жрет больше овса, чем способна везти. Страховщики в панике: по итогам начала 2026 года убыточность сектора пробила психологический потолок в 104,3%. Это значит, что на каждый полученный рубль компании тратят 1 рубль и 4 копейки. Математика, достойная камикадзе.

Машина, калькулятор и монеты на столе
Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина, калькулятор и монеты на столе

Почему горят бюджеты страховщиков

Российский союз автостраховщиков (РСА) бьет в набат: "автогражданка" официально признана убыточной. Основная причина — взлет цен на запчасти. Теперь любая мелкая потасовка в пробке превращается в финансовую катастрофу. Фара современного "китайца" стоит как подержанная "Гранта", а суды все чаще встают на сторону пострадавших, требуя выплат сверх лимитов.

"Запчасти дорожают быстрее, чем растут тарифы. Мы видим разрыв между реальностью и страховыми справочниками", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Свою лепту вносят и "профессиональные пострадавшие". Мошенники изобретают схемы быстрее, чем маркетологи — названия для новых моделей машин. Недостаточный контроль за полисами превратил систему в решето, сквозь которое утекают миллиарды.

Цифры, которые кусаются

Средняя выплата подскочила до 119 197 рублей. Это почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом стоимость полиса застряла на отметке в 7,5 тысяч. Страховые компании напоминают голодного медведя, которого заставляют сидеть на диете из сухих веток.

Параметр Значение (2026 год)
Уровень выплат и расходов 104,3%
Средняя выплата пострадавшему 119 197 руб.
Средняя стоимость полиса 7 557 руб.

Индивидуализация тарифов пока удерживает дамбу от прорыва. Те, кто водит аккуратно, платят меньше. Но для тех, кто превращает дороги в арену для гладиаторских боев, ценник будет только расти. Банк России замер в раздумьях: расширять ли тарифный коридор снова?

"Выход за рамки 100% — это сигнал к пересмотру базовых ставок. Мы ждем реакции регулятора осенью", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Камеры против "пустых" лобовых стекол

Главная надежда страховщиков — тотальный контроль. Осенью камеры начнут щелкать тех, кто решил сэкономить и ездит без полиса. Это должно выдавить "зайцев" с дорог и наполнить общую кассу. Краткосрочные полисы (на 1-3 дня) уже пользуются спросом, но их доля пока слишком мала, чтобы спасти систему.

Если ситуация не выправится, нас ждет рост коэффициентов. Страховое лобби уже готовит почву для законотворческих маневров, пытаясь ограничить выплаты по суду. Битва за кошелек водителя официально началась.

"Техническое состояние машин ухудшается, а запчасти везут окольными путями. Это комплексный кризис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru мастер по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы об ОСАГО

Подорожает ли ОСАГО до конца года?

Прямых распоряжений Банка России пока нет, но эксперты ожидают расширения тарифного коридора на 10-15% для компенсации убытков компаний.

Помогут ли камеры снизить цены на страховку?

Напрямую — нет. Но они увеличат количество застрахованных машин, что сделает систему устойчивее и может притормозить рост базовой ставки.

Почему выплаты превышают собранные премии?

Из-за резкого подорожания кузовных деталей и агрегатов, а также издержек на судебные споры, которые составляют существенную часть расходов страховщиков.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, юрист Анастасия Гущина, инженер Михаил Лазарев
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мир. Новости мира
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Тихая катастрофа в вашей крови: как распознать симптомы критического снижения эритроцитов
Секретное право пенсионера: почему вам могут вернуть деньги за таблетки и анализы
Турция вытянет из вас последние деньги: эти ловушки разорят неопытных туристов
Рецепт бумажного клейстера: как избавиться от тараканов в квартире без химии и дихлофоса
Пляжная обувь вышла за пределы песка: как самые простые сланцы стали главным трендом сезона
Зарплатный взрыв в Калуге: что вынудило работодателей пойти на крайние и болезненные меры
Три красных флага: что именно лишает покупателей шанса на реальную экономию в ипотеке
Тело внезапно начало запасать воду: опасная ошибка в питьевом режиме
Игра на чужом поле заканчивается: регулятор жёстко берёт под контроль оборот зарубежных токенов
Безопасная нагрузка: как тренировать ноги и ягодицы, не перегружая позвоночник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.