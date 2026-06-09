Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начальственные кресла внезапно обесценились: работодатели сами превратили повышение в наказание
Когда макароны по-флотски отдыхают: как превратить банку тушёнки в легенду полевой кухни
Ранний взрыв в Балашихе: события в микрорайоне Авиаторов повторили страшный сценарий
Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавило пользователей от сетевой зависимости
Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы
Обычная жизнь вдруг стала поводом для стыда: миллионы девушек прячут настоящую себя даже от близких
Поставили черенки в воду — они сгниют: метод, который выдаст мощные корни
Чупокабра из кинотеатра: как обычный фильм 1995 года заставил миллионы людей поверить в монстра
Кухня превратится в хрущевку из-за трех ошибок: эти дешевые детали выдадут дурной вкус

Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте

Авто

Китайский гигант Chery провернул изящную рокировку. С официального сайта бренда в России испарилась страница кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Машина, которая еще вчера была флагманом и предметом вожделения семейных драйверов, теперь прячется в разделе "авто в наличии" как неликвидный остаток. Это не просто обновление модельного ряда. Это системная зачистка территории под "нового русского" по имени Xcite, который выкатился из ворот бывшего завода Nissan в Петербурге.

Chery Tiggo 8
Фото: openverse by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 8

Прощальный поклон флагмана

Chery Tiggo 8 Pro Max был похож на сытого золотистого ретривера: большой, дружелюбный и готовый везти семерых. Но маркетологи — люди суровые. В угоду локализации и политическим реверансам "восьмерку" фактически принесли в жертву. Сейчас на сайте болтается лишь топовая версия Ultimate с полным приводом и двухлитровым турбомотором за 3 545 000 рублей. Переднеприводные модификации с двигателем 1.6 литра, которые радовали кошелек экономного отца семейства, приказали долго жить.

"Китайцы крайне прагматичны. Зачем им внутренняя конкуренция, когда можно отдать готовую платформу российскому бренду и получать роялти, формально не присутствуя в сегменте? Это стандартная схема обхода таможенных барьеров", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Исчезновение модели — это всегда риск для вторичного рынка. Покупатели боятся остаться без запчастей, хотя в случае с Chery это вряд ли случится. Детали от Tiggo 8 Pro Max будут подходить к "новому" российскому аналогу как родные. Тем более, что электроника у этих машин часто страдает от типичных детских болезней, которые выдают всю правду о поломках при глубокой диагностике сканером.

Брат-близнец из Петербурга

Свято место пусто не бывает. На смену Chery пришел проект Xcite. Под этим брендом в Питере теперь собирают ровно ту же самую "восьмерку", только с другими шильдиками. Для Chery это способ сохранить лицо и продажи, для России — отчет о работающих заводах. Машина осталась прежней: тот же силуэт, тот же функционал. Но теперь она официально "наша". Это как переодеть китайского гимнаста в форму сборной России — прыгает так же, но паспорт "правильный".

"С технической точки зрения замена Chery на Xcite ничего не меняет. Агрегатная база та же. Покупателям стоит смотреть не на шильдик, а на качество сборки конкретных партий, чтобы избежать типичных проблем с проводкой и датчиками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технический расклад: что осталось на складах

Если вы грезили именно о Chery, а не о его петербургском клоне, время поджимает. Выбор сузился до одной комплектации. Пока дилеры распродают остатки, цены могут вести себя непредсказуемо. Важно помнить, что даже самый технологичный "китаец" требует внимания к мелочам. Например, летом в пробках забитые радиаторы могут привести к тому, что двигатель закипит на трассе из-за пустяковой неисправности термостата.

Параметр Chery Tiggo 8 Pro Max 
Двигатель 2.0 Turbo (197 л. с.)
Привод Полный (AWD)
Цена от 3 545 000 руб.
Статус Выведен из основного каталога

Рынок меняется молниеносно. Сегодня вы покупаете флагман, а завтра его страницу удаляют из сети. Это реальность, в которой надежды покупателей разбились о маркетинг и санкционные маневры. В линейке Chery теперь остаются седан Arrizo 8 и кроссоверы младших серий. Эпоха "восьмерки" под китайским флагом официально завершена.

"Машина уходит, но кредитные обязательства остаются. При покупке остатков Tiggo 8 Pro Max внимательно считайте долговую нагрузку, так как ликвидность модели под китайским брендом может снизиться быстрее, чем вы выплатите автокредит", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о Chery Tiggo 8 Pro Max

Почему модель убрали с сайта?

Это связано с запуском локализованного аналога под российским брендом Xcite. Завод в Санкт-Петербурге теперь выпускает ту же модель, и Chery планово освобождает для нее рыночную нишу, чтобы избежать внутренней конкуренции.

Будет ли дефицит запчастей?

Нет, так как агрегатная база Chery и Xcite идентична. Большинство расходников и кузовных панелей останутся взаимозаменяемыми, что гарантирует наличие деталей в сервисах.

Стоит ли покупать остатки Tiggo 8 Pro Max сейчас?

Это имеет смысл, если дилер предлагает существенную скидку за "прошлую" модель. Технически вы получаете современный кроссовер с проверенным 2-литровым мотором, который уже успел избавиться от многих проблем первых партий.

Чем Xcite отличается от Chery?

Главные отличия — в эмблемах, названии и месте сборки. Техническая начинка, включая двигатели, трансмиссию и программное обеспечение, практически полностью копирует китайский оригинал.

Читайте также

Экспертная проверка: таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи долго смеялись над прищепками на моих томатах: в августе у них ботва, у меня — кусты ломятся от плодов
Садоводство, цветоводство
Соседи долго смеялись над прищепками на моих томатах: в августе у них ботва, у меня — кусты ломятся от плодов
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Мир. Новости мира
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Дальний Восток
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте
Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавило пользователей от сетевой зависимости
Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы
Обычная жизнь вдруг стала поводом для стыда: миллионы девушек прячут настоящую себя даже от близких
Поставили черенки в воду — они сгниют: метод, который выдаст мощные корни
MAX хотят сделать обязательным для всех смартфонов: владельцев iPhone ждёт самый спорный вопрос
Чупокабра из кинотеатра: как обычный фильм 1995 года заставил миллионы людей поверить в монстра
Кухня превратится в хрущевку из-за трех ошибок: эти дешевые детали выдадут дурной вкус
Слишком много пластика: лимит на банковские карты заставит многих сменить тактику
Жара вмешалась в графики россиян: власти могут урезать смены из-за удара по сердцу и сосудам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.