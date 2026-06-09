Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте

Китайский гигант Chery провернул изящную рокировку. С официального сайта бренда в России испарилась страница кроссовера Tiggo 8 Pro Max. Машина, которая еще вчера была флагманом и предметом вожделения семейных драйверов, теперь прячется в разделе "авто в наличии" как неликвидный остаток. Это не просто обновление модельного ряда. Это системная зачистка территории под "нового русского" по имени Xcite, который выкатился из ворот бывшего завода Nissan в Петербурге.

Фото: openverse by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 8

Прощальный поклон флагмана

Chery Tiggo 8 Pro Max был похож на сытого золотистого ретривера: большой, дружелюбный и готовый везти семерых. Но маркетологи — люди суровые. В угоду локализации и политическим реверансам "восьмерку" фактически принесли в жертву. Сейчас на сайте болтается лишь топовая версия Ultimate с полным приводом и двухлитровым турбомотором за 3 545 000 рублей. Переднеприводные модификации с двигателем 1.6 литра, которые радовали кошелек экономного отца семейства, приказали долго жить.

"Китайцы крайне прагматичны. Зачем им внутренняя конкуренция, когда можно отдать готовую платформу российскому бренду и получать роялти, формально не присутствуя в сегменте? Это стандартная схема обхода таможенных барьеров", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Исчезновение модели — это всегда риск для вторичного рынка. Покупатели боятся остаться без запчастей, хотя в случае с Chery это вряд ли случится. Детали от Tiggo 8 Pro Max будут подходить к "новому" российскому аналогу как родные. Тем более, что электроника у этих машин часто страдает от типичных детских болезней, которые выдают всю правду о поломках при глубокой диагностике сканером.

Брат-близнец из Петербурга

Свято место пусто не бывает. На смену Chery пришел проект Xcite. Под этим брендом в Питере теперь собирают ровно ту же самую "восьмерку", только с другими шильдиками. Для Chery это способ сохранить лицо и продажи, для России — отчет о работающих заводах. Машина осталась прежней: тот же силуэт, тот же функционал. Но теперь она официально "наша". Это как переодеть китайского гимнаста в форму сборной России — прыгает так же, но паспорт "правильный".

"С технической точки зрения замена Chery на Xcite ничего не меняет. Агрегатная база та же. Покупателям стоит смотреть не на шильдик, а на качество сборки конкретных партий, чтобы избежать типичных проблем с проводкой и датчиками", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технический расклад: что осталось на складах

Если вы грезили именно о Chery, а не о его петербургском клоне, время поджимает. Выбор сузился до одной комплектации. Пока дилеры распродают остатки, цены могут вести себя непредсказуемо. Важно помнить, что даже самый технологичный "китаец" требует внимания к мелочам. Например, летом в пробках забитые радиаторы могут привести к тому, что двигатель закипит на трассе из-за пустяковой неисправности термостата.

Параметр Chery Tiggo 8 Pro Max Двигатель 2.0 Turbo (197 л. с.) Привод Полный (AWD) Цена от 3 545 000 руб. Статус Выведен из основного каталога

Рынок меняется молниеносно. Сегодня вы покупаете флагман, а завтра его страницу удаляют из сети. Это реальность, в которой надежды покупателей разбились о маркетинг и санкционные маневры. В линейке Chery теперь остаются седан Arrizo 8 и кроссоверы младших серий. Эпоха "восьмерки" под китайским флагом официально завершена.

"Машина уходит, но кредитные обязательства остаются. При покупке остатков Tiggo 8 Pro Max внимательно считайте долговую нагрузку, так как ликвидность модели под китайским брендом может снизиться быстрее, чем вы выплатите автокредит", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о Chery Tiggo 8 Pro Max

Почему модель убрали с сайта?

Это связано с запуском локализованного аналога под российским брендом Xcite. Завод в Санкт-Петербурге теперь выпускает ту же модель, и Chery планово освобождает для нее рыночную нишу, чтобы избежать внутренней конкуренции.

Будет ли дефицит запчастей?

Нет, так как агрегатная база Chery и Xcite идентична. Большинство расходников и кузовных панелей останутся взаимозаменяемыми, что гарантирует наличие деталей в сервисах.

Стоит ли покупать остатки Tiggo 8 Pro Max сейчас?

Это имеет смысл, если дилер предлагает существенную скидку за "прошлую" модель. Технически вы получаете современный кроссовер с проверенным 2-литровым мотором, который уже успел избавиться от многих проблем первых партий.

Чем Xcite отличается от Chery?

Главные отличия — в эмблемах, названии и месте сборки. Техническая начинка, включая двигатели, трансмиссию и программное обеспечение, практически полностью копирует китайский оригинал.

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