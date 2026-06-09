Японское качество по цене Весты: хит от Honda начал массово захватывать региональные рынки

Японский семиместный минивэн Honda Stepwgn шестого поколения начал массово поступать на российский рынок по альтернативным каналам импорта. Стартовая цена за модель, которую во Владивостоке можно заказать за 1,6 миллиона рублей, сопоставима со стоимостью Lada Vesta в средних комплектациях. Несмотря на правый руль, автомобиль привлекает внимание семейных водителей благодаря надежным агрегатам, богатому оснащению современными системами безопасности и возможности выбора между передним и полным приводом.

Фото: commons.wikimedia.org by Токумейгакариноаосима is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0 Honda STEPWGN

География цен: от Приморья до Центральной России

Заявленный ценник в 1,6 миллиона рублей актуален для заказов "под ключ" через компании во Владивостоке. Однако реальная стоимость машин, которые уже находятся в наличии на стоянках дилеров, существенно выше. Логистика и коммерческая наценка превращают бюджетный минивэн в автомобиль стоимостью от 2,8 до 3,7 миллиона рублей в зависимости от города.

"При покупке таких машин важно понимать, что цена в полтора миллиона часто подразумевает только аукционную стоимость и базовые сборы. Когда автомобиль доезжает до европейской части страны, в его цену закладываются перегоны, хранение и маржа посредника. Перед сделкой нужно обязательно проверить скрытые параметры в электронных блоках, чтобы не купить экземпляр со скрученным пробегом или замаскированными дефектами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

В Сибири за исполнение Spada просят в среднем 2,5 миллиона рублей, в Ростове-на-Дону — 2,7 миллиона, а в центральных регионах цена вплотную приближается к 3 миллионам за топовые версии. Машины, находящиеся в шоурумах Анапы или Сосновоборска, продаются еще дороже — до 3,3 миллиона рублей за базовое исполнение Air.

Различия Air и Spada: за что стоит переплачивать

Базовая версия Air ориентирована на практичность: тканевый салон, минимум хрома во внешней отделке и лаконичный дизайн. При этом даже в "базе" водитель получает цифровую приборную панель, запуск кнопкой и мультимедиа с большим экраном. Для задних пассажиров предусмотрены складные столики, что удобно в дальних поездках.

Версия Spada — это более имиджевый вариант. Она отличается агрессивной решеткой радиатора, наличием спойлера и комбинированной отделкой салона кожей. Список опций здесь заметно шире: электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, трехзонный климат-контроль и системы активной безопасности, включая мониторинг слепых зон.

"Stepwgn традиционно силен своей пассивной безопасностью — 12 подушек в штатном оснащении версии Spada это серьезный аргумент. Однако владельцам стоит помнить, что обилие электроники требует качественного питания. Часто проблемы начинаются с мелочей в системе охлаждения или окисления контактов, что для японских 'электричек' может стать критичным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Техническая начинка и ресурс агрегатов

Силовая установка безальтернативна: полуторалитровый турбомотор (L15C) мощностью 150 л. с. Этот двигатель хорошо знаком мотористам по модели Civic и CR-V. В паре с ним работает вариатор. В отличие от многих конкурентов, Honda предлагает Stepwgn как с передним, так и с полным приводом, что делает машину актуальной для российских регионов с затяжными зимами.

"Вариаторы на Honda при должном уходе ходят долго, но они очень чувствительны к качеству масла. Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, когда велик риск нарваться на контрафакт, владельцам стоит выбирать только те марки моторных масел, которые не подделывают в России. Своевременное обслуживание позволит турбированному мотору без проблем пройти 200-250 тысяч километров", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Параметр Характеристики Honda Stepwgn VI Двигатель 1.5 Турбо, 150 л. с. Трансмиссия Вариатор (CVT) Тип привода Передний / Полный Количество мест 7 (капитанские кресла во 2 ряду) Безопасность Адаптивный круиз, 12 подушек, контроль знаков

Ответы на популярные вопросы о Honda Stepwgn

1. Насколько надежен турбомотор 1.5 на этом минивэне?

Это современный двигатель с прямым впрыском. Он требователен к качеству бензина (не ниже АИ-95) и чистоте радиаторов, но при регулярной замене масла раз в 7-8 тысяч километров серьезных проблем не доставляет. 2. Есть ли сложности с запчастями на правый руль?

Расходники и основные детали подвески унифицированы с другими моделями Honda. Кузовные детали сейчас заказываются напрямую из Японии или ОАЭ, сроки доставки составляют от 3 до 6 недель. 3. Подойдет ли этот автомобиль для большой семьи с маленькими детьми?

Да, Stepwgn считается одним из лучших в классе по трансформации салона. Низкий пол удобен для посадки детей, а наличие шторок и множества USB-портов делает поездки комфортными. 4. Влияет ли правый руль на стоимость страховки?

Прямого коэффициента на расположение руля в ОСАГО нет, однако страховые компании могут внимательнее изучать историю эксплуатации подобных авто при расчете КАСКО.

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