АвтоВАЗ рискует потерять лидерство: на рынок завезли иномарки дешевле самой простой Lada Vesta

На российском автомобильном рынке появился новый игрок, способный перекроить бюджетный сегмент. Седан Chevrolet Monza, созданный совместным предприятием SAIC-General Motors для Китая, теперь доступен в России по цене от 1,44 млн рублей. Это делает иномарку дешевле отечественных бестселлеров Lada Vesta, при этом оснащение "американца" китайской сборки значительно превосходит базовые российские комплектации.
Поставки Chevrolet Monza осуществляются по "серым" схемам и каналам параллельного импорта. География продаж охватывает всю страну — от Дальнего Востока до центральных регионов. Наиболее агрессивную ценовую политику демонстрируют продавцы в Чебоксарах, предлагая привезти автомобиль под заказ за 1,44-1,46 млн рублей. В эту стоимость уже включены все таможенные сборы и сопутствующие платежи.
"Такая низкая цена под заказ объяснима оптимизацией логистики и таможенного оформления через страны ЕАЭС. Однако покупателю важно учитывать риски: гарантийные обязательства в этом случае лежат на продавце, а не на производителе", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.
Для тех, кто не готов ждать, доступны "живые" машины из наличия, но их стоимость заметно выше. В Ярославле седан обойдется в 1,76 млн рублей, в Благовещенске и Подмосковье цена доходит до 1,85 млн, а столичные дилеры просят за модель до 1,89 млн рублей. Даже при такой наценке Monza остается конкурентоспособной на фоне дефицита привычных европейских и корейских марок.
Российским водителям доступны две основные модификации седана. Базовая версия оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Это решение выглядит более надежным в долгосрочной перспективе для тех, кто планирует длительную эксплуатацию.
"Классическая гидромеханическая трансмиссия в связке с простым мотором — это именно то, за чем сейчас охотятся на вторичном рынке. Важно лишь не забывать, что даже замена масла в таких агрегатах требует соблюдения заводских допусков, чтобы не сократить ресурс коробки", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Более динамичный вариант — турбомотор объемом 1,3 литра, выдающий 163 л. с. Он также агрегатируется 6-ступенчатым "автоматом", что выгодно отличает модель от многих китайских конкурентов, использующих в этом классе роботы или вариаторы.
Главным преимуществом Monza становится ценовой демпинг. При стоимости в 1,44 млн рублей альтернатив среди новых автомобилей с автоматической трансмиссией практически нет. Даже продукция АвтоВАЗа в сопоставимых по удобству версиях оказывается дороже.
|Модель автомобиля
|Минимальная цена (с АКПП/Вариатором)
|Chevrolet Monza (Premium)
|от 1,44 млн руб.
|LADA Iskra (седан)
|от 1,497 млн руб.
|LADA Vesta (седан)
|от 1,631 млн руб.
|Москвич 6
|от 2,237 млн руб.
Версия Premium, предлагаемая за минимальную цену, разрушает представление о бюджетном автомобиле. Покупатель получает не просто транспортное средство, а современный цифровой интерьер. Центральное место в салоне занимает сдвоенный блок экранов: цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа.
"Наличие электронного ручника с функцией AutoHold и качественной мультимедиа делает ежедневные поездки по пробкам гораздо комфортнее. Современная электроника здесь интегрирована грамотно, что редкость для бюджетников прошлых лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Помимо электроники, Monza радует отделкой салона экокожей, кондиционером и продуманной эргономикой. Для тех, кто подыскивает проверенные временем варианты, рынок предлагает надёжные машины параллельного импорта, однако в ценовой категории "полтора миллиона" Monza на текущий момент выглядит фаворитом.
1. Есть ли официальная гарантия на эти автомобили?
Нет, автомобиль поставляется по параллельному импорту, поэтому заводская гарантия GM в России не действует. Гарантийную поддержку может предоставлять конкретный дилер.
2. Какой бензин предпочтителен для двигателей Monza?
Для атмосферного мотора 1.5 допустим качественный АИ-92, однако для турбированного двигателя 1.3 во избежание детонации рекомендуется использовать АИ-95.
3. Будут ли проблемы с запчастями?
Модель построена на глобальной платформе GM и унифицирована с многими китайскими моделями Buick. Основные расходники доступны, но кузовные детали придется заказывать из КНР.
4. Влияет ли "серый" ввоз на юридическую чистоту сделки?
При покупке важно проверять наличие СБКТС и статус уплаты утилизационного сбора, чтобы избежать проблем с постановкой на учет в ГИБДД.
На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.