АвтоВАЗ рискует потерять лидерство: на рынок завезли иномарки дешевле самой простой Lada Vesta

На российском автомобильном рынке появился новый игрок, способный перекроить бюджетный сегмент. Седан Chevrolet Monza, созданный совместным предприятием SAIC-General Motors для Китая, теперь доступен в России по цене от 1,44 млн рублей. Это делает иномарку дешевле отечественных бестселлеров Lada Vesta, при этом оснащение "американца" китайской сборки значительно превосходит базовые российские комплектации.

Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ CHEVROLET MONZA RS

Цены и география поставок: от Уссурийска до Москвы

Поставки Chevrolet Monza осуществляются по "серым" схемам и каналам параллельного импорта. География продаж охватывает всю страну — от Дальнего Востока до центральных регионов. Наиболее агрессивную ценовую политику демонстрируют продавцы в Чебоксарах, предлагая привезти автомобиль под заказ за 1,44-1,46 млн рублей. В эту стоимость уже включены все таможенные сборы и сопутствующие платежи.

"Такая низкая цена под заказ объяснима оптимизацией логистики и таможенного оформления через страны ЕАЭС. Однако покупателю важно учитывать риски: гарантийные обязательства в этом случае лежат на продавце, а не на производителе", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Для тех, кто не готов ждать, доступны "живые" машины из наличия, но их стоимость заметно выше. В Ярославле седан обойдется в 1,76 млн рублей, в Благовещенске и Подмосковье цена доходит до 1,85 млн, а столичные дилеры просят за модель до 1,89 млн рублей. Даже при такой наценке Monza остается конкурентоспособной на фоне дефицита привычных европейских и корейских марок.

Техническая начинка: классический "автомат" и турбомоторы

Российским водителям доступны две основные модификации седана. Базовая версия оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Это решение выглядит более надежным в долгосрочной перспективе для тех, кто планирует длительную эксплуатацию.

"Классическая гидромеханическая трансмиссия в связке с простым мотором — это именно то, за чем сейчас охотятся на вторичном рынке. Важно лишь не забывать, что даже замена масла в таких агрегатах требует соблюдения заводских допусков, чтобы не сократить ресурс коробки", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Более динамичный вариант — турбомотор объемом 1,3 литра, выдающий 163 л. с. Он также агрегатируется 6-ступенчатым "автоматом", что выгодно отличает модель от многих китайских конкурентов, использующих в этом классе роботы или вариаторы.

Сравнение с конкурентами: Monza против Lada и "Москвича"

Главным преимуществом Monza становится ценовой демпинг. При стоимости в 1,44 млн рублей альтернатив среди новых автомобилей с автоматической трансмиссией практически нет. Даже продукция АвтоВАЗа в сопоставимых по удобству версиях оказывается дороже.

Модель автомобиля Минимальная цена (с АКПП/Вариатором) Chevrolet Monza (Premium) от 1,44 млн руб. LADA Iskra (седан) от 1,497 млн руб. LADA Vesta (седан) от 1,631 млн руб. Москвич 6 от 2,237 млн руб.

Что входит в комплектацию Premium

Версия Premium, предлагаемая за минимальную цену, разрушает представление о бюджетном автомобиле. Покупатель получает не просто транспортное средство, а современный цифровой интерьер. Центральное место в салоне занимает сдвоенный блок экранов: цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа.

"Наличие электронного ручника с функцией AutoHold и качественной мультимедиа делает ежедневные поездки по пробкам гораздо комфортнее. Современная электроника здесь интегрирована грамотно, что редкость для бюджетников прошлых лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Помимо электроники, Monza радует отделкой салона экокожей, кондиционером и продуманной эргономикой. Для тех, кто подыскивает проверенные временем варианты, рынок предлагает надёжные машины параллельного импорта, однако в ценовой категории "полтора миллиона" Monza на текущий момент выглядит фаворитом.

Ответы на популярные вопросы о Chevrolet Monza

1. Есть ли официальная гарантия на эти автомобили?

Нет, автомобиль поставляется по параллельному импорту, поэтому заводская гарантия GM в России не действует. Гарантийную поддержку может предоставлять конкретный дилер. 2. Какой бензин предпочтителен для двигателей Monza?

Для атмосферного мотора 1.5 допустим качественный АИ-92, однако для турбированного двигателя 1.3 во избежание детонации рекомендуется использовать АИ-95. 3. Будут ли проблемы с запчастями?

Модель построена на глобальной платформе GM и унифицирована с многими китайскими моделями Buick. Основные расходники доступны, но кузовные детали придется заказывать из КНР. 4. Влияет ли "серый" ввоз на юридическую чистоту сделки?

При покупке важно проверять наличие СБКТС и статус уплаты утилизационного сбора, чтобы избежать проблем с постановкой на учет в ГИБДД.

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