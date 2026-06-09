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Рынок рамных внедорожников в России перестроился: надежды покупателей разбились о суровую реальность цен

Авто

Рамный внедорожник в 2026 году остается для российских водителей символом автономности и готовности к любым дорожным вызовам. Несмотря на уход европейских и японских марок, рынок адаптировался: место привычных брендов заняли амбициозные новички из КНР, а отечественные заводы удерживают позиции в бюджетном сегменте. Сегодня выбор честного полного привода варьируется от спартанских вездеходов за 1,7 миллиона рублей до технологичных моделей, чья стоимость вплотную приближается к отметке в 5 миллионов. 

Tank 300
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Tank 300

Отечественная классика: УАЗ "Хантер" и "Патриот"

Самым доступным входным билетом в мир "рамы" остаются изделия Ульяновского автозавода. УАЗ "Хантер" стоит от 1 720 000 рублей и представляет собой агрегат для тех, кто не боится отсутствия шумоизоляции ради проходимости. Неразрезные мосты и двухступенчатая раздаточная коробка позволяют ему игнорировать отсутствие дорог, но делают эксплуатацию в городе настоящим испытанием. Его собрат, "Патриот" (от 1 732 500 рублей), предлагает заметно больше комфорта и пространства в салоне при той же агрегатной базе. Однако отсутствие автоматической трансмиссии остается главным сдерживающим фактором для многих горожан.

"Покупая продукцию УАЗа, нужно четко осознавать, что это машины для специфических задач. Если планируете часто выезжать на тяжелое бездорожье, готовьтесь к постоянному техническому вниманию — ресурс узлов здесь напрямую зависит от качества обслуживания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Oting Paladin: японские корни под китайским соусом

За 3 000 000 рублей на рынке представлен Oting Paladin. Этот автомобиль интересен своей технической начинкой: он построен на платформе Nissan Terra и оснащается связкой из 218-сильного турбомотора Mitsubishi и проверенного восьмиступенчатого автомата ZF. Машина сочетает в себе неплохую эргономику и серьезный внедорожный потенциал с блокировками. Из слабых мест владельцы отмечают бюджетные материалы отделки и специфическую посадку из-за высоких порогов.

Haval H5: когда нужен гигантский объем

Haval H5 ценой от 3 799 000 рублей — это выбор тех, кому важен размер. Автомобиль делит платформу с крупногабаритным пикапом, что обеспечило ему огромный багажник и просторный салон. При этом часто возникают опасения по поводу долговечности сложных электронных узлов. Стоит помнить, что надежность трансмиссии у современных китайских авто во многом зависит от соблюдения температурных режимов эксплуатации.

"При покупке таких крупных машин, особенно с пробегом, важно проверять не только уровень масла, но и состояние всех датчиков. Часто электроника начинает сбоить из-за попадания влаги в разъемы после покатушек по глубоким лужам", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Tank 300: стиль против сурового офроуда

Tank 300 (от 4 499 000 рублей) стал бестселлером благодаря дизайну в стиле ретро-футуризма. Но под красивой оберткой скрывается серьезное "железо": рама и честный полный привод. Машина ведет себя в городе как привычный кроссовер, но на бездорожье способна на многое. Однако за комфорт приходится платить высоким расходом топлива и относительно небольшим для такого класса багажником. При выборе важно тщательно изучать историю сервиса, чтобы не наткнуться на скрученный пробег или скрытые дефекты после ДТП.

Haval H9: флагман с российскими сервисами

Обновленный в 2026 году Haval H9 (от 4 699 000 рублей) лишился дизельного мотора, что расстроило часть фанатов, но приобрел интеграцию с сервисами "Яндекс Авто". Это полноценный семейный лайнер с вентиляцией и массажем сидений, способный при этом уверенно двигаться по разбитым грунтовкам. Высокая стоимость владения и габариты делают его скорее статусным приобретением для дальних путешествий.

"Если бюджет ограничен, люди часто смотрят в сторону вторичного рынка. Цена выкупа авто дилером сейчас такова, что в трейд-ин попадают вполне живые экземпляры, но диагностика рамника требует особого внимания к состоянию металла под кузовом", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Модель внедорожника Стартовая цена (руб.)
УАЗ "Хантер" 1 720 000
УАЗ "Патриот" 1 732 500
Oting Paladin 3 000 000
Haval H5 3 799 000
Tank 300 4 499 000
Haval H9 4 699 000

Ответы на популярные вопросы

Какой из этих внедорожников самый экономичный?
Рамные машины априори потребляют много топлива из-за веса и аэродинамики. Относительно вменяемый расход показывает Oting Paladin благодаря настройкам АКПП, в то время как УАЗ и крупные Haval потребляют в городе 14-16 литров.

Можно ли купить рамный внедорожник с дизелем в 2026 году?
Выбор дизелей в официальной продаже резко сократился. Например, новый Haval H9 теперь поставляется только с бензиновым мотором. Дизельные варианты стоит искать среди пикапов или на вторичном рынке.

Что дешевле всего содержать?
В плане стоимости запчастей и доступности сервиса лидируют УАЗы. Китайские модели требуют более сложного диагностического оборудования и специфических расходников, что увеличивает стоимость ТО.

Подойдут ли эти машины для города?
Tank 300 и Haval H9 наиболее адаптированы для мегаполиса за счет электронных помощников и комфортных подвесок. УАЗы в городе остаются специфическим транспортом из-за плохой маневренности и механических коробок.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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