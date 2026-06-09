Масштабная перекройка кузова: ради какой детали инженерам пришлось изменить панели Lada Granta

АвтоВАЗ интегрирует китайский вариатор WLY в конструкцию Lada Granta. Производство обновленной модели стартует в первой половине 2027 года. Инженерам пришлось изменить кузовные панели и корпус трансмиссии, чтобы состыковать агрегаты, предназначенные изначально для более крупных платформ бренда.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Lada Granta

Инженерные сложности и решения

Для установки бесступенчатой трансмиссии Wan Li Yang конструкторам в Тольятти пришлось провести серьезную ревизию моторного отсека. Стандартное подкапотное пространство Granta оказалось слишком тесным для китайского узла. В результате специалисты изменили геометрию ряда кузовных панелей и доработали непосредственно картер коробки передач.

Переход на вариатор требует адаптации производственных линий. Завод планирует завершить подготовку штамповочного оборудования к 2027 году. Это позволит выпускать кузова с необходимыми технологическими изменениями в промышленном масштабе. Ранее бренд уже использовал японские четырехступенчатые классические автоматы, но их запасы были ограничены.

"Для бюджетного сегмента вариатор — это способ продлить жизненный цикл модели. Сопряжение агрегата WLY с возрастным кузовом Granta требует точной калибровки ECU, чтобы избежать перегрева в городских заторах", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Характеристики и ресурс агрегата

Китайская трансмиссия будет работать исключительно в связке с восьмиклапанным мотором. Мощность такого двигателя составляет 90 л. с. Ограничение по выбору силового агрегата обусловлено желанием производителя обеспечить максимальный запас прочности. Малый крутящий момент двигателя минимизирует износ ремня и шкивов вариатора.

Для покупателей, рассматривающих авто до 2 миллионов рублей, ресурс агрегата становится определяющим фактором. По предварительным оценкам, срок службы коробки передач при спокойной эксплуатации должен соответствовать ресурсу двигателя. Это критически важно для тех, кто сдает Lada Granta в трейд-ин спустя три-четыре года владения.

Параметр Значение Тип трансмиссии Вариатор WLY Двигатель 1.6 л, 8 клапанов Мощность 90 л. с. Год запуска 2027

Рыночное позиционирование и цены

Долгое время предполагалось, что Granta останется моделью исключительно на механике. Функцию бюджетного автомобиля с двумя педалями должна была взять на себя Lada Iskra стоимость которой выше текущего флагмана эконом-класса. Однако резкое падение продаж лада веста и смещение интереса потребителей заставили завод пересмотреть стратегию.

"Внедрение вариатора неизбежно приведет к росту цены. Сохранение значительного ценового зазора между Granta и Iskra станет главной задачей маркетологов в 2027 году", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

На текущий момент Lada Granta цена которой является самой низкой на рынке, остается бестселлером. Появление автоматизированной версии может привлечь городских жителей, которым важен комфорт в пробках. При этом важно учитывать, что авторынок рф 2026 года демонстрирует рост конкуренции со стороны подержанных иномарок.

"Покупателям стоит заранее оценить расходы на содержание. Обслуживание китайского вариатора требует использования специфических масел, что отразится на стоимости владения", — объяснил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы

Почему вариатор ставят только на 90-сильный мотор?

Это сделано для снижения нагрузки на трансмиссию. Более мощный 16-клапанный двигатель создает повышенный крутящий момент, что может сократить ресурс ремня вариатора в тяжелых условиях эксплуатации.

Будет ли Granta с вариатором дороже текущей версии?

Да, из-за стоимости самого узла WLY и необходимости изменения технологии производства кузовных деталей цена вырастет. Точные цифры будут известны ближе к старту продаж в 2027 году.

Чем этот вариатор отличается от того, что стоит на Vesta?

Технически это аналогичный агрегат китайского производства, однако для малого подкапотного пространства младшей модели потребовалась модификация корпуса коробки.

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