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Права категории B больше не подходят? Полный разбор правил для Газели с прицепом в 2026 году

Авто

Газель переросла статус простого фургона и превратилась в конструктор, где ошибка в одной букве водительского удостоверения обходится в 15 000 рублей. В 2026 году инспекторы ГИБДД пристально следят за тяжелыми версиями NEXT и самодельными прицепами, которые превращают легкий грузовик в автопоезд.

e-Gazelle
Фото: stt.ru is licensed under public domain
e-Gazelle

Весовой ценз и тонкости категорий

Большинство Газелей на дорогах укладываются в лимит 3,5 тонны. Это территория категории B. Сюда входят классическая Газель Бизнес, Соболь и стандартный NEXT. Однако ГАЗ выпустил на рынок тяжелую модификацию NEXT с разрешенной максимальной массой 4,6 тонны. Для управления такой машиной требуется категория C, так как по закону это уже полноценный грузовик.

"Разрешенная масса указана в СТС. Если там стоит цифра 4600 килограммов, а у водителя только категория B, машина отправится на штрафстоянку. Это прямая аналогия с управлением фурой без допуска", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Перевозчикам важно помнить про ограничения для начинающих водителей, которые могут коснуться коммерческого сектора. Работа на Газели требует не только знания габаритов, но и понимания региональных правил. В столице для тяжелых версий свыше 3,5 тонн обязателен пропуск на МКАД и наличие тахографа.

Тяжелые прицепы и лимиты

Работа с прицепом на Газели — это логистическая эквилибристика. Если прицеп весит до 750 кг, категории B достаточно. Но как только его масса превышает этот порог, а суммарный вес состава уходит за 3,5 тонны, закон требует открывать категорию BE. Игнорирование этого правила грозит крупными штрафами и аннулированием страховки при ДТП.

Модель / Условие Категория прав
Газель до 3,5 т (без прицепа) B
Газель NEXT 4,6 т C
Состав с прицепом > 750 кг BE / CE
Пассажирская Газель (> 8 мест) D

"При буксировке тяжелого прицепа без категории BE водитель юридически становится бесправником. Для юрлиц ответственность возрастает до 100 000 рублей за выпуск такого сотрудника на линию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Пассажирские версии и спецтехника

Микроавтобусы Газель — особая зона риска. Даже если в салоне нет людей, но количество кресел превышает восемь (без учета водителя), необходима категория D. Демонтаж сидений «на коленке» не поможет: инспектор смотрит на данные завода-изготовителя. Любая реформа водительских прав в первую очередь бьет по тем, кто путает личный транспорт с коммерческим.

"Часто водители полагают, что пустая "маршрутка" — это просто фургон. Нет, это автобус. Без штампа категории D в удостоверении это прямое нарушение ПДД со всеми вытекающими последствиями", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Игорь Кузьмин.

Для среднетоннажников вроде ГАЗон NEXT или Валдай выбор однозначен — только категория C. Эти машины не мимикрируют под легковые, их вес варьируется от 6,7 до 10 тонн. При этом установка крана-манипулятора или холодильного оборудования не меняет базовые требования к правам, но добавляет нюансы в техрегламент.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли категория C для обычной бортовой Газели?

Нет, если ее разрешенная максимальная масса не превышает 3,5 тонны. Для большинства стандартных моделей достаточно легковой категории B.

Какие права нужны на Газель Фермер с прицепом?

Зависит от массы прицепа. Если прицеп весит более 750 кг и общая масса состава превышает 3,5 тонны, потребуется категория BE.

Можно ли управлять Газелью с 13 местами, имея права категории B?

Категорически нельзя. Для транспорта, рассчитанного на перевозку более 8 пассажиров, требуется категория D, независимо от текущей загрузки салона.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, специалист по безопасности Игорь Кузьмин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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Права категории B больше не подходят? Полный разбор правил для Газели с прицепом в 2026 году
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