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Бум китайских авто с пробегом: эксперты предупредили о рисках, которые скрывают продавцы

Авто

Российский вторичный авторынок превращается в гигантское пастбище для "поднебесных" скакунов. Пока фанаты старой школы со слезами на глазах полируют кузова своих двадцатилетних "японцев", армия подержанных машин из КНР совершила дерзкий налет на кошельки покупателей.

2025 Haval Dargo Premium 4WD black front
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2025 Haval Dargo Premium 4WD black front

Статистика первого квартала 2026 года напоминает сводку с поля боя: продажи б/у "китайцев" взлетели на 35%, достигнув отметки в 79,4 тысячи единиц. Это не просто рост — это экспансия саранчи, поглощающей остатки здравого смысла тех, кто привык к консервативным седанам.

Цунами на б/у рынке: цифры и лидеры

Весь российский рынок автомобилей с пробегом задыхается, показав жалкие 1,8% роста (1,35 млн штук). На этом фоне китайские бренды выглядят как голодные волки в овчарне.

Пока владельцы легендарных японских кроссоверов надеются на вечный двигатель, прагматики скупают Chery, Geely и Haval. Последний вообще показал безумный прыжок в 44%, реализовав 12,3 тысячи машин. Эти жестянки больше не экзотика, а неизбежная реальность.

"Рынок б/у машин КНР перенасыщен "свежаком". Почти 60% продаж — это автомобили до трех лет. Владельцы избавляются от них, как только заканчивается заводская гарантия, опасаясь остаться один на один с глючными экранами и непредсказуемыми коробками передач", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Доминирование моделей Haval Jolion и Chery Tiggo 7 доказывает: людям нужны не проходимцы для бездорожья, а модные гаджеты на колесах. Доля китайского автопрома во "вторичке" выросла до 6%.

Каждая шестнадцатая сделка теперь пахнет новым китайским пластиком. Это результат массового ввоза машин в 2023–2025 годах, когда ежегодно продавали до миллиона новых "бричек".

Надежность или одноразовая электроника

Сравнивать эти машины с классикой — всё равно что противопоставлять смартфон дисковому телефону. Миф о вечных японских седанах окончательно разбит об удобные кредитные программы и наличие запчастей на "китайцев".

Тем не менее, покупка подержанного Geely или Haval — это лотерея, где главный приз может обернуться коротким замыканием в бортовой сети.

"Главная беда этих машин — хаос в электрике. Проводка может просто сгнить от московских реагентов через два года. Датчики живут своей жизнью, а блоки управления порой невозможно перепрошить без секретных кодов из Шэньчжэня", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Марка авто Продажи I кв. 2026 (тыс. шт)
Chery 16,3 (+22%)
Geely 14,5 (+26%)
Haval 12,3 (+44%)

Многие водители ищут надежные машины параллельного импорта, пытаясь избежать китайской цифровизации, но цифры говорят об обратном. Массовый рынок голосует за доступность. Люди готовы мириться с тем, что их Geely Monjaro может потребовать внимания диагноста чаще, чем старая "Лада".

Что ждет покупателей во втором квартале

Эксперты вангуют: во втором квартале продажи подержанных "китайцев" пробьют потолок в 90 тысяч штук. Мы входим в эру, когда вторичный рынок КНР начнет обгонять первичный.

Это логично: зачем платить за новый тостер на колесах, когда можно взять такой же, но со скидкой в 30% и "детскими болезнями", которые уже вылечил первый владелец. Некоторые умельцы умудряются даже оптимизировать расходы через КНР, играя на курсах и таможенных лимитах.

"Техническое состояние таких машин к 100 тысячам пробега часто вызывает ужас. Турбины свистят, роботы пинаются, а кузов начинает цвести под хромированными накладками. Это не транспорт на века, это расходный материал", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайский автопром на вторичке — это как фастфуд: быстро, дешево, но последствия для организма (и кошелька) не всегда предсказуемы. Если динамика сохранится, к концу года мы увидим, как китайские кроссоверы окончательно выдавят остатки европейского благородства с российских дорог.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто с пробегом

Почему продажи б/у "китайцев" так резко выросли?

Сказался эффект накопленного автопарка за 2023-2025 годы. Первые владельцы массово обновляют машины, выставляя старые на продажу.

Стоит ли покупать китайское авто в возрасте 3 лет?

Это самый популярный сегмент, но он требует тщательной диагностики электрики и состояния трансмиссии, так как гарантия производителя часто подходит к концу.

Какие модели самые ликвидные на вторичном рынке?

Безусловные лидеры — Chery Tiggo 7, Tiggo 4 и Haval Jolion. На них проще всего найти запчасти и сервис.

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Экспертная проверка: логист Денис Крылов, автоэлектрик Кирилл Семёнов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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