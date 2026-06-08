Резина на разрыве: скрытая угроза летнего асфальта для ваших колес

Летний период требует от водителей повышенного внимания к техническому состоянию транспортного средства, причем отдельного контроля заслуживает резина. Эксперты отмечают, что высокая температура асфальта и окружающего воздуха способна довести покрышки до критического состояния, если игнорировать базовые рекомендации по обслуживанию автомобиля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Проверка давления в шине

В жаркую погоду внутреннее давление в колесах растет: увеличение температуры воздуха в шине с 20 до 50 градусов провоцирует скачок показателя примерно на десять процентов от номинального значения, пишет "За рулем".

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко пояснил, что если колеса изначально были приведены в соответствие с инструкцией, такой нагрев считается штатным. Специалист подчеркнул, что сами по себе температурные колебания не приводят к мгновенному разрыву, так как современные изделия обладают необходимым запасом прочности.

Тем не менее, опасность возникает, когда стандартное тепловое расширение накладывается на ошибки эксплуатации, например, перекачку или, наоборот, недокачку колес, что в конечном итоге ускоряет износ авто.

"В жаркую погоду водителям особенно важно следить не только за давлением, но и за появлением микротрещин или грыж на боковинах, которые под воздействием высокой температуры могут привести к потере целостности корда", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Шапарин.

Рекомендации по контролю состояния колес в жару

Ситуация осложняется при наличии механических повреждений — трещин, порезов или грыж, которые в условиях теплового воздействия расширяются. Специалисты настоятельно советуют проверять давление манометром минимум один раз в неделю и проводить визуальный осмотр протектора перед каждой дальней поездкой.

Стоит помнить, что нормативы давления от производителя рассчитаны на холодную резину и уже включают допустимый запас на нагрев, поэтому искусственно сдувать теплые шины не рекомендуется — это приведет к езде на недокачанных колесах после снижения температуры.

При этом важно учитывать, что агрессивное вождение и высокая скорость в жару создают дополнительные нагрузки, многократно повышающие риск разрушения даже исправного изделия. Следуя простым правилам мониторинга давления и избегая перегрева, автомобилист способен существенно продлить ресурс своего транспорта и обеспечить безопасность передвижения в летний период.

Ответы на популярные вопросы о давлении в шинах

Почему летом давление в шинах растет?

Из-за закона физики: при нагреве воздуха внутри покрышки молекулы газа начинают двигаться активнее, что вызывает повышение давления в замкнутом объеме.

Нужно ли сбрасывать давление, если колеса нагрелись в пути?

Нет, этого делать нельзя. Производитель рассчитывает штатные показатели давления с учетом теплового прогрева, поэтому после остывания шин показатели придут в норму.

К чему приводит недокачка шин в жару?

Недостаточное давление вызывает избыточный перегрев стенок покрышки, что может привести к деформации каркаса и внезапному разрушению при движении на высокой скорости.

Как часто нужно проверять давление летом?

Рекомендуется проводить замер манометром на «холодных» шинах не реже одного раза в неделю, а также обязательно перед отправлением в длительное дорожное путешествие.

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