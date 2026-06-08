Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники нашли короткий путь в чужой карман: Android сам показывает им дорогу к вашим деньгам
Выпускной 2026: как не утонуть в море одинаковых нарядов
Глаз-телескоп и лай в космосе: могут ли орбитальные аномалии поставить под угрозу полёт к Марсу
Летящая в лоб встречка мгновенно выбила дурь: 5 глупостей, от которых нужно удержать руки в последний момент
Аномальный цвет еловых верхушек: как такие метаморфозы объясняют эксперты
Полив под корень погубит грядку: как правильно уничтожить луковую муху в июне
Россияне годами принимали эту инфекцию за ОРВИ: цифры Роспотребнадзора заставили насторожиться
От 59 до 80 рублей за литр: названы регионы с самым дешевым и дорогим бензином
Россиянка в коме: местный алкоголь на Бали едва не стоил жизни

Такого ажиотажа в Петербурге не ждали: продажи нового кроссовера заставили конкурентов понервничать

Авто

В Санкт-Петербурге стартовали продажи нового кроссовера Tenet T4L, который уже в первую неделю после выхода на рынок нашел более десятка покупателей. Новинка, расположившаяся в модельном ряду между компактным T4 и флагманским T7, привлекла внимание владельцев седанов и обладателей подержанных городских паркетников, желающих пересесть на более просторный и технически оснащенный автомобиль за 2,3 млн рублей.

Приборная панель Tenet T4L
Фото: Tenet is licensed under public domain
Приборная панель Tenet T4L

Первые итоги продаж и портрет покупателя

Официальный старт продаж Tenet T4L состоялся 22 мая 2026 года. Спустя неделю представители ГК "Аларм-Моторс" зафиксировали реализацию первой партии машин в дилерских центрах Санкт-Петербурга. По данным компании, наибольший интерес вызвала базовая версия кроссовера в исполнении "Актив".

"Высокий спрос на базовую комплектацию объясняется тем, что покупатели видят в ней разумную альтернативу привычным седанам. При цене в 2,3 млн рублей водитель получает не просто машину выше классом, но и современную платформу с независимой подвеской, что критично для комфорта в городе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Основную массу покупателей составили те, кто планировал купить новый кроссовер взамен старых моделей, включая автомобили китайских брендов прошлых лет выпуска. Как отметил директор по продажам "Аларм-Моторс" Антон Смирнов, новинку выбирают за сочетание практичности и современных технологий.

Габариты и технические особенности Tenet T4L

Индекс "L" в названии модели указывает на увеличенные размеры. По сравнению с младшим Tenet T4, новый кроссовер прибавил 186 мм в длину и 50 мм в высоту. Колесная база растянулась на 40 мм (до 2 650 мм), что позволило высвободить больше места для коленей задних пассажиров. Общие габариты автомобиля составляют 4 506 мм в длину, 1 828 мм в ширину и 1 701 мм в высоту.

Инженеры поработали не только над пространством в салоне, но и над грузовыми возможностями. Багажный отсек T4L увеличился на 135 литров относительно предшественника. Теперь его объем составляет 475 литров, а при сложенных сиденьях полезное пространство достигает 1 500 литров. Кроме того, автомобиль официально сертифицирован для буксировки прицепа массой до 750 кг.

"Увеличение колесной базы и установка независимой подвески сзади — это серьезная заявка на управляемость. Однако владельцам стоит помнить, что усложнение конструкции требует более качественного обслуживания автомобиля, чтобы ресурс узлов соответствовал заводским ожиданиям", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Комплектации и оснащение новинки

Кроссовер предлагается в двух исполнениях: "Актив" и "Прайм". В список стандартного оснащения включены 18-дюймовые легкосплавные диски, датчик дождя и аудиосистема с шестью динамиками. Особое внимание уделено безопасности и комфорту: подголовники регулируются по высоте, а бортовая электроника поддерживает современные телематические сервисы. Источник издание "motor".

"Наличие заводской телематики и сложной бортовой электроники в бюджетном сегменте — это палка о двух концах. С одной стороны, это удобно, с другой — увеличивает нагрузку на аккумулятор и требует периодической диагностики софта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Характеристика Показатели Tenet T4L
Стартовая цена от 2,3 млн рублей
Длина кузова 4 506 мм (+186 мм к T4)
Объем багажника 475 / 1 500 л
Подвеска Полностью независимая

Ответы на популярные вопросы о Tenet T4L

1. Во сколько обойдется самая доступная версия автомобиля?

Минимальная рекомендованная цена за комплектацию "Актив" стартует с отметки 2,3 млн рублей.

2. Насколько новинка больше предыдущей модели T4?

Автомобиль стал длиннее на 18,6 см и выше на 5 см, колесная база увеличилась на 4 см, что значительно расширило салон.

3. Можно ли использовать кроссовер для поездок с прицепом?

Да, конструкция Tenet T4L сертифицирована для перевозки прицепов массой до 750 килограммов.

4. Какая подвеска установлена в Tenet T4L?

В отличие от многих бюджетных аналогов с балкой сзади, у этой модели независимая подвеска всех колес.

Читайте также

Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Авто
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Авто
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Последние материалы
Мошенники нашли короткий путь в чужой карман: Android сам показывает им дорогу к вашим деньгам
Выпускной 2026: как не утонуть в море одинаковых нарядов
Глаз-телескоп и лай в космосе: могут ли орбитальные аномалии поставить под угрозу полёт к Марсу
Летящая в лоб встречка мгновенно выбила дурь: 5 глупостей, от которых нужно удержать руки в последний момент
Такого ажиотажа в Петербурге не ждали: продажи нового кроссовера заставили конкурентов понервничать
Аномальный цвет еловых верхушек: как такие метаморфозы объясняют эксперты
Полив под корень погубит грядку: как правильно уничтожить луковую муху в июне
Россияне годами принимали эту инфекцию за ОРВИ: цифры Роспотребнадзора заставили насторожиться
От 59 до 80 рублей за литр: названы регионы с самым дешевым и дорогим бензином
Россиянка в коме: местный алкоголь на Бали едва не стоил жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.