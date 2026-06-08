Такого ажиотажа в Петербурге не ждали: продажи нового кроссовера заставили конкурентов понервничать

В Санкт-Петербурге стартовали продажи нового кроссовера Tenet T4L, который уже в первую неделю после выхода на рынок нашел более десятка покупателей. Новинка, расположившаяся в модельном ряду между компактным T4 и флагманским T7, привлекла внимание владельцев седанов и обладателей подержанных городских паркетников, желающих пересесть на более просторный и технически оснащенный автомобиль за 2,3 млн рублей.

Фото: Tenet is licensed under public domain Приборная панель Tenet T4L

Первые итоги продаж и портрет покупателя

Официальный старт продаж Tenet T4L состоялся 22 мая 2026 года. Спустя неделю представители ГК "Аларм-Моторс" зафиксировали реализацию первой партии машин в дилерских центрах Санкт-Петербурга. По данным компании, наибольший интерес вызвала базовая версия кроссовера в исполнении "Актив".

"Высокий спрос на базовую комплектацию объясняется тем, что покупатели видят в ней разумную альтернативу привычным седанам. При цене в 2,3 млн рублей водитель получает не просто машину выше классом, но и современную платформу с независимой подвеской, что критично для комфорта в городе", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Основную массу покупателей составили те, кто планировал купить новый кроссовер взамен старых моделей, включая автомобили китайских брендов прошлых лет выпуска. Как отметил директор по продажам "Аларм-Моторс" Антон Смирнов, новинку выбирают за сочетание практичности и современных технологий.

Габариты и технические особенности Tenet T4L

Индекс "L" в названии модели указывает на увеличенные размеры. По сравнению с младшим Tenet T4, новый кроссовер прибавил 186 мм в длину и 50 мм в высоту. Колесная база растянулась на 40 мм (до 2 650 мм), что позволило высвободить больше места для коленей задних пассажиров. Общие габариты автомобиля составляют 4 506 мм в длину, 1 828 мм в ширину и 1 701 мм в высоту.

Инженеры поработали не только над пространством в салоне, но и над грузовыми возможностями. Багажный отсек T4L увеличился на 135 литров относительно предшественника. Теперь его объем составляет 475 литров, а при сложенных сиденьях полезное пространство достигает 1 500 литров. Кроме того, автомобиль официально сертифицирован для буксировки прицепа массой до 750 кг.

"Увеличение колесной базы и установка независимой подвески сзади — это серьезная заявка на управляемость. Однако владельцам стоит помнить, что усложнение конструкции требует более качественного обслуживания автомобиля, чтобы ресурс узлов соответствовал заводским ожиданиям", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Комплектации и оснащение новинки

Кроссовер предлагается в двух исполнениях: "Актив" и "Прайм". В список стандартного оснащения включены 18-дюймовые легкосплавные диски, датчик дождя и аудиосистема с шестью динамиками. Особое внимание уделено безопасности и комфорту: подголовники регулируются по высоте, а бортовая электроника поддерживает современные телематические сервисы. Источник издание "motor".

"Наличие заводской телематики и сложной бортовой электроники в бюджетном сегменте — это палка о двух концах. С одной стороны, это удобно, с другой — увеличивает нагрузку на аккумулятор и требует периодической диагностики софта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Характеристика Показатели Tenet T4L Стартовая цена от 2,3 млн рублей Длина кузова 4 506 мм (+186 мм к T4) Объем багажника 475 / 1 500 л Подвеска Полностью независимая

Ответы на популярные вопросы о Tenet T4L

1. Во сколько обойдется самая доступная версия автомобиля? Минимальная рекомендованная цена за комплектацию "Актив" стартует с отметки 2,3 млн рублей. 2. Насколько новинка больше предыдущей модели T4? Автомобиль стал длиннее на 18,6 см и выше на 5 см, колесная база увеличилась на 4 см, что значительно расширило салон. 3. Можно ли использовать кроссовер для поездок с прицепом? Да, конструкция Tenet T4L сертифицирована для перевозки прицепов массой до 750 килограммов. 4. Какая подвеска установлена в Tenet T4L? В отличие от многих бюджетных аналогов с балкой сзади, у этой модели независимая подвеска всех колес.

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