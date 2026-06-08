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Тайная дата Тольятти раскрыта: юбилейный запуск производства ознаменовал новую веху завода

Авто

Обновлённый внедорожник Lada Niva Legend встанет на конвейер 20 июля 2026 года. Дату запуска производства приурочили к 60-летнему юбилею "АвтоВАЗа". Главным техническим новшеством станет внедрение 1,8-литрового двигателя, который обеспечит классической модели недостающую тягу и улучшит топливную экономичность. Помимо силового агрегата, автомобиль получил более 160 изменений в конструкции, включая усиление безопасности и антикоррозийную защиту кузова.

Lada Niva
Фото: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Lada Niva

Новый мотор и технические характеристики

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов официально подтвердил старт производства модернизированной версии Legend в рамках Петербургского международного экономического форума. Основной упор сделан на установку 8-клапанного мотора объёмом 1,8 литра, который ранее уже был адаптирован для Lada Niva Travel. По словам руководства компании, по своему поведению и крутящему моменту новый агрегат сопоставим с дизельными двигателями, что критически важно для эксплуатации внедорожника на пересечённой местности.

"Переход на мотор 1.8 — это долгожданное решение, которое снимет вечную проблему нехватки мощности при обгонах и на тяжелом бездорожье. Машина станет заметно бодрее в городском потоке, а ресурс агрегата при адекватных нагрузках может даже вырасти", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Список ключевых улучшений: от кузова до тормозов

Обновление не ограничилось только подкапотным пространством. В конструкцию внедорожника внесли 100 новых элементов и модернизировали 60 существующих узлов. Впервые в истории модели серийно применяется двухсторонняя оцинковка кузовных панелей, что должно решить традиционную проблему быстрой коррозии. Также инженеры пересмотрели эргономику: замок зажигания переместился на правую сторону, а руль унифицировали с современным семейством Granta.

"Внедрение фронтальной подушки безопасности и вентилируемых тормозных дисков — это огромный шаг для конструкции, застрявшей в прошлом веке. Однако водителям не стоит забывать о регулярном обслуживании тормозной системы, так как новые механизмы требуют более чистоплотного подхода при замене расходников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Узел / Система Характер изменений
Силовой агрегат Двигатель 1.8 л (вместо 1.7 л), повышенный крутящий момент
Кузов Двухсторонняя оцинковка стальных панелей
Безопасность Появление подушки безопасности водителя
Тормозная система Вентилируемые передние диски для предотвращения перегрева

Гоночный дебют: Lada Iskra TMS

Параллельно с гражданскими новинками "АвтоВАЗ" представил прототип для профессионального автоспорта — Lada Iskra TMS. Этот автомобиль предназначен для участия в новом формате марафонских гонок (монокубок), запуск которого намечен на 2027 год. Машина получила турбодвигатель мощностью 218 лошадиных сил и гоночную секвентальную трансмиссию, что делает её одним из самых технологичных продуктов спортивного подразделения компании.

"Спортивные проекты важны не сами по себе, а как база для обкатки решений, которые потом приходят в серию. Но пока фанаты ждут гонок, обычным покупателям стоит следить за тем, как перспективные модели завода будут адаптированы под реальные дорожные условия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы

1. Когда обновлённая Niva Legend появится в продаже?
Старт конвейерной сборки намечен на 20 июля. В дилерских центрах машины ожидаются в конце лета или начале осени.

2. Станет ли машина дороже из-за нового мотора?
Официальные прайс-листы пока не опубликованы, однако внедрение более мощного двигателя и оцинкованного кузова неизбежно приведет к индексации цены.

3. Будет ли новый двигатель экономичнее старого?
Да, замена устаревшего 1.7 на более технологичный 1.8 позволит снизить расход топлива в смешанном цикле за счет лучшей тяги на низких оборотах.

4. Есть ли изменения в интерьере?
Ключевые изменения касаются рулевого колеса и переноса замка зажигания на правую сторону, что должно повысить удобство эксплуатации.

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Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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