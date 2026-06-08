Миллион за старый авто: топ-10 автомобилей, которые чаще всего сдают в трейд-ин

Российский вторичный рынок в 2026 году демонстрирует структурную перестройку. Lada удерживает 17% доли в канале трейд-ин, а дилеры наращивают объемы комиссионных продаж. На фоне высокой ключевой ставки и дефицита ликвидности средняя цена выкупа стабильно держится на отметке 1 миллион рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Solaris

Лидеры вторичного сегмента

За первые пять месяцев 2026 года статистика обменов зафиксировала лидерство отечественного бренда. Lada остается основным донором для дилерских площадок, занимая почти пятую часть всего объема сделок. Это объясняется высокой ликвидностью марки и развитой сетью обслуживания. Второе и третье места делят корейские производители: Kia забирает 10% рынка, а Hyundai — 8%.

Остальная часть рейтинга распределена между брендами, которые официально покинули страну, но оставили огромный парк машин. Renault, Nissan и Volkswagen удерживают по 6% общего объема. Toyota, Chevrolet, Ford и Skoda сохраняют присутствие в пределах 4%. Владельцы этих иномарок все чаще выбирают профессиональные площадки, чтобы избежать рисков частных сделок.

"Высокая доля тольяттинской марки в трейд-ин — это индикатор перехода владельцев на новые модели, такие как Lada Azimut, которая замещает ушедшие европейские кроссоверы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Каналы пополнения складов

Трейд-ин обеспечивает дилерам 30% стока. Однако классическая схема обмена "старый на новый" сталкивается с конкуренцией со стороны комиссионных продаж. Последние выросли до 30%, так как не требуют от автосалонов заморозки оборотных средств. Прямой выкуп у физических лиц стагнирует на уровне 21% из-за высокой стоимости заемного капитала.

Источник пополнения склада Доля на рынке (%) Трейд-ин (обмен на новый) 30% Комиссионная продажа 30% Выкуп у частных лиц 21% Трейд-ап (обмен на более дорогой б/у) 12%

Маркетинговая активность продавцов в 2026 году усилилась. Количество объявлений со скидками достигло рекордных 35%. Дилеры вынуждены стимулировать спрос, предлагая дисконт в среднем 4,5% от цены прайса. Это происходит на фоне того, как Lada Vesta дорожает, вынуждая покупателей искать альтернативы.

"Техническое состояние подержанных машин требует тщательной проверки, особенно юридической чистоты и скрытых дефектов, которые владельцы пытаются скрыть при сдаче", — отметил эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев специально для Pravda.Ru.

Внутренняя иерархия моделей

Внутри модельного ряда Lada абсолютным лидером по сдаче в счет покупки других авто стала Granta — 38% случаев. Следом идет Vesta с показателем 25%. Устаревающие Калина и Xray постепенно вымываются из парка, составляя 12% и 7% соответственно. Даже редкие комплектации, такие как Niva Travel со спецотделкой, начинают мелькать в списках перепродаж. В корейском сегменте доминируют Solaris (50% у Hyundai) и Rio (43% у Kia). Эти модели были основой таксопарков и массового частного владения в прошлые годы. Сейчас их ресурс подходит к критической отметке, что заставляет владельцев избавляться от техники до начала серьезных поломок.

"Для оценки реальной стоимости машины в трейд-ин крайне важно учитывать не только пробег, но и остаточный ресурс дорогих компонентов, например, аккумулятора", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о трейд-ин

Какая модель авто лидирует в общем зачете трейд-ин?

Первое место в общем рейтинге занимает Lada Granta с долей 6% от всех операций по обмену в стране.

Какова средняя цена выкупа автомобиля дилером?

В первой половине 2026 года средний чек за подержанный автомобиль в трейд-ин составил 1 миллион рублей.

Насколько выгодно сдавать машину дилеру сейчас?

Средняя скидка на покупку следующего авто при сдаче старого составляет 4,5%, что при текущих ценах является существенным подспорьем.

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